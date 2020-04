Avocatii, notarii si executorii judecatoresti, scutiti de Guvern de plata utilitatilor si a chiriei

Ziare.

"A fost adoptata o hotarare de guvern pentru implementarea normelor de aplicare a prevederilor din OUG 29 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.In speta, vorbim despre exceptarea unor profesii pe perioada starii de urgenta de la plata utilitatilor si a chiriei, amanarea obligatiei de plata a acestor facturi pentru profesiile din domeniul juridic care sunt obligate sa nu-si intrerupa activitatea in aceasta perioada, respectiv avocati, notari publici si executori judecatoresti", a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la finalul sedintei de guvern.Starea de urgenta a redus foarte mult activitatea in instante, iar avocatii, notarii si excutorii judecatoresti isi vad veniturile mult diminuate.Pe de alta parte, normele de aplicare a OUG privind suspendarea platii ratelor bancare au aparut luni in Monitorul Oficial, astfel ca romanii carora le-au fost afectate veniturile pot depune cereri. Iata conditiile care trebuie indeplinite