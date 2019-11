Case de vanzare - Parerea evaluatorului da pretul imobilului

Ziare.

Cand cauti case de vanzare , ai impresia ca visul de a-ti sorbi cafeaua in propria curte e la doar un click distanta. Dar chestiunile legate de tranzactii imobiliare te trezesc imediat la realitate.Caci, indiferent de dorinta partilor, evaluarea imobilului de catre un expert este obligatorie. Iar acesta este cel care si stabileste pretul real. Prin urmare, trebuie sa stii cu cine ai de-a face.Daca depinzi de ajutorul unei banci care urmeaza sa te crediteze, atunci evaluatorul imobiliar este pus la dispozitia clientului de catre unitatea bancara. Si scapi de o grija. Caci nu ai altceva de facut decat sa alegi dintr-o lista cu specialisti agreati de banca respectiva.Daca, insa, ai bani lichizi ca sa cumperi case de vanzare sau daca ai nevoie de o expertiza in alt scop, atunci tine numai de rine sa-ti gasesti expertul. Nu e cazul sa intri in panica, nici sa te repezi catre cel care are pretinde cele mai mici tarife.Pretul mic poate insemna ca evaluatorul nu are prea multa experienta sau ca nu este foarte solicitat. In plus, daca si durata de efectuare a raportului de evaluare este foarte mica, atunci e calr ca vorbim despre superficialitate.Pe de alta parte, nu trebuie sa te increzi nici intr-un evaluator imobiliar recomandat de cei care au case de vanzare, mai ales de cel de la care vrei tu sa cumperi.Ca sa ai garantia calitatii, trebuie sa iei legatura numai cu specialisti autorizati de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR). De altfel, un evaluator serios se va si legitima cu un act parafat de aceasta.Rolul evaluatorului nu consta doar in a vizita si a viziona un imobil. Iar pretul muncii lui nu are legatura cu valoarea proprietatii, ci cu volumul de munca depus de acesta in vederea intocmirii raportului de evaluare.Costurile implica, dupa caz, si achizitionarea de informatii. Prin urmare, nu se poate oferi un tarif fix.Trebuie mentionat ca munca evaluatorului presupune foarte multa responsabilitate. O estimare gresita a valorii unei case de vanzare poate avea consecinte nefaste. La fel este si in cazul uneia realizate de un evaluator prieten cu vanzatorul.