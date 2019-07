"Preturile astronomice cerute de clujenii care-si inchiriaza apartamentele pe perioada Untold. Alternativa, cort intr-o curte"

Ziare.

Cu cateva saptamani inainte de festival, clujenii se intrec in oferte de cazare pentru doritori. Adevarul a gasit cateva anunturi ale unor persoane care isi pun locuintele la inchiriat doar pentru perioada in care se desfasoara festivalul.Un clujean care locuieste in cartierul Grigorescu isi scoate la inchiriat apartamentul de trei camere pentru 1.600 de euro. Oferta este valabila pentru 5-6 nopti, iar in apartament exista 6-10 locuri de dormit. Acesta precizeaza ca apartamentul se afla la 10 minute de mers pe jos pana in zona in care se desfasoara Untold.O alta persoana ofera o casa cu doua camere, in care pot sta 4 persoane si care se afla la 25 de minute de mers pe jos de festival. Pentru perioada de desfasurare a festivalului acesta cere 2.400 de lei.Un alt clujean isi pune la dispozitie curtea, pentru parcat, si un cort de doua persoane pentru 60 de lei pe zi."Cazare in regim hotelier, apart. 2 camere situat la 50 m Iulius Mall si aprox. 3km ParcCentral. Apart. are 2 camere, dormitor cu pat matrimonial plus o canapea mare extensibila 2 persoane. Bucatarie, baie complet echipata pentru folosinta. Oferta este pentru 5 zile, 4 nopti. Pentru rezervare se percepe avans 50% la rezervare si semnarea contractului. Nr persoane maxim4", este un alt anunt pentru un apartament dat spre inchiriere cu 600 de euro.Un alt clujean cere 120 de euro de persoane pentru a-si inchiria apartamentul."Dau in chirie pe perioada Untold doua camere la pretul de 120 de euro (negociabil) pe persoana pe toata perioada feativalului. O camera poate fi ocupata de 2 persoane, cea cu pat matrimonial, iar in cealalta incape doar o persoana.Apartamentul se afla in Manastur la 3 minute de statia de tramvai si la 15 -20 minute de mers pe jos pana la stadion. Apartamentul are 4 camere cu living, bucatarie si baie la comun. In apartament exista wifi si televiziune", este un alt anunt de pe OLX.Pentru 3.200 de lei o alta persoana spune ca isi inchiriaza apartamentul personal pe intreaga perioada a festivalului.Pentru 4 zile un alt clujean cere 350 de euro pentru garsoniera sa. "Inchiriez garsoniera ptr perioada festivalului UNTOLD,respectiv 4 nopti. Imobilul este situat foarte aproape de centru. Statii de autobuz la 3 min distanta. Iulius Mall este situat la 5 min distanta de mers.Este situata in Cartierul Gheorghieni si are 2 paturi separate, dintre care unul este o canapea extensibila. Renovata, finisata, mobilata, utilata, etaj superior, liniste. Ideala ptr 3 persoane", asa suna anuntul de pe OLX