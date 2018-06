Drujbe electrice sau pe benzina - adevarati maestri in gospodarie!

Drujbe electrice pentru taierea lemnelor

Drujbe pe benzina pentru intretinerea gospodariei

Alege dintr-un portofoliu vast de modele de drujbe!

Chiar daca taiatul lemnelor nu este o indeletnicire pe care o intalnesti des in activitatea ta de zi cu zi, o drujba este mereu bine-venita in gospodarie! De ce? Deoarece, cu ajutorul unei singure drujbe , poti indeplini o multime de sarcini neprevazute, fara a apela la alte servicii externe ce implica un cost aditional.Chiar daca nu esti un expert in manevrarea unei drujbe, acum, poti gasi drujbe concepute dupa un design si un mecanism care sa iti usureze munca si efortul depus pentru astfel de activitati.S-a intamplat vreodata sa ramai fara lemne pentru incalzirea locuintei? Cu ajutorul unei drujbe electrice, un astfel de impediment poate beneficia de o solutie care sa nu implice o investitie mare de efort sau bani. Inainte de a face o astfel de achizitie, trebuie sa te asiguri ca optezi pentru cea mai buna varianta!Daca principalul tau criteriu de alegere este puterea oferita de astfel de drujbe, iti recomandam drujba electrica Hecht 2440, cu o putere de 2400 W si un rezervor de ulei cu o capacitate de 0.26 L. Daca, totusi, vrei sa optezi pentru un model compact si mai usor de manevrat, drujba electrica Stiga SE180 Q te va multumi, cu siguranta!Achizitionarea unei drujbe este primul pas in activitatea care ar putea sa devina chiar un hobby placut. Chiar daca drujbele sunt prevazute cu sisteme de siguranta, este datoria fiecaruia dintre noi sa ne asiguram ca ne luam toate masurile de precautie inainte de executarea unei actiuni de taiere.Ai grija sa pastrezi o distanta adecvata fata de bucata de lemn ce urmeaza sa fie taiata si protejeaza-ti mereu ochii impotriva aschiilor care sar din bucata de lemn.Intretinerea gospodariei nu implica numai si numai treburile din incinta casei. Arborii si plantele din gradina ta sunt un aspect important, care necesita o ingrijire atenta, mai ales in perioadele in care conditiile meteo sau procesele naturale de schimbare actioneaza asupra acestora.De exemplu, curatarea arborilor de dimensiuni mici si mari se poate realiza, foarte simplu, cu ajutorul unei drujbe pe benzina. O varianta avantajoasa din punct de vedere al investitiei in bani este modelul CS 5200, o drujba pe benzina gandita special pentru gospodarii care au nevoie de un motor puternic si un lant eficient. Aceste tipuri de drujbe beneficiaza de un sistem anti-vibratii, care ofera protectie celui care o manevreaza.Daca te-am convins ca o drujba este bine-venita in gospodaria ta, urmatorul pas este sa te asiguri ca faci o investitie de durata. Pentru asta, Magazinul de Piese iti pune la dispozitie o gama larga de modele de drujbe, de la cele mai puternice, pana la cele mai compacte si usor de manevrat.In plus, poti vedea toate specificatiile acestora, impreuna cu perioada de garantie si caracteristicile care le diferentiaza. Fie ca este vorba de drujbe electrice sau de drujbe pe benzina, este foarte important de retinut ca acestea s-ar putea strica din cauza intrebuintarii lor in activitati suprasolicitante.Tocmai de aceea, Magazinul de Piese ofera posibilitatea de a remedia astfel de probleme, prin categoria Piese de Schimb de pe site-ul www.magazinul-de-piese.com/