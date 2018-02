Open Doors in Satul Scandinav - descopera cel mai inteligent cartier de case din Romania!

Case inteligente, independente energetic si controlate digital

Locatie premium - in Snagov, inconjurat de natura (padurea si lacul Snagov) si departe de zgomot si poluare;

Spatiu - Locuintele din Satul Scandinav sunt spatioase, cu o suprafata incepand de la 230 mp

Tehnologie premium - cele mai performante sisteme din Europa pentru ventilarea fatadei, climatizare, recuperarea de caldura, ventilatie si aerisire;

Finisaje premium;

Facilitati premium - piscina, jacuzzi exterior, sauna scandinava, barbeque, zona petrecere, teren de sport multifunctional si loc de joaca pentru copii;

Costuri 0 la incalzire si climatizare;

Control total si simplu, chiar si la distanta, de pe telefon sau tableta;

Siguranta - cartierul este securizat si monitorizat permanent;

Scoli si gradinite in vecinatate;

Acces rapid la spatii comerciale si de recreere - restaurante, magazine, Clubul Snagov si multe altele.

Ziare.

com

Aflat in Snagov, aproape de Bucuresti, Satul Scandinav a fost gandit sa redefineasca conceptul de lux in imobiliare, fiind stabilit pana la cel mai mic detaliu ca un cartier care sa recreeze fidel sentimentul de statiune de vacanta.Sub brandul Scandinavian Development, compania suedeza Linotol AB a ales sa investeasca in Romania pentru dezvoltarea acestui ansamblu rezidential de lux luand in calcul atat asezarea strategica, in mijlocul naturii (langa lacul si Padurea Snagov), cat si accesul la toate facilitatile necesare pentru mai mult confort si relaxare.Principiul de casa activa, propus de Scandinavian Development, reprezinta cel mai nou standard de locuinta si promoveaza economisirea energiei, conditii de viata sanatoasa, cu multa lumina naturala si aer curat, asigurate de cele mai performante sisteme tehnologice din Europa.De ce o casa activa? Pentru ca o casa activa produce mai multa energie decat consuma, iar aceasta provine din surse regenerabile si din tehnologia pompelor de caldura aer-aer cu recuperare de caldura, care reduc semnificativ consumul de energie pentru a asigurarea confortului necesar (24 de grade cu costuri 0, in orice anotimp).Toate locuintele din Satul Scandinav dispun de panouri fotovoltaice care genereaza energia necesara pentru mentinerea acestor sisteme si a tuturor echipamentelor ce consuma energie electrica.La Open Doors vei putea descoperi Satul Scandinav , considerat cel mai ambitios proiect rezidential din Romania, care indeplineste cumulativ cele mai ravnite criterii in imobiliare:In plus, pe 4 martie, in cadrul evenimentului, vei putea vedea cele 3 tipuri de case (Oslo, Stockholm si Copenhagen) incluse in proiect, cum pot fi finisajele, cum e zona exclusiva de recreere a cartierului si ce alte facilitati sunt incluse.Mai multe detalii puteti gasi pe pagina de eveniment: OPEN Doors: Satul Scandinav - Primul cartier de case active