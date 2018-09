Chiriile explodeaza in marile centre universitare la inceputul lui octombrie: Care sunt ofertele pentru studenti

Multi studenti straini sau cu parinti bogati

Depinde de cat esti dispus sa dai

Chiriile cresc cand incepe anul universitar

Un apartament cu trei camere se inchiriaza lachiar si cu 880 de euro, in timp ce pentru acelasi gen de imobil lase platesc intre 400 si 700 de euro, in timp ce ladoar 300 de euro. La, insa, o garsoniera se inchiriaza cu 400 de euro.Ininvata 80.000 de studenti, din care peste 14.000 au locuri in camine. Scazand numarul celor care vin din Cluj-Napoca, raman totusi zeci de mii de studenti care trebuie sa rezolve chiria intr-un apartament.Preturile chiriilor apartamentelor au explodat la Cluj-Napoca inaintea inceperii anului universitar, ajungand si la 880 de euro pe luna pentru doua sau trei camere.Proprietarii de apartamente din Cluj-Napoca profita de inceperea anului universitar. Astfel, pe pagina de Facebook a unui portal imobiliar au fost postate anunturi de inchirieri apartamente special pentru studenti in diverse cartiere ale municipiului Cluj-Napoca, cu sume cuprinse intre 170 de euro si 800 de euro.Conform sursei citate, o garsoniera din cel mai mare cartier al Clujului, Manastur, se inchiriaza cu 170 de euro pe luna, in timp ce pe un apartament cu trei camere din acelasi cartier se cer 460 de euro. De asemenea, un apartament cu doua camere, situat intr-o zona semicentrala, se inchiriaza cu 470 de euro, iar unul cu o camera tot din zona centrala costa 300 de euro.Un apartament cu trei camere, situat in apropierea Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor a UBB, se inchiriaza cu 700 de euro, iar un apartament cu doua camere situat aproape de UTCN si Facultatea de Sociologie a UBB costa 800 de euro.De asemenea, pe un alt site imobiliar, un apartament cu trei camere situat in cartierul Zorilor este inchiriat cu 880 de euro.", se arata in anuntul apartamentului cu 880 de euro.Un agent imobiliar clujean a declarat ca"Daca exista cerere pe piata si cineva este dispus sa ofere sume de 700 - 800 de euro, inseamna ca acel apartament se va inchiria deoarece sunt, majoritatea la UMF, din Franta, pentru care o chirie de pana in 500 de euro de persoana nu este o problema. Multi prefera aceasta varianta, isi mai gasesc un prieten, doi, si inchiriaza doua-trei camere, pentru ca isi permit din punct de vedere financiar.In plus, sunt si studenti romani cu parinti potenti financiar si care sunt dispusi sa plateasca pretul cerut, pentru ca fiul sau fiica lor sa locuiasca intr-un apartament cu toate facilitatile, sa aiba camera lor, sa poata ajunge la orice ora acasa, nu sa stea in camin, la comun cu alti 3-4 colegi, cu baie pe hol si unde sunt rigori de acces, inclusiv orare", a explicat agentul imobiliar.Lainvata 45.000 de studenti, care au la dispozitie 16.500 de locuri de cazare in camine. Pretul pentru inchirierea unei garsoniere porneste de la 150 de euro pe luna, in timp ce pretul unui apartament cu o camera porneste de la 180 de euro pe luna."Eu am un apartament cu o camera, in zona Alexandru cel Bun, pe care il inchiriez cu 180 de euro pe luna. Pe langa chirie, persoanele interesate trebuie sa achite si utilitatile, respectiv apa, gazul, electricitatea si caldura, in lunile de iarna", a declarat Mihai A., proprietar.Pe de alta parte, exista si chirii ridicate la apartamente, in functie de numarul de camere si de zona in care se afla. Astfel, un apartament aflat in zona Podu de Fier, la cateva minute de mers de Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa", este inchiriat cu 400 de euro pe luna.In acelasi timp, un apartament in zona rezidentiala Copou poate ajunge si la o chirie de 700 de euro pe luna, acesta fiind, de asemenea, cu trei camere si complet mobilat si utilat. "Chiriile pornesc de la 100-150 de euro, vorbind aici despre camere de camin si garsoniere in zone limitrofe ale Iasului, si ajung chiar si la 700 de euro, in cel mai nou ansamblu rezidential, din zona Copou, dar vorbim despre penthouse, cu alte conditii, alt spatiu. Totul tine de banii pe care este dispus sa ii cheltuiasca cel care inchiriaza", a afirmat Cristian I., agent imobiliar.Studentii care au mai putini bani pot inchiria doar o camera intr-un apartament, mai modest si departe de universitati, cu 400 de lei pe luna.Chiriile la apartamentele dinsunt mult prea mari pentru studenti, iar inainte de inceperea anului universitar cresc cu 5-10%. Un apartament cu doua camere, mobilat si utilat, aflat in zona buna, se inchiriaza cu cel putin 250 de euro, iar studentii care nu prind unul dintre cele 800 de locuri din caminele studentesti se descurca greu.Mircea Trifu, proprietarul unei agentii imobiliare, a declarat ca un apartament cu doua camere, de 50 de metri patrati, se inchiriaza cu cel putin 250 de euro, daca este utilat si mobilat si se afla intr-o zona buna, iar studentii cauta astfel de locuinte."Inainte de inceperea anului universitar preturile la chirii sunt mai mari cu 5-10%. Un apartament cu trei camere este 300 de euro. Pretul e mai mare cu cat esti mai aproape de universitate, pentru ca aceasta se afla intr-o zona foarte buna. O garsoniera buna gasesti la 200 de euro. Cele mai ieftine garsoniere se inchiriaza la 100 de euro, dar fara mobila. Studentii cauta complet utilate si mobilate", a spus Mircea Trifu.Studentii se orienteaza si isi cauta din timp colegi de apartament, pentru a imparti chiria si cheltuielile, dar tot nu se compara cu pretul platit pentru un loc in camin, 200 de lei pe luna, cu tot cu apa, gaz, curent si alte cheltuieli de intretinere.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pune la dispozitia studentilor patru camine, in care sunt circa 800 de locuri, iar taxa de cazare este 200 de lei pe luna.La, in pragul inceperii anului universitar, preturile au explodat: o garsoniera intr-o zona centrala se inchiriaza si cu 400 de euro.Cei care nu isi permit "luxul" de a sta in centru pot inchiria garsoniere cu preturi cuprinse intre 180 si 250 de euro in cartierele orasului, cele mai ieftine fiind cele de la periferie.La Sibiu, in 1 octombrie incep facultatea un numar de 15.000 de studenti, de la Universitatea "Lucian Blaga" si de la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu".