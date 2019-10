5 imbunatatiri care cresc pretul de vanzare al unui imobil

Ziare.

Totodata, este posibil sa te gasesti in situatia de a construi o casa, iar daca iei in calcul posibilitatea de a o vinde in viitor, ar fi o idee foarte buna sa construiesti in perspectiva si sa adaugi anumite facilitati de care nu ai neaparat nevoie, dar care i-ar putea creste semnificativ valoarea in momentul in care o vei scoate la vanzare.Care sunt cele mai bune 5 imbunatatiri pe care le-ai putea aduce imobilului pe care vrei sa-l vinzi la un pret bun?Prima impresie conteaza, mai ales atunci cand discutam despre prima impresie pe care si-o vor crea cei interesati de achizitionarea unui imobil, atunci cand vor interactiuna cu proprietatea ta.Daca este vorba despre o casa, curtea devine primul element pe care potentialii cumparatori il vor vedea, iar aspectul acesteia poate face o foarte mare diferenta.Incearca sa tii curtea cat mai bine ingrijita, niveleaza terenul si ai grija de gazon si flori, daca este cazul.Totodata, incearca sa nu adaugi foarte multe elemente de decor, pentru ca este foarte important sa lasi sa se vada cat de spatioasa este curtea, iar obiectele o vor face sa para mai mica.Avantajul acestei prime masuri pe care o poti lua este ca implica niste costuri foarte mici, mult mai mici decat ar necesita o decorare pompoasa a curtii.Indiferent de dimensiunea unei piscin, atat timp cat o casa dispune de ea, valoarea proprietatii va creste simtitor.Construirea unei piscine nu este chiar atat de costisitoare, iar daca o faci atunci cand ridici si casa, cu certitudine ca impactul va fi resimtit mai putin, avand in vedere ca deja te-ai angrenat in cheltuieli.Totodata, si pentru construirea unei piscine sunt necesare proiecte si autorizatii, astfel ca poti impusca doi iepuri dintr-o lovitura, daca incluzi proiectul de piscina in cel dedicat casei.Construirea unei piscine ulterior finalizarii procesului de construire a casei va fi mult mai complicata.Avantajele adaugarii unui astfel de detaliu sunt enorme, indeosebi daca ai posibilitatea integrarii unei piscine panoramice.3.Chiar daca nu este un accesoriu propriu-zis, curatenia va face o diferenta enorma la vanzarea oricarui imobil.De altfel, acest lucru este valabil si in cazul autoturismelor, de pilda. Cu cat un obiect este mai bine ingrijit, mai curat, cu atat el va fi vandut mai usor si la un pret mai mare.Ocupa-te constant de intretinerea imobilului, nu lasa praful sa se adune nici macar in camerele pe care nu le folosesti atat de frecvent, iar acest lucru se va simti cand o sa cauti cumparator.Indiferent ca incerci sa vinzi un apartament sau o casa, masura in care imobilul este capabil sa izoleze termic eficient poate face o diferenta foarte mare la pretul acestuia.Oamenii sunt interesati de o reducere cat mai drastica a cheltuielilor, iar o casa in care este foarte cald vara si foarte frig iarna va presupune cheltuieli foarte mari cu energia termica.Tocmai de aceea, daca vrei sa ai un avantaj la vanzare si sa poti cere un pret care sa te satisfaca, investeste de la inceput in materiale si sisteme de izolare de o calitate ridicata, precum vata bazaltica la preturi avantajoase Un avantaj, pe langa cel al unui pret mai bun, este acela ca iti vei asigura singur un nivel sporit de confort si cheltuieli mai mici cu energia, daca vei locui in imobil o perioada, inainte de a-l vinde.O mana proaspata de vopsea poate schimba total aspectul unei locuinte. Fii atent la starea finisajelor inainte sa primesti potentialii cumparatori.Verifica usile si geamurile sa nu scartaie si sa se inchida bine, vopseste camerele care ar putea beneficia de o reimprospatare si ai grija ca totul sa arate cat se poate de curat si ingrijit. Imaginea face o diferenta majora si iti ofera avantaj la stabilirea pretului.Vanzarea unei case sau apartament la un pret bun poate fi inlesnita de mici detalii de care poti avea grija inainte de a scoate pe piata imobilul.Asigura-te ca aspectul curtii este unul primitor, pune pret pe curatenie, starea finisajelor, investeste in materiale termoizolante de calitate si adauga detalii semnificative, precum o piscina.