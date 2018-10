Primul cartier de case active din Romania, creat la standarde scandinave

Independenta energetica

Amplasare in mijlocul naturii

Facilitati de resort

Case spatioase si inteligente

Experienta scandinava in materie de eficienta energetica este un reper pentru intreaga Europa si, odata cu dezvoltarea acestui proiect, reconfigureaza piata imobiliara de lux din Romania. Satul Scandinav este primul si singurul cartier dedezvoltat in Romania. Desi conceptul de casa activa este un avans tehnologic aparut de cativa ani in strainatate, in Romania este o premiera realizata de dezvoltatorul suedez Linotol.Primul avantaj pe care il obtii daca ai o locuinta activa este la factura de energie electrica. Casa activa, iar aceasta provine din surse regenerabile si din tehnologia pompelor de caldura aer-apa cu recuperare de caldura, care reduc semnificativ consumul de energie pentru asigurarea confortului necesar (24 de grade cu costuri 0, in orice anotimp).Calitatea luminii naturale a fost, de asemenea, un element important in proiectarea caselor, care a determinat dezvoltatorul sa gandeasca cu atentie arhitectura pentru a profita din plin dedisponibila.Un beneficiu considerabil il obtine si natura, casa activa fiind caracterizata si de impactul ecologic pe care il are asupra mediului, atat datorita tehnologiilor care asigura, a sistemului de mentinere sub control al deseurilor, dar si al emisiilor minime de dioxid de carbon.Daca ti-ai dorit sa fii departe de poluare si de zgomot, dar totusi destul de aproape de Bucuresti, acum poti "evada" in Snagov, in Satul Scandinav Dezvoltatorul suedez Linotol a ales o amplasare strategica, in mijlocul naturii, si a folosit o serie depentru a crea cel mai ambitions proiect rezidential din Romania.Daca primul aspect de luat in calcul atunci cand alegi o locuinta este arhitectura, atunci designul scandinav, care se imbina perfect cu peisajul creat de lacul si padurea Snagov, transforma acest cartier in cea mai buna optiune.Complexul Satul Scandinav a fost gandit ca o comunitate restransa, oferind locuitorilor posibilitatea de a petrece cat mai mult timp in interiorul acestuia.Astfel, exclusiv locuitorilor li s-au pus la dispozitie mai multe facilitati care sa-i faca sa se simta: piscina, jacuzzi exterior, sauna scandinava, zona barbeque, teren de sport multifunctional, loc de joaca pentru copii, iesire la lacul Snagov, alee de acces in padurea Snagov pentru plimbari in aer liber si pista de biciclete.In prezent, Satul Scandinav este format din 14 case active, dar proiectul ia in calcul inca doua etape de dezvoltare.Gandite ca destinatie ce iti ofera un alt stil de viata de vacanta, poti alege dintre cele trei tipuri de case -- extrem de spatioase, cu bucatarii si bai complet mobilate si utilate, locuri de parcare, teren privat si acces la toate facilitatile complexului.Mai mult, toate functionalitatile caselor pot fisau tableta.Casele din Satul Scandinav au unsi reglare a umiditatii, noxelor, eliminare a aerului viciat cu recuperare de caldura asistata IT, care schimba intregul aer din, de mai multe ori pe zi.Cu alte cuvinte, daca vrei sa descoperi care va fi viitorul in imobiliare, atunci viziteaza Satul Scandinav