Termeni pe care trebuie sa ii stie orice persoana care urmeaza sa obtina un certificat energetic

Exista o multime de cladiri care au un consum urias de energie obtinuta prin ardere, in conditiile in care traim intr-o epoca in care avem acces la energia regenerabila.

Poluarea este din ce in ce mai mare iar acest lucru trebuie sa fie stopat.

Care sunt termenii pe care trebuie sa ii stiti inainte de a apela la un auditor energetic?

Ce trebuie sa se cunoasca despre certificat energetic

Acest act a devenit obligatoriu in 2013 si inca destul de vag cunoscut de catre cei care detin imobile.Certificatul energetic este un document impus de Uniunea Europeana, a fost introdus in legislatia Romaniei inca din 2005, insa a devenit obligatoriu mult mai tarziu (in 2013).Scopul sau este unul cat se poate de clar si anume reducerea emisiilor de gaze si imbunatatirea consumului de energie pe termen lung.Foarte multi oameni nu inteleg cu exactitate de ce este obligatoriu un astfel de certificat energetic , insa justificarile sunt extrem de bine conturate:Si datorita acestui document, se crede ca din 2020 majoritatea cladirilor vor avea capacitatea de a-si produce energie in regim propriu, ceea ce duce la costuri mai mici.Este energia consumata de o cladire pentru a putea sa ofere tot confortul necesar celor care o folosesc. Performanta energetica este reprezentata de o nota de la 20 la 100 si este obtinuta prin analiza unui numar mare de factori. Conteaza extrem de mult pozitia cladirii, materialele din care aceasta a fost construita, modul in care exploatata si modul in care este incalzita etc..Este similara cu ceea ce stim cu totii de la electrocasnicele pe care le avem in gospodarie, insa este notata cu litere de la A la G. Litera A reprezinta acele cladiri cu o eficienta energetica maxima, in timp ce litera G este reprezentativa pentru cladirile ineficiente energetic.Un audit energetic este un studiu complex prin care se analizeaza elementele ce au impact asupra cladirii, din punct de vedere energetic. Spre deosebire de un certificat energetic, auditul vine si cu solutii pentru eficientizare, fiind extrem de util pentru cei care doresc sa consume mai putina energie pe termen lung.Este un profesionist atestat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice care are dreptul sa elibereze certificate energetice si audite energetice.Exista doua tipuri de auditori: cu grad profesional I si de gradul II. Cei de gradul I au posibilitatea sa elibereze toate documentele de mai sus pentru toate tipurile de imobile, in timp ce auditorii de gradul II pot elibera doar certificate energetice pentru anumite tipuri de imobile.Documentul se obtine destul de usor si are un cost mic. Acesta nu costa mai mult de 130 de lei pentru o garsoniera si pana in 180 de lei pentru un apartament cu 5 camere.Valabilitatea certificatului este de 10 ani de la momentul in care este emis, iar acest lucru ofera o flexibilitate destul de mare.Daca cladirea este eficientizata din punct de vedere energetic, se recomanda sa comandati un nou certificat energetic, deoarece clasa din care face parte cladirea poate sa fie imbunatatita, crescand valoarea de vanzare-cumparare sau inchiriere.Acest document se dovedeste extrem de util si poate sa ajute foarte mult proprietarii de locuinte. Informatiile pe care le ofera pot reprezenta cateva sfaturi utile care sa imbunatateasca modul in care cladirea consuma energie.De cele mai multe ori, certificatul energetic se obtine in maxim 24 de ore, insa pentru o rapiditate atat de mare, proprietarii trebuie sa aiba la indemana toate actele necesare si toate informatiile cerute de auditor.