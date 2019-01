Cele mai scumpe orase din Romania

1. Capitala, mai aglomerata ca oricand

2. Ardealul, scump, dar foarte cautat

3. Oltenia si Moldova, in coada preferintelor

Printre cele mai importante centre urbane, care se afla in plina ascensiune ca oportunitati de studiu si de munca, regasim urmatoarele orase: Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Sibiu, Oradea, Targu Mures, Iasi. Care sunt costurile de viata ale fiecarui oras, poti afla in continuare.Viata in capitala nu este usoara din punct de vedere al costurilor implicate. Cu toate acestea, este fruntasa in preferintele studentilor, fapt ce a condus la o suprapopulare a orasului.Chiria apartamentelor este in continua crestere, iar pentru un student din provincie, diferenta se poate resimti acut.Spre exemplu, chiria unei garsoniere in Bucuresti incepe de la 250 de euro, in zonele de periferie si poate ajunge pana la 700 de euro, in zonele centrale.Pentru cei mai instariti, care isi cauta o locuinta de cumparat, exista numeroase oferte de apartamente sau case de vanzare in Bucuresti pe Storia.ro Orasele din Ardeal sunt si ele in plina dezvoltare si intra din ce in ce mai mult in sfera de interes a viitorilor studenti. Universitatile din Cluj-Napoca, Brasov, Sibiu, Oradea, Targu Mures si Timisoara se bucura de un prestigiu in crestere.Cu toate acestea, nici aici viata nu este neaparat mai ieftina decat in capitala. De exemplu, pretul chiriei pentru o garsoniera in Cluj-Napoca porneste de la 150 de euro si poate ajunge pana la 350 de euro.Tot in orasul de pe Somes, un apartament de doua camere poate fi inchiriat pentru un pret pornind de la 200 de euro in zonele periferice, insa, in cartierele centrale, costul trece de 400 de euro. Nici Timisoara si Brasov nu sunt orase tocmai ieftine.In functie de zona si dotari, chiriile apartamentelor variaza intre 180 si 300 de euro. Cele mai accesibile chirii din Ardeal se pot gasi in Sibiu, Targu Mures si Oradea, ajungand la aproximativ 250 de euro pe luna pentru o locuinta bicamerala. Cei in cautare de case de vanzare trebuie sa stie ca pretul pe metru patrat a explodat in ultimii ani.Astfel, potentialii cumparatori se pot astepta sa scoata din buzunar in jur de 1.520 de euro pe metru patrat util in Cluj-Napoca, 1.201 euro pe metru patrat util in Timisoara,1.060 de euro pe metru patrat util in Brasov, si 1.000 de euro pe metru patrat util in Sibiu.Brasov, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu si Timisoara sunt cele mai avantajoase orase din punct de vedere al costului vietii, potrivit unui studiu realizat de Storia.Orasele din Oltenia si Moldova sunt cel mai putin ravnite de studenti si tineri profesionisti. In ciuda acestui fapt, ele raman destul de accesibile.Iasiul si Craiova, doua centre universitare importante, se claseaza, conform aceluiasi studiu realizat de Storia, in top 10 al celor mai avantajoase orase din punct de vedere al costului vietii.Capitala Moldovei are preturi putin mai piperate, situandu-se la un nivel similar cu cel al Timisoarei si Brasovului. Cei care isi doresc sa locuiasca in Iasi pot gasi apartamente de inchiriat cu preturi de la 150 la 400 de euro pentru o garsoniera si de la 200 la 600 de euro pentru 2 camere.In Craiova, preturile chiriilor pentru o garsoniera incep de la 150 de euro in cartierele mai putin pretentioase si ajung pana la 250 de euro in zonele centrale. Apartamentele de 2 camere se inchiriaza pentru preturi intre 200 si 500 de euro.Cei care isi doresc sa devina proprietari vor plati intre 700 si 1.500 de euro pe metru patrat util in Iasi si circa 1.200 de euro pe metru patrat util in Craiova.Fie ca vorbim despre migratia catre alte orase in cautarea unui job mai bun sau pentru studii, romanii au la dispozitie numeroase variante.Chiar daca orase precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Timisoara si Iasi au inregistrat o crestere din punct de vedere al costului chiriilor, ele raman fruntase atunci cand vine vorba despre nivelul de trai.Craiova, Sibiul, Oradea si Targu Mures sunt putin mai accesibile, oferind in acelasi timp oportunitati foarte bune in ceea ce priveste educatia si locurile de munca.