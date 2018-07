Palatul Maurice Blank, fostul sediu al Ambasadei SUA la Bucuresti, scos la licitatie pentru 5,5 mil. euro

Ziare.

Palatul din strada Tudor Arghezi nr. 9 a fost resedinta unuia dintre cei mai importanti bancheri ai Romaniei moderne, Maurice Blank, cofondator al bancii Marmorosch Blank & Co (1864), cel care imprumuta statul roman in campania Razboiului de Independenta.Imobilul a fost proiectat de celebrul arhitect elvetian Louis Pierre Blanc, cel care si-a lasat amprenta si pe alte importante cladiri publice romanesti, cum ar fi: Palatul Ministerului Agriculturii, Palatul Facultatii de Medicina, Sediul Universitatii din Iasi si Institutul Victor Babes.2.500 metri patrati construiti in stil neorenascentist, 50 de camere si o gradina generoasa decorata cu pini si fantana arteziana - palatul Maurice Blank este un reper arhitectural al resedintelor particulare din Bucuresti.In anul 1934, palatul a fost cumparat de avocatul si omul politic Eduard Mirto, cel care avea sa fie si ultimul proprietar de drept pana la venirea comunismului. Eduard Mirto este cel care initiaza legaturile intre palatul Blank si Ambasada Statelor Unite, inchiriaza imobilul americanilor chiar in pragul izbucnirii celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Palatul a ramas cunoscut pana in 2011 drept celebrul sediu al Ambasadei SUA, reintrand de miercuri in circuitul privat.