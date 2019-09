Aspiratoare profesionale pentru o curatenie ideala

Ziare.

com

Daca pentru o locuinta procesul de curatare dureaza cateva ore, pentru un astfel de spatiu se poate pierde un timp foarte lung pentru curatenie, mai ales daca in fiecare zi intra si ies foarte multi oameni in incinta spatiului intretinut.Unul dintre elementele esentiale pentru curatenia efectuata in astfel de locatii este aspiratorul. Insa nu este vorba despre orice aspirator.Este nevoie de un aspirator profesional, care spre deosebire de aspiratorul clasic, este un aparat cu o putere foarte mare de aspirare si are un filtru mult mai eficient fata de unul normal.Aceste aparate sunt fabricate pentru a face fata locurilor cu trafic intens sau acolo unde oamenii nu pot fi deranjati cu zgomotele aspiratorului.Un aspirator profesional este aparatul perfect pentru marile companii, hoteluri si orice firma unde curatenia trebuie sa fie facuta mai eficient.Astfel de aparate se folosesc si in mediul privat, atunci cand sunt angajate firme profesionale care sa curete casa.Aceste aspiratoare profesionale sunt foarte performante si nu numai ca se va pastra o curatenie mai buna in locuinta, dar se va economisi foarte mult timp.Aspiratoarele si masinile pentru curatenie sunt dispositive variate, care se folosesc si se aleg diferit, in functie de suprafetele care trebuie curatate.De exemplu, aspiratoare profesionale de lichid si praf , aspiratoare cu injectie, aspiratoare cu extractie, monodiscuri sau masini de curatat si aspirat pardoseli dure.Masinile profesionale pentru curatenie asigura intretinerea profesionala a pardoselilor, mochetelor, carpetelor si parchetului oricarei incaperi, fie aceasta o institutie publica, o cladire de birouri sau de ce nu, propria locuinta.Acestea pot fi depozitate in camara, camera tehnica sau debaraua locuintei, iar eficienta lor este garantata, deoarece aparatele folosesc tehnologii profesionale si sunt ambalate intr-un design robust.Mai mult decat atat, motorul este puternic si asigura astfel o curatenie impecabila.Cand doresti sa achizitionezi un astfel de aspirator trebuie sa tii cont de cateva caracteristici, dar si de magazinul de unde il achizitionezi.Magazinul trebuie sa fie specializat in comercializarea produselor de curatenie, pentru a avea garantia unor dispozitive de calitate, care nu se vor defecta dupa primele utilizari si vor actiona eficient.Un aspirator foarte bun, cu un raport calitate - pret excelent, creat special pentru lichid si praf, ideal pentru orice companie, este Taski Aero 15.Acesta este foarte eficient, fiind prevazut cu un motor de 585 W, de ultima generatie, ce poate oferi acelasi tip de curatenie precum un aspirator de 900 de W.Aspiratorul are o tehnologie revolutionara whisper, special creata de Taski. Are un concept modular cu mai multe configuratii si dimensiuni, este ultrasilentios avand garantia unei etichete Eco.Acesta este un aspirator in conformitate cu normele europene cu privire la numarul decibelilor, fiind chiar mai silentios decat cele obisnuite.In companii, se poate folosi chiar si in timpul zilei, atunci cand personalul este la birou, fara ca angajatii sa fie deranjati de zgomotul creat.Aspiratoarele profesionale si masinile de curatenie nu trebuie sa lipseasca din setul de electronice necesare in HoReCa.De asemenea, pentru afacerile care se ocupa cu servicii de curatenie la domiciliu, servicii de curatenie la birouri, menaj, servicii hoteliere, afaceri bed and breakfast, acestea reprezinta aparatura mai mult decat necesara acestor spatii.