Programul de cadastru sistematic care ajuta specialistii sa-si creasca productivitatea

In vederea finantarii acestor demersuri gratuite pentru cetateni, ANCPI acorda in anul 2019 cate 160.000 de lei primariilor care incep sau continua lucrari de cadastru general pe sectoarele cadastrale. Suma este in continua crestere de la inceperea proiectului (135.000 de lei in 2016, 150.000 de lei in 2017 si 155.000 de lei in 2018), iar legislatia este din ce in ce mai simplificata, astfel incat edilii sa nu aiba motive sa refuze acest pas esential in dezvoltarea rurala a tarii.Bugetul proiectului este alcatuit, pe de o parte, din fonduri externe nerambursabile acordate de Uniunea Europeana. Suma de 312 milioane de euro oferita de UE va ajuta la inregistrarea terenurilor agricole, care au prioritate in cadrul programului, dar si a altor proprietati funciare. In acest fel se pregateste terenul pentru accesarea finantarilor din alte programe europene ce vor incuraja dezvoltarea infrastructurii in domeniile agriculturii, mediului, turismului si agroturismului.In contextul intesificarii lucrarilor de cadastrare, specialistii in domeniu trebuie sa utilizeze instrumente eficiente si performante pentru a face fata cererii in crestere. Un software util este aplicatia pentru Cadastru Sistematic CADGen 2.0 care permite generarea rapida si corecta a livrabilelor si a fisierelor CGXML direct din mediul CAD (AutoCAD versiunile 2002 - 2020 si BricsCAD Pro sau Platinum versiunile v12 - v19).Aplicatia automatizeaza procesul de creare a livrabilelor prevazute in specificatiile tehnice ale lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale. Aceasta permite generarea rapoartelor (Registre cadastrale, Opis alfabetic, Fise de date ale imobilelor) si a fisierelor .cgxml, direct din desenul .dwg aferent sectorului cadastral. Rapoartele create sunt compatibile cu programul Microsoft Excel si se genereaza in format .xls.Un alt beneficiu al acestui software este gestionarea mult mai facila a datelor. Aplicatia ofera posibilitatea de a adauga sau edita informatiile pentru toate imobilele reprezentate in desen prin polilinii 2D inchise. Datele persoanelor se introduc o singura data si pot fi reutilizate atat in cadrul aceluiasi imobil, cat si in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de cate ori este nevoie.Pentru finalizarea cu succes a Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 este foarte importanta cresterea productivitatii persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrarilor. Activitatile vor trebui implementate pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2023.