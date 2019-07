Produse pentru amenajarea si intretinerea unei cladiri de birouri

Ziare.

com

Spatiul trebuie sa aiba zone de lucru bine amenajate cu birouri si lumina ambientala potrivite activitatii desfasurate si sporirii productivitatii. Mai mult decat atat, anagajatii trebuie sa se bucure si de o zona de relaxare, unde sa isi poata reinprospata fortele.Spatiul trebuie aranjat in asa fel incat sa se asigure o buna functionare a activitatii. Pentru un plus de confort, inclusiv zonele toaletelor trebuie sa fie perfect intretinute, curatate si amenajate.Unul dintre primele elemente care trebuie luate in considerare cand dotam o cladire de birouri este reprezentat de alegerea covoraselor profesionale.Pentru a evita patrunderea murdariei in interiorul cladirilor, mai ales cand vremea de afara este urata, este recomandat sa se foloseasca covorase profesionale pentru exterior . Acestea sunt special construite pentru a rezista la factorii de uzura externi si sunt realizate din materiale de cea mai inalta calitate.De asemenea, acest tip de covorase este extrem de rezistent la trafic intens. Aceste covorase profesionale asigura o igienizare perfecta a spatiilor si o curatare de lunga durata, sunt rezistente si foarte practice. Pentru interior, sunt recomandate covoarele profesionale pentru hotel, special create pentru spatiile HORECA.Aceastea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare si ofera un design interior elegant si modern.Pentru spatiile toaletelor, cele mai potrivite produse sunt dispenserele si dozatoarele profesionale. Acestea ofera solutii complete si vin intr-o gama extrem de variata, dispensere pentru: hartie igienica, prosoape din hartie, servetele de masa, pentru pungulite de igiena feminina, dozatoare de sapun lichid si dezinfectant si dispensere pentru odorizante ambientale.Mai mult decat atat, tot pentru toalete sunt sunt recomandate si uscatoarele profesionale de ultima generatie pentru maini.De asemenea, pentru spatiile de birou se recomanda alegerea si achizitionarea cosurilor pentru colectare selectiva . In astfel de cosuri se pot arunca atat resturile menajere, cat si produse reciclabile.Astfel, este incurajata o atitudine responsabila pentru ingrijirea mediului in care traim si este mult mai facil sa se realizeze colectarea selectiva. Reciclarea este o practica din ce in ce mai intalnita in firmele din Romania si este un prim pas pentru o planeta mai sanatoasa.Nu in ultimul rand, pentru curatenie, se recomanda dotarea cladirii de birouri cu aspiratoarele si masinile pentru curatenie, care vin in mai multe forme, in functie de suprafata care trebuie curatata: aspitoare profesionale de lichid si praf, aspiratoare injectie/extractie, monodiscuri si masini de curatat si aspirat pardoseli dure.Prin folosirea acestor masini profesionale, se va scuti timp in procesul de curatenie, gradul de igienizare va fi mult mai mare si nu va fi necesar mult personal pentru manipularea lor.Solutiile moderne pentru amenajarea cladirii de birouri sunt cele care asigura un confort sporit angajatilor, partenerilor, funrnizorilor si chiar si clientilor care interactioneaza cu compania. De aceea, alegerea celor mai bune solutii este esentiala unui business de succes.