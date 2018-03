07Handyman ne invata cum sa ne alegem meseriasul casei

Ce va ofera 07Handyman?

De ce este bine sa alegeti un electrician, zugrav sau instalator bun?

Instalatorii 07Handyman au experienta

Serviciile vor fi disponibile in Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj, Brasov si Constanta, ele fiind variate si adresandu-se persoanelor care au nevoie de un profesionist autorizat.07Handyman ofera servicii de zugraveli, reparatii instalatii sanitare, montaj electrocasnice, reparatii instalatii electrice, termice si de aer conditionat, atat pentru persoanele juridice, cat si pentru cele fizice.Serviciile de mentenanta oferite au satisfacut peste 14000 de clienti, din 2009 si pana astazi, aceste servicii fiind asigurate de Omniasig.Orice lucrare va avea o garantie de 24 de luni, iar plata va putea fi facuta cu cardul prin Visa sau Mastercard.07Handyman va pune la dispozitie un serviciu profesionist de reparatii instalatii pentru persoanele juridice, asociatiile de locatari si pentru persoanele fizice. Echipa de instalatori autorizati este pregatita sa intervina in orice moment al zilei pentru a repara, remedia sau inlocui.Profesionistii vor oferi o evaluare cu privire la reparatie, astfel incat sa se stie daca reparatia respectiva suporta sau nu amanare.Instalatorul autorizat se va ocupa atat de instalatiile termice, cat si de cele de aer conditionat sau de cele sanitare, pentru el nici o lucrare nu va fi prea complicata, el isi va face treaba intr-un mod profesionist.Un electrician autorizat se va putea ocupa de situatiile de rutina pentru instalatia electrica din casa sau apartamentul vostru. El va putea realiza chiar si unele lucrari mai complexe din blocuri, cladiri sau chiar spatii industriale, aceste lucrari depinzand de nevoile clientului.07Handyman va mai ofera si posibilitatea alegerii unui zugrav profesionist care sa se ocupe de alegerea celor mai bune materiale pentru voi, bugetul fiind cel pe care il puneti la dispozitie.Serviciul acesta va mai cuprinde si reparatiile sau zidariile necesare, astfel incat zugravul sa va poata da culoare casei.Un instalator particular nu este o idee atat de buna, pentru ca in cele mai multe dintre cazuri, se va realiza o lucrare fara o garantie reala.Instalatorul particular va va putea oferi doar o garantie verbala, de obicei aceasta fiind ca el va va ajuta cu reparatia in cazul in care se strica ceva.Din pacate, aceasta garantie nu este suficienta, de aceea ar fi mai bine sa nu alegeti un instalator particular.Experienta electricianului sau a instalatorului trebuie sa fie probata cu acte si nu doar verbal.Instalatorul sau electricianul trebuie neaparat sa aiba o experienta de minim 5 ani lucrati efectiv, dar si o calificare in meserie.07Handyman va ofera doar instalatori sau electricieni profesionisti cu o experienta vasta, care isi pot proba aceasta experienta prin acte.O firma serioasa este obisnuita cu rigorile contractelor, ea avand obligatoriu o asigurare de raspundere civila, in cazul producerii daunelor.Firma va acoperi daunele provocate de o eventuala eroare a unui electrician sau a unui instalator din echipele de interventie trimise pentru a va solutiona problemele.Asigurarea de raspundere civila este la fel de importanta precum asigurarea RCA pentru masina voastra, de aceea acest lucru nu ar trebui omis.07Handyman are o lista de clienti care le recomanda serviciile. Portofoliul cuprinde peste 7000 de clienti satisfacuti de serviciile puse la dispozitie, ei apeland de cel putin odata la serviciile unui zugrav, instalator sau a unui electrician.Nu este niciodata o idee buna sa alegeti un instalator care lucreaza particular si va propune sa nu aveti in vedere factura. Procedand astfel, vor fi sanse mari sa aveti parte de o lucrare prost facuta.Lucrarea in cauza nu va avea nici un fel de garantie si de cele mai multe ori va fi mult mai scumpa decat o lucrare similara efectuata de o echipa de electricieni, zugravi sau instalatori profesionisti.07Handyman va ofera o echipa de instalatori cu experienta care este pregatita sa intervina mereu pentru a remedia, repara, evalua sau inlocui anumite elemente.Montajul caloriferelor si a diverselor instalatii termice este un serviciu pe care niste instalatori cu experienta vi-l ofera. Caloriferele trebuie sa fie bine dimensionate si sa functioneze corect.Locatarii unui imobil se confrunta cu disconfort termic datorita problemelor de instalare, printre aceste probleme numarandu-se chiar o pozitionare incorecta a caloriferului.Cateodata se intampla ca centrala termica folosita sa nu fie compatibila cu caloriferul instalat, iar in acest caz, o echipa buna de instalatori vor sti cum sa va rezolve problema.Multe persoane au nevoie de montaje profesioniste facute in baie, astfel incat sa nu se confrunte cu probleme. 07Handyman va pune la dispozitie cei mai buni instalatori care va vor rezolva rapid problema intr-un mod profesionist si dand dovada de seriozitate.Veti fi multumiti de rezultatul final si veti vedea ca montajul va fi realizat asa cum trebuie. O cabina de dus poate fi instalata rapid de catre o echipa de profesionisti.Specialistii va vor monta aceasta cabina, asigurandu-se de etansietatea lucrarii, dar si de asamblarea ei in conformitate cu instructiunile pe care producatorul le pune la dispozitie. Chiar si montarea vasului WC va fi efectuata rapid si fara probleme.In mai putin de o ora, specialistul va fixa si racorda corul la teava de scurgere si se va ocupa de orice alt detaliu cu privire la instalarea vasului WC.Toate serviciile vor fi de calitate si profesioniste, vasta experienta fiind dovedita prin satisfacerea unui numar mare de clienti, de aceea este o idee buna sa optati pentru niste profesionisti in domeniu sunand la numarul 07Handyman.