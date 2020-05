Refugiu pe timp de pandemie, dupa modelul IKEA: Cum iti poti construi singur o casuta pe roti

Ce faci daca nu te incumeti sa te apuci de construit?

Strainii, cei mai interesati de proiect

Ziare.

com

Ideea este de acum si mai usor de pus in practica, daca iti place stilul minimalist, consacrat deja peste ocean, care de cativa ani si-a gasit adepti si in Romania.Un exemplu este Botond Szakacs, inginer specializat in constructii, care, in urma cu cativa ani, cauta si el o metoda pentru a avea propria casuta pe un teren extravilan, unde nu se putea construi nimic.Si, pentru ca visa la o casuta pe roti, si-a construit propria astfel de locuinta pe un sasiu de masina. "Am tot cautat si am gasit o limuzina Lincoln de 7 m, am lungit-o putin pe fiecare parte si am ajuns la un sasiu de 8 m. De aici a pornit ideea", isi aminteste el "Conceptul exista demult in Statele Unite si Australia si s-a nascut din dorinta oamenilor de a fi liberi. Liberi de credite la banca, liberi avand mai mult timp sa faca ceea ce le place, in loc sa munceasca sa plateasca rate, liberi sa petreaca mai mult timp cu cei dragi si nu numai.Tiny Living inseamna si un trai minimalist, in care ai grija de resursele pe care le consumi (apa, energie), ai doar obiectele si lucrurile de care ai adevarata nevoie si esti un consumator cumpatat. Pentru ca, si daca ar fi sa cumperi lucruri in plus, nu ai unde sa le pui. Nu ai loc. In SUA exista comunitati de oameni care traiesc in casute pe roti si sunt peste 10.000 de astfel de casute", spunea el.Cum nu a gasit niciun producator local care sa se ocupe de aceste casute, dar a intalnit mai multi oameni interesati de aceasta idee, a decis sa inceapa prin a construi o pagina web si una de Facebook si sa devina chiar el producator.Modelul nu e neaparat o casuta de plimbat de colo-colo, ci o idee grozava de a "primi" pe terenul tau o casuta numai buna de locuit.Asa s-a nascut compania producatoare Eco Tiny House , care functioneaza deja de cativa ani in Romania si pe care pandemia a impulsionat-o sa se reinventeze si sa vina si mai mult in sprijinul celor care si-ar dori un refugiu departe de oras.Pentru asta Botond Szakacs a gandit un nou concept: kit-ulvalabil daca alegi o casuta de 4 metri patrati (denumita inspirat Refuge ) sau pe cea de 5,5 metri patrati ( Shelter ).Este vorba de un kit de tip, ca la IKEA. Practic, daca pana acum cineva se ocupa personal de constructia casei, apoi iti livra produsul final, pe roti, acum ai posibilitatea sa alegi sa primesti acasa toate "ingredientele" sa-ti construiesti singur casuta pe roti, in ritmul tau.Desigur, avantajul este pretul care devine mai mic, cel mai ieftin model ajungand astfel sa coste(modelul Refuge, varianta de baza Flat Pack, cu reducere de 10%, fara TVA).Kit-ul de instalare pentru mica ta casuta include un trailer galvanizat cu 2 axe si tot ce ai nevoie pentru a alcatui structura (de la grinzi la baza, pereti si acoperis din grinzi de molid sau pana la suruburi), dar si elementele pentru invelis.Pentru cel din urma, vei avea la dispozitie toate elementele necesare sa o "invelesti bine", ca un adevarat mester: de la tabla de aluminiu de 4 mm pana la folia care actioneaza ca bariera de vapori sau lambriu suedez.Desigur, pentru a te putea bucura de casuta ta si pe timp de iarna, iti vei aplica o izolatie din vata bazaltica de 10 cm in pereti si acoperis, dar si 10 cm de polistiren in podea. "Ingredientele" sunt incluse in kit-ul de instalare.Bineinteles, totul vine insotit de instructiuni si de sprijin tehnic. In plus, daca nu dispui de echipament de lucru, cei de la Eco Tiny House iti pot imprumuta gratuit toate uneltele electrice de care ai nevoie pentru proiectul tau.Desi, aparent, intregul ansamblu ajunge sa ocupe un spatiu de putini metri patrati pe hartie, patul dublu de la "etaj", impreuna cu o canapea extensibila la "parter", asigura loc de "cazare" pentru aproximativ patru persoane.Ai trei optiuni, insa varianta de baza "Flat Pack", cea pe care ti-o poti construi tu, include doar transportul, structura, invelisul, izolarea, ferestrele si usile."Aceste modele sunt fixe si nu se pot personaliza in aceeasi masura ca alte modele din portofoliul Eco Tiny House. In schimb, avand in vedere ca, folosind materialul achizitionat, clientul construieste numai 'carcasa' casutei, adica boxul fara utilitati, interiorul se poate amenaja, personaliza cum isi doreste clientul.Evident, noi o sa includem o recomandare pentru reteaua de curent, apa si canalizare, dar amenajarea interioara a utilitatilor depinde de client. Totodata daca clientul doreste asa-numite optiuni 'off-grid' precum un panou solar sau toaleta tip compost, asta se poate achizitiona separat de la Eco Tiny House si va fi montat ulterior de catre client",In ceea ce priveste utilitatile si racordarea la apa si curent, acestea se fac exact ca la rulota, ne asigura el."Produsul este ideal pentru clientii nostri care doresc sa-si construiasaca casuta ei singuri", explica Botond.El a fost gandit pentru cei care sunt fani 'tiny living', care au timp pentru a construi casuta, au ceva experienta in lucratul cu lemnul (sau au ajutor de la prieteni, familie) sau, pur si simplu, vor sa invete bazat pe manualul de asamblare si folosind exemplul video primit cu kitul de la Eco Tiny House."Venind din cultura noastra, stim ca romanul se pricepe la mai multe lucruri, fiind unideal, si daca nu se pricepe nu se fereste sa invete lucruri noi", spune constructorul."Si, bazandu-ne pe ideea asta, speram ca produsul nostru sa ajunga la cat mai multi fani Tiny House in Romania si asa sa-i ajutam sa-si faca prima lor casuta pe roti", adauga el."Kit-ul contine tot ce ai nevoie pentru a construi casuta neutilata. Totul vine pe o remorca de Vlemmix si, in plus, cu suportul partenerilor nostri Makita si Bosch, putem oferi si uneltele necesare pentru a construi casuta gratis (pentru o perioada limitata de 2 luni)", explica el.Totodata, alaturi de toate cele mentionate mai sus, Eco Tiny House include planurile detaliate de structura si design impreuna cu un manual si instructiuni de asamblare sub forma video.Intrebat de cum decurg lucrurile, odata ce te-ai hotarat sa te inhami intr-un astfel de proiect, Botond ne lamureste ca plata se face in doua transe "50% pentru rezervare in momentul semnarii contractului, dupa care, in termen de maxim 2 luni, se livreaza produsul. In momentul livrarii si preluarii produsului de catre client se plateste restul de 50%", ne lamureste el.Mai departe, totul depinde de tine si de cat timp poti aloca proiectului. Desigur, conteaza si daca ai experienta in "lucratul", efectiv, cu lemnul. "Noi estimam maximum 2 luni in cazul in care clientul are timp sa lucreze la proiect cateva ore zilnic", spune Botond."Evident ca nu o sa parasim clientul dupa achizitie, ci o sa avem un suport telefonic in caz de nevoie", ne lamureste el.Pentru aceia dintre noi care nu se simt foarte indemanatici exista acelasi produs, care poate ajunge la tine montat semifinisat cu retea de utilitati incluse. Evident, si costurile cresc.Astfel, o casuta de 4 metri patrati va costa 15.900 de euro fara TVA, daca alegi sa ti-o monteze ei, de la 10.990 de euro cat costa daca vrei sa-ti dovedesti chiar tu aptitudinile de mester. La fel, in cazul casutei de 5,5 metri patrati, costul impreuna cu montajul se ridica la 18.900 de euro, de la 12.990 de euro cat ar costa sa ti-o faci singur (si fara instalatii).Cele mai multe casute construite de Botond se vand la 25.500 de euro (fara TVA), insa bugetul poate fi nelimitat, dupa buzunarul fiecaruia.Cele mai multe solicitari vin in continuare de la clienti straini, explica Botond, tocmai de aceea, impreuna cu echipa sa, a cautat sa incurajeze si romanii sa-si construiasca propriul refugiu, inaintandu-le o oferta."In cadrul ofertei, pentru comenzile plasate de catre clientii din Romania, vom acorda o reducere de pret de 10%", spune constructorul.