Case de inchiriat in Bucuresti - Vrei sa te muti in casa noua sau veche?

Cand vine vorba despre case de inchiriat in Bucuresti, multi viseaza la ele. Caci nimic nu se compara cu acel confort oferit de traiul in propria curte, ferit de neplacerile coabitarii in blocurile aglomerate.Totusi, cartierele de case nu sunt tocmai pe placul multora dintre cautatorii de case de inchiriat in Bucuresti. Iar ansamblurile rezidentiale cu locuinte noi sunt situate la periferie sau chiar in afara orasului, in comunele limitrofe.Lasand la o parte micile inconveniente legate de pozitionarea geografica a locuintei si de accesibilitate, exista insa si alte aspecte, mult mai importante, de luat in calcul, cand ne gandim sa inchiriem o casa. Cauti case de inchiriat in Bucuresti ? Atentie la detalii!Chiar si construita in urma cu zeci de ani, tu te vei muta in casa noua. Si trebuie sa tii cont de acest aspect. In ciuda faptului ca poate gasesti un pret convenabil al chiriei, cheltuielile de renovare si imbunatatirile pot face ca pretul final sa depaseasca mult costul initial.Asadar, este foarte important sa cantaresti bine decizia de inchiriere a unei case de inchiriat in Bucuresti. Nu te lasa influentat de detaliile convingatoare ale agentului imobiliar sau ale proprietarului, caci poti iesi in pierdere!Daca ti-ai propus sa alegi case de inchiriat in Bucuresti, constructii mai vechi dar bine pozitionate, trebuie sa iei in calcul cateva criterii de evaluare. In primul rand, se vor verifica eventualele nereguli. De multe ori, proprietarii ascund detaliile neplacute. Spre exemplu, o incapere proaspat zugravita poate ascunde igrasie, mici fisuri in pereti, mucegai si altele.Asadar, inainte sa dai bani, ai putea sa mergi cu un expert care sa evalueze casa. Daca acea casa este bine izolata si aerisita va fi un camin bun pentru tine. Mai trebuie verificata canalizarea si, dupa caz, fosa septica.Ideal ar fi sa vizionezi casa imediat dupa niste zile ploioase. Astfel poti descoperi eventualele nereguli ale acoperisului si ale podului. Fundatia are rolul crucial pentru trainicia casei. Si aceasta trebuie verificata cu atentie.Este mai important ca peretii sa fie fara igrasie decat daca sunt din caramida ori BCA. In plus, structura de rezistenta e mai importanta decat compartimentarea. La fel de importanta este si calitatea instalatiilor sanitare si electrice.Nici vecinii nu sunt de neglijat. Si e indicat sa te feresti de curtile comune. Caci, oricat de simpatici ar parea vecinii la inceput, tot apar discutii pe parcurs.