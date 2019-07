De cate cutii de depozitare ai nevoie pentru a-ti organiza cu adevarat casa sau biroul?

Ziare.

O gramada dezorganizata de lucruri nu se aranjeaza de la sine in grupuri de obiecte sortate care se arhiveaza apoi, in cutii, singure, oricat de mult ti-ai dori asta.Si fara procesul de analiza initiala este foarte probabil ca toate cutiile de depozitare pe care le cumperi sa nu fie de marimea potrivita, forma potrivita sau in cantitatea de care ai nevoie. Acest lucru se intampla mai des decat am crede noi.Cea mai buna abordare este sa-ti sortezi intai lucrurle, sa arunci ceea ce nu-ti mai este necesar, sa donezi ceea ce poate fi refolosit, sa masori spatiul de stocare pe care il ai disponibil si abia apoi sa cumperi cutiile de depozitare care se potrivesc nevoilor tale Sau, daca ai spatiu de stocare limitat, sa cumperi cutiile care se potrivesc in acel spatiu si sa pastrezi doar lucrurile care incap in ele.Cand vine vorba de cutii de depozitare, oferta este foarte variata: multe dimensiuni, forme si materiale sunt disponibile. Important este ca aceasta varietate sa nu devina un impediment in procesul de alegere a cutiilor.Daca nevoia de organizare este foarte mare, foloseste aceasta forta pentru a nu intarzia procesul de sortare si organizare a lucrurilor.Cea mai simpla abordare este aceea de a alege intre cutii de depozitare transparente sau opace.Daca preferi sa vezi cu usurinta ce este intr-o cutie fara sa o deschizi, atunci cutiile de depozitare din plastic transparent reprezinta cea mai buna alegere pentru tine.Daca preferi cutiile opace, alege o culoare care se asorteaza cu decorul. Iti va face placere sa le folosesti si te vei simti incurajat (a) sa le folosesti intensiv.Gaseste culoarea care-ti place, din materialul si de marimea de care ai nevoie si ai rezolvat o problema importanta.Pentru depozitarea etansa, plasticul este cea mai buna alegere sau cel putin alege o cutie ce este captusita cu o pelicula de plastic in interior.Cutiile din carton sunt ieftine si functioanale. Daca este important aspectul, ia in considerare materiale mai exotice precum ratanul, rachita, frunzele de palmier sau bananier, iarba de mare dar si modelele elegante din piele, lemn sau panza.Poti cumpara cutii speciale pentru poze, palarii, incaltaminte, bijuterii, ceasuri etc. Respecta mediul inconjurator si cand faci ordine prin casa sau la birou, alegand cutii de depozitare facute din materiale reciclate sau ce pot fi reciclate cand nu-ti mai sunt utile.Daca vrei sa depozitezi obiecte grele, alege cutiile suprapozabile ce pot fi usor ridicate in locul unei cutii mari pe care o vei manui cu greutate. Te va costa putin mai mult, insa aceasta decizie va face diferenta dintre a folosi cutiile pentru motivul initial si a nu mai umbla la ele pentru ca este necesar un efort prea mare de fiecare data.Cutiile de depozitare patrate sau dreptunghiulare sunt cele mai practice si sunt usor de aranjat unele peste altele. Intra in magazinul online mconcenpt.ro si gaseste cutiile de depozitare de care ai nevoie, din materialele care-ti sunt pe plac si de culoarea care se potriveste.Majoriatea cutiilor au spatiu destinat etichetarii, detaliu foarte important in organizare. Denumeste fiecare cutie intr-un fel ce are semnificatie pentru tine si te ajuta sa-ti amintesti dintr-o privire ce este in acea cutie.Etichetele pot fi scrise de mana sau tiparite la imprimanta. Pozitionarea etichetei in acelasi loc pe fiecare cutie va crea un efect vizual placut.Un ultim detaliu: nu folosi cutiile de depozitare in locul mobilei. Rolul mobilei, cu rafturi si sertare, este de a te ajuta sa grupezi lucrurile impreuna dupa un sistem ce are sens si te ajuta sa le gasesti atunci cand ai nevoie.Cutiile de depozitare mici pot fi folosite pe rafturi si in sertare pentru a crea subdiviziuni, iar cutiile mari pentru a stoca obiecte pe care le folosesti doar o data sau de doua ori pe an (cum sunt decoratiunie de Paste si de Craciun).Insa, daca pui cutii peste cutii intr-un colt al incaperii si le umpli cu lucruri de care ai nevoie destul de des, atunci ai nevoie de fapt de mobila. Mobila iti va fi mai folositoare si va arata mult mai bine