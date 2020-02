4 motive pentru care merita sa te muti in Timisoara

Ziare.

In mod deloc surprinzator, Timisoara este orasul care atrage numeroase persoane, care este in continua dezvoltare si care are ce sa iti ofere. Iata doar cateva dintre motivele pentru care ar trebui sa iei in considerare sa te muti aici:Desi, la prima vedere, poate parea ca cele mai multe oportunitati de joburi le gasesti in capitala, Timisoara a devenit in ultimii ani un oras cu multe locuri de munca atractive. Iar salariile sunt si ele pe masura.Deoarece pozitionarea orasului este aproape de granita, Timisoara atrage numerosi investitori straini care creeaza noi oportunitati de joburi.Domeniul care se dezvolta rapid este cel al tehnologiei informatiei si IT, dar piata muncii este diversificata si poti gasi un job potrivit pentru tine, indiferent de specializarea ta.De asemenea, orasul ofera oportunitati si pentru cei care vor sa isi deschida o afacere si care doresc sa investeasca in acest loc.Timisoara a fost inclusa intr-un clasament realizat de Numbeo referitor la orasele cu cel mai bun nivel de trai din lume. Pentru realizarea topului au fost luate in calcul mai multe criterii, precum costul vietii, climatul, poluarea, siguranta oferita, puterea de cumparare, dar si pretul proprietatilor si al chiriilor, in raport cu veniturile.In ceea ce priveste ultimul criteriu, acest oras ofera numeroase oportunitati pentru cei care cauta apartamente de inchiriat in Timisoara Fie ca e vorba de familii care au nevoie de apartamente cu trei sau patru camere ori tineri care cauta o garsoniera, ofertele sunt variate si pentru toate buzunarele, in functie de zona in care urmeaza sa locuiti.Timisoara este unul dintre orasele romanesti care ofera numeroase oportunitati de divertisment si nu numai.Pe langa evenimentele care sunt organizate pentru iubitorii de vin, jazz, gastronomie sau muzica veche, exista si multe multe alte institutii care aduc impreuna iubitorii de cultura.E vorba despre Teatrul National Mihai Eminescu, Teatrul German de Stat, Opera Nationala Romana din Timisoara sau Teatrul Maghiar Csiky Gergely.De altfel, toate acestea se regasesc in cladirea de la balconul careia a fost proclamata Revolutia din 1989 si care a fost incadrata ca monument istoric.Pentru cei care vor sa isi petreaca timpul in aer liber, Timisoara ofera numeroase posibilitati.Poti alege sa te plimbi intr-unul dintre parcurile din oras, precum Parcul Rozelor, Parcul Central, Parcul Civic, Parcul Botanic sau Parcul Copiilor ori te poti relaxa pe marginea raului Bega sau in padurea de la marginea orasului.