Factorii care influenteaza cel mai mult starea de bine a angajatilor la birou

Acestea pot influenta pozitiv productivitatea si motivatia celor care muncesc in birou prin cat mai multa lumina naturala, un mediu linistit si alte cateva detalii esentiale. Iata cateva dintre acestea:Un spatiu aerisit, cu multe elemente naturale ii ajuta pe angajati sa se destinda si sa se simta bine in orele prelungi petrecute la munca. Pentru o atmosfera care inspira si pastreaza buna dispozitie, biroul poate fi decorat cu plante precum un palmier De asemenea, se poate opta pentru o combinatie intre plantele naturale si cele artificiale, asa incat sa rezulte un decor care necesita mai putina ingrijire constanta, sau pentru colturile mai putin luminate ale biroului, unde cele naturale nu ar avea parte de lumina necesara.Plantele vor purifica aerul si vor oferi o priveliste linistitoare atunci cand angajatii au nevoie de pauze departe de computer. Psihologii sustin ca prezenta plantelor in birouri creste productivitatea cu 15%.Piesele de mobilier cum sunt fotoliile sau canapelele promoveaza un stil de lucru intr-o combinatie armonioasa cu relaxarea, asemanator cu atmosfera de acasa.Birourile care ofera spatii de fitness, yoga sau o zona speciala in care angajatii pot face cateva exercitii fizice de care au nevoie in fiecare zi sunt o idee pe cat de indrazneata, pe atat de eficienta in a-i convinge sa ramana cat mai mult timp in companie.De asemenea, mesele de birou care se pot ajusta (care permit celor care le folosesc sa lucreze si stand in picioare) vor incuraja o pozitie cat mai corecta a corpului si o circulatie mai buna a sangelui. Posibilitatea de miscare si de schimbare a pozitiei de munca ii va ajuta pe oameni sa renunte la obiceiurile nocive.Echilibrul vietii personale si al celei de la munca trebuie consolidat cu ajutorul unor factori similari celor doua lumi. Bucataria este un loc esential al fiecarei companii, pentru ca acolo oamenii se pot relaxa si detasa de munca.Aceasta este si locul in care angajatii comunica cel mai usor despre lucruri din viata lor personala si pot crea legaturi mai puternice. Bucataria trebuie sa fie functionala, potrivita pentru un numar mare de oameni, dar sa aiba un design confortabil si primitor.Spatiile deschise pentru sedintele de orice fel ofera o alternativa moderna la birourile inchise obisnuite. Angajatii se vor simti mai inspirati intr-o atmosfera relaxanta si motivati sa descopere cat mai multe idei noi si strategii pentru rezultate mai bune.Mobilierul trebuie asezat in asa fel incat toata lumea sa se simta inclusa si sa isi poata aduce contributia la discutiile din sedinte.Aceste spatii pot fi amplasate intr-o zona mai libera a unui etaj sau intr-un colt luminos special amenajat. Totusi, pentru sedintele care necesita un anumit grad de izolare, camera inchisa prin usi de sticla ar putea fi solutia perfecta.Oamenii de stiinta au descoperit ca privelistea de care se bucura angajatii de la birou joaca un rol important in starea lor de bine. Cele mai apreciate sunt cadrele cu munti, rauri sau dealuri verzi.Daca nu exista asa ceva in zona, se poate compensa prin modul in care este decorat spatiul. Pentru a putea profita de multa energie pozitiva, angajatii au nevoie de un peisaj spre care pot privi in pauzele in care isi indeparteaza privirea de la ecran, iar acest efect se poate crea chiar si cu ajutorul unui tapet aplicat pe un perete de dimensiuni mari.Cateva detalii semnificative pot schimba viata oamenilor la locul de munca si pot fi introduse cu usurinta in orice spatiu, indiferent de dimensiuni.