15 lucruri pe care sa le faci inainte sa cumperi o casa

Totusi, achizitia unui apartament e o decizie importanta, care necesita timp si rabdare. Iata ce lucruri trebuie sa ai in vedere la cumpararea unei case:Fiecare casa este croita pe nevoi diferite. O garsoniera va fi suficienta pentru un student sau un cuplu tanar, dar neincapatoare pentru o familie cu copii. Atunci cand cumperi o casa, retine ca o vei locui, cel mai probabil cateva zeci de ani.De aceea este bine sa te gandesti mai putin la nevoile pe care le ai acum si sa anticipezi nevoile pe care le vei avea in viitorul apropiat.Fie ca este vorba de un credit imobiliar, fie ca iti cumperi casa impreuna cu partenerul de viata, aceasta achizitie reprezinta un angajament pe care trebuie sa ti-l asumi.Gandeste-te foarte bine inainte sa o faci daca te vei putea achita de el in totalitate. Fa-ti un plan pentru situatia in care nu vei mai putea respecta acest angajament.Te vezi locuind in ea? Esti fericit aici? Daca raspunsul este da, atunci mergi mai departe cu achizitia. Daca ai dubii legate de anumite aspecte ale casei, tine cont de ele, pentru ca nu se vor rezolva de la sine.Poate ca ti-ai dorit mult o casa cu piscina. Daca cea pe care tocmai ai vizionat-o are piscina, dar nu intruneste celelalte criterii, nu lasa acest lucru sa te influenteze si sa faci un targ prost.Chiar daca nu ai copii, afla daca zona este sigura pentru scolari. Daca cei mici ai tai pot merge pe jos la scoala in viitor, vei avea numai de castigat la capitolul timp.Cele mai neplacute probleme care pot aparea la o casa nou cumparata sunt cele legate de tevi. Verifica in ce stare sunt cele din casa pe care esti pe cale sa o cumperi.Este un cartier cautat? In viitor, valoarea ei va creste sau va scadea. Sunt intrebari pe care trebuie sa ti le pui inainte de cumpararea unei case.Ti-ai dorit mereu o casa de vacanta la munte sau la mare, dar preturile iti depasesc cu mult bugetul? Gandeste-te la alternative: localitati sau zone care se dezvolta acum si care au potential turistic si economic.In locul unei case pe litoral, poti cumpara o casa in Delta, de exemplu. O casa la vanzare in Tulcea o poti gasi la un pret mult mai avantajos decat la malul marii, iar distanta convenabila fata de Delta Dunarii o va face foarte profitabila.Chiar daca ai niste criterii foarte bine stabilite, gandeste-te dinainte la care dintre ele poti renunta si la care nu. E aproape imposibil sa gasesti o casa care sa le indeplineasca in totalitate.E important sa faci o scurta documentare si sa afli preturile, inainte sa te apuci de vizionat. In felul acesta vei evita oportunistii.Un specialist care cunoaste bine piata te poate ajuta sa gasesti ceva convenabil in bugetul tau.Creditul pe care ti-l acorda banca va acoperi costul casei, dar trebuie sa iei in considerare si celelalte costuri - cu notarul, asigurarea obligatorie etc.In cazul in care vrei sa te muti imediat, cauta o casa in care sa poti locui. Desi pare ca e simplu sa faci modificarile pe care ti le doresti, evalueaza cum iti va afecta acest lucru bugetul.Intreaba proprietarul daca apartamentul sau casa pe care vrei sa o cumperi are anumite probleme pe care trebuie sa le stii.Daca vrei sa accesezi un credit imobiliar pentru a cumpara casa, va trebui sa fi cu finantele la zi atunci cand te adresezi unei banci.Indiferent ca iei un credit imobiliar sau folosesti economiile personale pentru cumpararea unei case, investitia este substantiala.Parcurge lista cu criterii si asigura-te ca locuinta pe care vrei sa o cumperi le intruneste pe cele mai importante dintre ele.