Ajutorul perfect pentru pastrarea curateniei la locul de munca

Ziare.

com

Angajatilor trebuie sa le fie asigurate anumite conditii de lucru, in special daca este vorba despre un job ce presupune munca la birou, caz in care murdaria nu trebuie sa existe.Indiferent de domeniul de activitate al unei firme sau companii aceasta are obligatia, prin lege, sa asigure anumite conditii de lucru pentru angajatii sai.Insa inainte de orice prevedere legala, conditiile cel putin decente de lucru trebuie sa fie asigurate din respect fata de angajati.Sanatatea este direct influentata de curatenia din jurul nostru, in special la un loc de munca unde este vorba despre un numar mare de oameni, dar mai ales in cadrul toaletelor unde igienizarea trebuie sa fie realizata cu mare strictete.Pentru o curatare eficienta a spatiilor, in primul rand este nevoie de produse de curatenie de cea mai buna calitate, dar si de personal serios care sa se poata ocupa de acest lucru.Pentru spatiile de birou se recomanda alegerea si achizitionarea cosurilor pentru colectare selectiva . In astfel de cosuri se pot arunca atat resturile menajere, cat si produse reciclabile. Astfel, este incurajata o atitudine responsabila pentru ingrijirea mediului in care traim si este mult mai facil sa se realizeze colectarea selectiva.Pentru a evita patrunderea murdariei in interiorul cladirilor, mai ales cand vremea de afara este urata, este recomandat sa se foloseasca covorase profesionale pentru exterior . Acestea sunt special construite pentru a rezista la factorii de uzura externi si sunt realizate din materiale de cea mai inalta calitate.De asemenea, acest tip de covorase este extrem de rezistent la trafic intens. Aceste covorase profesionale asigura o igienizare perfecta a spatiilor si o cuattare de lunga durata, sunt rezistente si foarte practice.Pentru curatenie, se recomanda si dotarea cladirii de birouri cu aspiratoarele si masinile pentru curatenie, care vin in mai multe forme, in functie de suprafata care trebuie curatata: aspitoare profesionale de lichid si praf, aspiratoare injectie/extractie, monodiscuri si masini de curatat si aspirat pardoseli dure.Igiena este extrem de importanta la locul de munca in special daca este vorba despre bai unde curatenia trebuie pastrata ca atare pentru a evita orice risc de imbolnavire.Pentru spatiile toaletelor, cele mai recomandate produse sunt dispenserele si dozatoarele profesionale. Acestea ofera solutii complete si vin intr-o gama extrem de variata, dispensere pentru: hartie igienica, prosoape din hartie, servetele de masa, pentru pungulite de igiena feminina, dozatoare de sapun lichid si dezinfectant si dispensere pentru odorizante ambientale.Spatiile trebuie curatate periodic, deoarece aparitia murdariei nu poate fi oprita. Curatenia trebuie realizata de cateva ori pe saptamana, astfel incat suprafetele sa nu poata gazdui bacterii si microbi, in special in cazul toaletelor unde avem de-aface cu un mediul numai bun pentru aparitia si dezvoltarea lor.Ordinea, curatenia si igiena in spatiile de munca, joaca un rol foarte important in mentinerea oricarei afaceri si mai mult decat atat, pentru mentinerea unei reputatii pozitive si a unui mediu de lucru sanatos.