Dusurile walk in - de ce este importanta alegerea sistemului de scurgere cu rigole

Prioritatile se multiplica de la o zi la alta, astfel incat foarte rar mai se gaseste acel timp alocat micilor placeri ale vietii. O baie relaxanta in cada este vazuta ca o pierdere de timp. Optimizarea face parte din conditiile omului modern. Aceasta caracteristica este reflectata atat in activitatile de rutina, cat si in stilul design-ului interior.Cabinele de dus clasice au picat testul timpului. Mai mult decat atat, intretinerea si curatarea implica un timp in plus. Aceste aspecte sunt cauzate de actiunea indelungata a apei infiltrate printre garniturile deteriorate de trecerea timpului.O solutie optima pentru cei care isi doresc eficienta este reprezentata de cabinele de dus cu rigole sau cum mai sunt denumite cele de tip walk in. Acestea se monteaza direct pe pardoseala, fara a fi implicate provocarile unei cadite aferente. Singurul aspect ce necesita o atentie deosebita consta in alegerea sistemului de scurgere.Pe rigolesifoane.ro sunt regasite modele variate de rigole si sifoane pentru dus. In functie de necesitati si de aspectul general al baii, materiale si specificatiile difera. Astfel, un criteriu prin care se diferentiaza aceste sisteme de scurgere este modul de montare. Acestea pot fi aparente sau incastrate in pardoseala.Deoarece calitatea trebuie sa primeze indiferent de context, rigolele de dus din inox sunt recomandate. Detaliile ce tin de functionalitate sunt prezentate pentru fiecare produs. Ceea ce trebuie urmarit atunci cand sunt achizitonate rigolele pentru dusurile walk in consta in capacitatea debitului de apa scurs.Pe langa specificatia ce incadreaza functia principala cand vine vorba despre o rigola de dus , se mai poate viza si calitatea hidroizolatiei, tipul de gratar, prezenta cosului pentru par, etc.Odata ce se renunta la ideea de cadita pentru dus, un prim avantaj este cel estetic. Astfel, design-ul intregii bai se pastreaza, jocul de culori si modele continua pe toata suprafata.In functie de preferinte si inspiratie, dusurile walk in sunt versatile. Acestea pot fi incadrate intre pereti de sticla sau pereti deja existenti din ceramica sau rigips placat cu faianta.Un alt avantaj al cabinelor de dus walk in este redat de eliminarea barierei in ceea ce priveste spatiul disponibil. Cu alte cuvinte aceasta alternativa a dusurilor clasice aduce libertatea in montare. Mai mult decat atat, variatele categorii de la Iperinox, ce alcatuiesc portofoliul de pe rigolesifoane.ro acopera o gama larga de cerinte.Pe langa rolul practic functional, rigola de dus poate fi de asemenea si un element de design. Rigolele de la Iperinox incastrabile se pierd in decorul general. Cei atrasi de stilul modern pot alege nuantele pentru ceramica ce imbraca sistemul de scurgere. Aceste modele sunt concepute in baza unei variate palete de culori.In concluzie, dusurile walk in sunt o optiune eficienta de optimizare a spatiului si nu numai. In alta ordine de idei, functionarea acestora este dictata de sistemul de scurgere cu rigole. Notele informative, specificatiile tehnice si varietatea de modele se pot vizualiza pe site-ul oficial al celor de la Iperinox in categoria de rigole si sifoane