Cum se construieste lumea. 3 proiecte de inginerie care sfideaza imaginatia

Strazile de astazi urmaresc traseul bulevardelor medievale de dinaintea lor, iar cladirile din orasele noastre sunt un amestec pestrit intre vechi si nou. Iar cei care fac toate acestea posibile sunt constructorii.Fie ca e vorba de un atelier mic cu zece muncitori din secolul al XVI-lea, fie de o multinationala cu zeci de mii de angajati in 2019, cei care construiesc cladirile si infrastructura oraselor sunt o forta a schimbarii in lumea noastra. In prezent, datorita avansului tehnologiei si a tehnicilor de lucru, acest lucru e mai adevarat decat oricand. Pe zi ce trece vedem tot mai multe schimbari, de cele mai multe ori aparute din nevoile populatiei, aflate in permanenta transformare.In Romania, o mare parte a proiectelor imobiliare au o destinatie rezidentiala, marile proiecte de infrastructura parand sa ocoleasca tara noastra. Cu toate acestea, exista si dezvoltatori privati dispusi sa investeasca in acest sector. Un exemplu este Liviu Tudor , fondatorul Genesis Property, compania cu capital romanesc care detine cele mai multe birouri de clasa A din Romania, care planuieste sa uneasca complexul West Gate de statia de metrou Preciziei printr-un pasaj subteran.Cei mai mari investitori in marile proiecte de inginerie civila ale lumii sunt insa statele si coalitiile de state care, datorita progreselor tehnologiei si imenselor resurse pe care le au la dispozitie, sunt capabile de realizari cu adevarat remarcabile.Iata trei dintre cele mai mari proiecte de inginerie civila din prezent:In Libia se afla in desfasurare unul dintre cele mai mari proiecte de irigatie din lume, cu un cost de 25 de miliarde de dolari. Marele Rau Creat de Om (The Man-Made River) este o retea de conducte, lunga de peste 2.800 de kilometri, care transporta apa din peste 1.300 de fantani, cu o adancime medie de 500 de metri. 6,5 milioane de metri cubi de apa sunt transportati in mijlocul desertului si pe suprafata intregii tari. Proiectul, inceput in 1985, inca se afla in desfasurare.Tunelul Gotthard Base este unul dintre cele mai impresionante proiecte de inginerie europene ale deceniului. Tunelul, care face parte din sistemul feroviar elvetian, are o lungime de 57 de kilometri si a fost sapat atat in munte, cat si sub el. Acesta nu este doar cel mai lung tunel feroviar din lume, ci si cel mai adanc, coborand pana la 1,5 kilometri sub munte si trecand printr-un strat de roca cu o temperatura ce poate ajunge chiar pana la 45 de grade Celsius. Proiectul a fost finalizat in 2016 si a costat 12,3 miliarde de dolari.S-ar putea sa ti se para foarte ciudat, insa unul dintre cele mai scumpe proiecte de inginerie din istoria omenirii nici macar nu se afla pe Pamant. Acesta este Statia Spatiala Internationala, un proiect remarcabil atat prin evolutia sa, cat si prin obiectivele pe care le urmareste. Chiar daca nu este o constructie propriu-zisa, este singura casa pe care o are omenirea in afara Pamantului. Iar pretul sau cu siguranta ii face un loc in aceasta lista.Construita in 1994 pe Pamant si asamblata ulterior in spatiu, Statia Spatiala Internationala a costat peste 150 de miliarde de dolari. Acestea fiind spuse, ar trebui sa stii ca Statia Spatiala Internationala va fi distrusa. Conform DW, aceasta urmeaza sa fie prabusita in 2020, in mijlocul Oceanului Pacific. Conform lui Vitaly Davydov, un oficial rus de rang inalt, Statia Spatiala nu poate fi lasata in orbita intrucat este un "obiect prea mare si prea complex, ce poate lasa in urma foarte multe ramasite".