Sate parasite din Transilvania isi cauta locuitori: Salvarea esti tu, omul de la oras!

Ziare.

com

Sunt libere multe case frumoase, cu terenuri generoase si la preturi bune, iar peisajele iti taie respiratia. Ce mai astepti?"Tu esti salvarea, tu,, cel care stai in cutiuta ta de beton si mai iesi la o portie de aer 'curat' pe balcon, cel care te uiti cu jind la plasuta batranei care vinde rosii sanatoase la coltul strazii, cel care te bucuri ca un copil cand prinzi doua ore pentru o tura cu bicicleta in afara cartierului, cel care citesti o carte buna in loc sa te uiti la televizor si, nu in ultimul rand, cel care stai in aceste clipesi te intrebi cum mama zmeului ai ajuns in situatia asta", scrie arhitectul Eugen Vaida, presedintele Asociatiei Monumentum, intr-o postare intitulata " Invitatie in mediul rural ", virala pe Facebook.El insusi stabilit intr-un vechi sat sasesc din judetul Sibiu, Altina , Eugen Vaida crede ca toti cei care vor sa scape de aglomeratia oraselor si sa se reintoarca la sat ar trebui sa actioneze.In ziua de astazi, si-ar putea castiga existenta si in mediul rural, nu mai depind la fel de mult de oras, iar casele lasate in paragina pot fi cumparate acum la preturi accesibile.Avem destule minunatii de, amenajate si locuite in tihna. Noi nu realizam valoarea lor si vi le oferimin Italia! Daca va grupati cate 5-6, cu atat mai bine.De ce? Pentru ca de aici se poate, de care avem nevoie. Doar nu credeati ca va primim degeaba? Va trebui sa invatati sa purtati o discutie asezata cu vecinii, sa le transmiteti copiilor nostri si parintilor lor lucrurile minunate si nemaiauzite pe care le cunoasteti, sa fiti modele si sa va implicati in deciziile comunitatii, iar atunci, sa nu va plangeti de calitatea slaba a invatamantului si, ci sa puneti mana de la mana ca", mai spune Eugen Vaida.Arhitectul face apel la cei care ar vrea sa vina de la oras la sat si inca isi mai fac socotelile sa opteze pentru niste localitati pitoresti de pe Valea Hartibaciului , aflate la 30-40 de kilometri de Sibiu."Avem doua sate superbe pe Valea Hartibaciului: Vecerd si Sasaus , ambele romanesti.Sunt printre cele mai frumoasesi cred ca am ajuns sa le cunosc aproape pe toate, casa cu casa. De la varsta de 16 ani colectionez obiecte etnografice din cele 2 sate; in principal piese de costum.Mi-s dragi si mi-e mila ca se prabusesc acele cladiri din care am adunat timp de 20 de ani piesele de costum; case in care odata traiau oameni.si sa le redam mandria de odinioara.N-o sa ma transform intr-un dealer de imobiliare, dar pot sa va ofera lor. Eu va sprijin cu drag cu informatii pentru aceste case, dar daca nu sunteti dispusi sa faceti un drum sa le vedeti consider ca nu sunteti interesati", spune Eugen Vaida.Arhitectul a postat si cateva fotografii sugestive pentru frumusetea locurilor si a caselor, "de pe cea mai frumoasa strada romaneasca din Ardeal" din Vecerd, precum si din Sasaus, satul sibian care dispare de pe harta Ca sa aflati care sunt de vanzare si care nu, de ce reparatii au nevoie si cum sunt imprejurimile, cel mai bine ar fi sa faceti o vizita in Colinele Transilvaniei si sa le vedeti, cand situatia o va permite. Asociatia Monumentum se ocupa de salvgardarea arhitecturii traditionale din sudul Transilvaniei, iar in 2016 a infiintat Ambulanta pentru monumente , care salveaza cladirile istorice aflate in pericol iminent.Eugen Vaida a studiat in Sibiu si la Bucuresti, iar de 20 de ani cutreiera satele de pe Valea Hartibaciului, pentru a contribui la salvarea monumentelor, obiectelor si a comunitatilor din aceasta parte a Transilvaniei.Este fondator si presedinte al Retelei Colectiilor si Muzeelor Etnografice Satesti Particulare din Romania (RECOMESPAR), membru al Grupului Rural al Ordinului Arhitectilor din Romania, membru in numeroase comisii de avizare ale interventiilor in zone istorice cu fond construit valoros si proprietar al unei vaste colectii de etnografie sateasca.