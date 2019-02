3 Tipuri de pardoseli ideale pentru casa

Idei pentru pardoseala - gresie, parchet sau mocheta

Camera copilului - pardoseala din mocheta

Pardoseala din gresie in living

Pardoseala din parchet pentru dormitor

Iti recomandam 3 tipuri de pardoseli recomandate pentru spatii diferite!Un material corect ales pentru pardoseala iti poate transforma camera intr-una primitoare, moderna si chiar mai spatioasa.Fiecare material are propriile avantaje si dezavantaje, iar daca esti in punctul de amenajare ori renovare, iata ce materiale sa iei in calcul!De pe lista de prioritati, atunci cand amenajezi sau renovezi o camera, nu trebuie sa lipseasca specificul camerei. La ce v-a servi camera nou amenajata? Va fi camera copilului, living, o camera de studiu?In functie de specificul camerei vei opta pentru pardoseala potrivita. Asadar, gresia, parchetul si mocheta, unde se pot monta?Pentru camera copilului, materialul ales pentru pardoseala trebuie sa fie in primul rand practic.Ideal este un material estetic, confortabil si usor de curatat. Mocheta se afla in topul cautarilor deoarece este o pardoseala care tine de cald si care le permite copiilor sa se joace in voie si, spre deosebire de un covor, se curata foarte usor.Mocheta este potrivita pentru camera copiilor deoarece este sigura in timpul mersului si nu face sa existe denivelari pe podea.O alegere practica, gresia este pardoseala care se curata si intretine extrem de usor. Este disponibila intr-o gama variata de modele, forme si culori, iar avantajul major este ca poti gasi gresie la cel mai bun pret Gresia asigura confort sporit deoarece materialul este potrivit si pentru incalzirea in pardoseala, iar asa nu vei mai suferi de o pardoseala rece.Este ideala pentru living deoarece aici este locul in care petrecem cel mai mult timp, iar gresia este rezistenta in fata traficului intens. Este o pardoseala estetica si de durata pentru zeci de ani.Potrivit pentru majoritatea incaperilor din casa, parchetul este solutia ideala si pentru dormitor. Acesta ofera un aspect calduros si se potriveste cu orice model de mobilier ori design.Parchetul se gaseste si el intr-o gama variata de materiale, asa ca indiferent daca alegi un parchet din lemn masiv, lemn natural sau un parchet laminat, acesta iti va sigura un confort sporit.Bineinteles ca acestea nu sunt singurele optiuni pentru amenajarea locuintei. Alegerile se fac in primul rand in functie de preferinte, insa pentru a te asigura ca materialul va rezista pe termen lung, tine cont si de specificul camerei.Opteaza pentru materiale clasice care nu se demodeaza si nu isi pierd din valoare o data cu trecerea timpului.