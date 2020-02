Plafonarea chiriilor: O idee esuata peste tot in lume

Mai mult strica decat ajuta

Doua generatii de control al preturilor chiriilor

Liberalizare in loc de reglementare

Exista putine subiecte care apropie orasele de pe diferite continente si din diferite tari. Unul dintre acestea: preturile la chirii. In aproape toate orasele mari, fie ele in SUA, Suedia sau Germania, oamenii se plang de lipsa locuintelor si de cresterea preturilor chiriilor.Acelasi lucru se intampla la Berlin. Situatie care i-a determinat pe deputatii locali sa recurga la o masura drastica. Chiriile vor fi inghetate timp de cinci ani si vor ramane la nivelul unei date anume - 18 iunie 2019.Inainte de aceasta data fusesera anuntate la Berlin din nou cresteri ale chiriilor. In plus, urmeaza sa se impuna o limita maxima a acestora. Masura nu se aplica locuintelor sociale si cladirilor noi, in care s-a locuit prima data dupa 2014.Astfel, Berlinul intervine masiv pe piata chiriilor. Prea mult, spun criticii, amenintand cu un proces.Diverse orase din intreaga lume au urmat deja, mai mult sau mai putin, calea aleasa si de Berlin, in lupta impotriva cresterii chiriilor.Aproape ca nu exista tara din lume care sa nu fi incercat pana acum sa controleze evolutia preturilor chiriilor.Rareori se intampla ca opinia economistilor sa fie la fel de unanima ca in cazul controlului chiriilor: acestia sunt de parere ca o astfel de masura aduce, pe termen lung, mai multe pagube decat beneficii.Institutul conservator "Manhattan Institute for Policy Research" din SUA, de exemplu, da un verdict devastator controlului chiriilor. Nu sunt adecvate pentru crearea de locuinte mai accesibile si nici o solutie pentru combaterea saraciei, nedreptatii si segregarii in orase, spun specialistii.Multi economisti vad o contradictie intre plafonul pretului la chirii si logica pietei. Chiriile se stabilizeaza pentru o perioada scurta, dar in acelasi timp, masura descurajeaza investitorii. Drept urmare, piata de locuinte stagneaza.Proprietarii nu-si mai permit sa modernizeze apartamentele. De asemenea, se construiesc foarte putine locuinte noi, pentru ca lipsesc investitorii. Pentru Marcus Cieleback, economist-sef la compania de investitii imobiliare Patrizia, a declarat, intr-un interviu DW: "Limitele de pret impuse la chirii vindeca simptomul cresterii chiriilor, dar cauza lipsei locuintelor nu este eliminata".Totusi, alte studii subliniaza ca trebuie acordata atentie nu numai chestiunilor economice, ci si beneficiilor imediate pentru chiriasi.In ciuda reputatiei extrem de proaste a acestei masuri in randul economistilor, guvernele continua sa recurga la plafoane de pret pentru chirii. Orasele au la dispozitie o serie intreaga de instrumente, prin care pot controla preturile chiriilor: limite de inchiriere mai lejere, care contin cateva portite de scapare pentru proprietari, sau reguli mult mai dure, care confera statului putere.Un studiu, realizat de Institutul German de Cercetare Economica, face o diferenta intre instrumentele de sustinere si cele restrictive pentru reglementarea pietei locuintelor. Controlul preturilor chiriilor se incadreaza in categoria masurilor restrictive, in timp ce constructia de locuinte sociale constituie mai degraba o masura de sustinere.In Europa si America de Nord s-au aplicat controale la preturile pentru inchiriere in special cu putin timp inainte si in timpul celor doua mari Razboaie Mondiale ale secolului 20, cand spatiul de locuit din orase a devenit foarte limitat, determinand o crestere rapida a chiriilor.Guvernele au reactionat riguros, inghetand chiriile, uneori chiar la nivelul de dinainte de razboi. Numai statul avea dreptul sa mareasca chiriile. Ca rezultat, proprietarii fie nu puteau, fie nu aveau niciun interes sa isi modernizeze apartamentele. Cartiere intregi, de exemplu in New York, au ramas in paragina.Mai tarziu, in anii '70, a fost aplicata o a doua generatie de controale pentru preturile de inchiriere, insa mult mai moderate.Legislativul nu a mai reglementat nivelul chiriilor in ansamblu, ci doar rata de crestere, respectiv cu cat putea creste o chirie. In mare parte, aceasta valoare era legata de o alta variabila de referinta, cum ar fi indexul pretului de consum.A doua forma de control moderat al chiriilor este si in prezent in vigoare, in multe tari. Evolutia controalelor preturilor la chirii se resimte si astazi la New York. Aproximativ 22.000 de apartamente ale metropolei sunt supuse unor reglementari introduse pe parcursul primei generatii de controale ale preturilor de inchiriere, acestea fiind denumite "first generation rent control".Semnificativ mai multe, aproximativ 966.000 de apartamente se incadreaza in asa-numita "rent stabilization" ("stabilizare de chirii") din anii '70. Asadar, chiriile acestor apartamente sunt mai degraba stabilizate si nu controlate.Dar controlul chiriilor nu este in niciun caz o masura a trecutului. In iunie, statul New York a decis sa aplice o noua plafonare, oricat de controversata ar fi aceasta, iar orasul elvetian Basel tocmai a lansat la randul sau o initiativa de protectie a locuintelor.Asa ca Berlinul nu este singur. Dar ceea ce pare un triumf al unei politici stricte a preturilor la chirii este, in afara de Berlin si New York, mai degraba opusul.Initiativa de la Basel pentru protectia locuintelor a fost dezvoltata pentru ca orasul sa se delimiteze de strictele reguli impuse, de exemplu, la Geneva. Geneva a reglementat puternic piata locuintelor, contribuind la cresterea chiriilor si stoparea investitiilor.Think-tank-ul "Avenir Suisse" a ajuns la concluzia ca politica stricta a preturilor la inchiriere ii favorizeaza pe cei care raman pe perioade lungi intr-o locuinta. Cu alte cuvinte: "Cine se muta dintr-o locuinta in alta, la Geneva, pierde".Asa ca cei din Basel se tem de astfel de evolutii si cauta o solutie benefica din punct de vedere economic, scrie publicatia Basler Zeitung.Cresterea chiriilor din cauza controlului acestora pare o contradictie, dar acelasi lucru s-a intamplat in Stockholm, capitala Suediei. Problema apare atunci cand exista atat o piata a locuintelor reglementata, cat si una nereglementata.Suedia a fost mult timp una dintre tarile cu cel mai mare control al preturilor de inchiriere. Fara succes, deoarece chiriile continua sa creasca, iar spatiul de locuit devine tot mai restrans.Rezultatul: in timp ce chiriile de pe piata nereglementata cresc, cererea de apartamente cu pret limitat la chirie este uriasa. In Suedia, cine doreste un astfel de apartament se poate inregistra pe o lista. Dar lista de asteptare a depasit deja 600.000 de potentiali clienti, iar in medie, se asteapta 11 ani pana la obtinerea unui astfel de apartament. La Stockholm situatia este deosebit de grava.Cei mai dezavantajati sunt familiile cu venituri mici si cei proaspat mutati in oras, pentru ca nu pot astepta ani de zile sa primeasca un apartament si, in acelasi timp, nu isi pot permite nici sa cumpere o locuinta.In momentul de fata, in Suedia infloresc inchirierile pe piata neagra, respectiv contractele ilegale de subinchiriere. Prin urmare, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a solicitat Suediei, in urma unui studiu, sa relaxeze controalele chiriilor. Guvernul suedez a inceput deja dereglementarea.O privire larga la nivel international arata ca reglementarea chiriilor nu este un fenomen german si nici unul nou. Masura vine si pleaca, uneori se intervine mai mult, alteori mai putin pe piata.Este o masura politica ce promite o solutie aparent acceptabila social si care poate fi pusa in aplicare rapid la una dintre cele mai presante intrebari ale momentului: cum pot orasele proteja dreptul fundamental la spatiu de locuit.New York, Geneva, Suedia si multe alte exemple arata ca o astfel de interventie dura pe piata locuintelor functioneaza rareori si necesita aproape intotdeauna o reajustare. Pentru economistul Cieleback, reglementarea preturilor de inchiriere ar trebui sa mearga intotdeauna mana in mana cu masuri care si creeaza spatiu de locuit.Cu toate acestea, specialistul nu cunoaste niciun exemplu in care aceasta strategie sa fi fost pusa in aplicare in mod consecvent.