3 avantaje ale corpurilor de iluminat cu LED pentru tine si mediul inconjurator

Consumul cu pana la 50% mai scazut decat cel al solutiilor clasice;

Durata de viata intre 8.000 si 15.000 de ore (spre deosebire de 1.000 si 2.000 de ore in cazul becurilor clasice) si faptul ca nu sunt afectate de ciclurile repetate de aprindere si de stingere;

Dimensiunile care sunt foarte variate, ajungand pana la ordinul milimetrilor - acestea pot oferi solutii de iluminat inovative si moderne. In plus, corpurile de iluminat cu led sunt disponibile in diverse forme care pot schimba aspectul spatiului iluminat;

Rezistenta corpurilor de iluminat cu led este foarte buna, acestea suportand usor socuri sau diferente de caldura;

Aprinderea instantanee si intensitatea unitara (care poate fi modificata, la unele tipuri de corpuri de iluminat cu LED, in functie de preferinte);

Corpurile de iluminat cu LED reprezinta cel mai avansata tehnologie din domeniul sistemelor de iluminat casnic si industrial.Tehnologia LED are avantajele eficientei, sigurantei si economiei de energie, acestea sunt inlocuitoarele perfecte ale becurilor incandescente (cele clasice), cu halogen sau compact-fluorescente.Spre deosebire de cele clasice, aceste corpuri de iluminat rezista la aprinderi numeroase, nu sunt sensibile la schimbari de temperatura sau de tensiune si nu au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la capacitate maxima.Iata care sunt principalele avantaje ale corpurilor de iluminat cu LED atat pentru mediul inconjurator, cat si pentru sanatate:Tehnologia LED ofera lumina de calitate si nu afecteaza vederea, astfel poti gasi utilitate pentru corpuri de iluminat de acest fel atat pentru citit, cat si pentru un spatiu care are nevoie de mai multa lumina, cum ar fi livingul.In plus, unele becuri LED isi pot modifica intensitatea luminii, iar tu poti trece de la o lumina suficienta pentru o intreaga camera la cea echivalenta unei lampi de veghe.Corpurile de iluminat cu LED pot avea mai multe tipuri de lumina, de la nuantele de lumina alba calda, la cele de lumina alba rece. Este important sa te documentezi inainte de a alege corpurile de iluminat perfecte pentru fiecare camera, apoi le poti achizitiona pe toate chiar de pe Lucendi.ro Este dovedit stiintific faptul ca lumina afecteaza calitatea vederii, tocmai de aceea confortul vizual este un criteriu esential in alegerea becurilor atat pentru propria locuinta, cat si pentru un spatiu industrial sau un birou.Ledurile ofera o distribuie uniforma a luminii pe suprafata iluminata cu ajutorul unui sistem optic focusat.Ledurile consuma mult mai putina energie decat celelalte variante de corpuri de iluminat, tocmai de aceea impactul lor asupra mediului inconjurator este minimum, iar alegerea acestora poate proteja rezerva de energie a planetei.Totodata, corpurile de iluminat cu LED nu contin substante periculoase precum mercurul (care exista in sursele de iluminare cu gaze), astfel acestea nu afecteaza nici mediul, si nici sanatatea celor care utilizeaza aceasta solutie sustenabila de iluminat casnic.In plus, avand o durata mai lunga de viata, corpurile de iluminat cu LED vor produce mai putine deseuri. Corpurile de iluminat cu LED sunt o alegere ideala atat pentru mediu, cat si pentru sanatatea celor care aleg sa le foloseasca.Corpurile de iluminat cu LED sunt solutia cu cele mai multe avanataje tehnice.Economica si usor de folosit, aceasta tehnologie este foarte avantajoasa din mai multe puncte de vedere cum ar fi:Iar daca te-ai convins ca aceste tipuri de corpuri de iluminat sunt potrivite pentru tine si familia ta, le poti alege pe cele care se potrivesc locuintei tale de laIncearca si tu cea mai noua, eficienta si sustenabila solutie de iluminare si adu un plus casei tale. Alege formele, intensitatile de lumina si nuantele potrivite fiecarei camere si transforma-ti caminul intr-un spatiu confortabil in care sa te simti perfect!In plus, lumina din spatiul in care muncim si ne petrecem cel mai mult timp este extrem de importanta! Alege culoarea potrivita pentru birou si transforma-ti spatiul de lucru intr-un loc foarte confortabil. E mai simplu decat credeai!