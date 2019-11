4 tendinte actuale care te vor ajuta sa alegi mobilierul pentru bucatarie

Ziare.

Specialistii de la fastmoving.ro explica cele mai moderne tendinte pentru mobila de bucatarie si modul in care aceasta poate fi amenajata rapid si eficient.Pentru foarte mult timp bucatariile au fost impersonale. In prezent, ele pot fi personalizate foarte bine si pot fi colorate. Se poarta verdele, albastrul si chiar movul sau purpuriul.Cateva pete si accente de culoare sunt solutia ideala pentru o bucatarie moderna. Albastrul marin se combina foarte bine cu orice stil de amenajare si amestecul de finisaje in nuante inchise este foarte interesant.Este in trend ca mobila sa fie din nou din lemn si se mizeaza foarte mult pe aspectul natural al acestuia. Fibra naturala este foarte interesanta si se combina perfect cu un stil industrial. In prezent, la fabricarea mobilierului sunt utilizate materii prime patinate sau mate.In plus, otelul inoxidabil devine o expresie a mobilierului de lux. Se utilizeaza foarte mult negrul mat si auriul sau argintiul, insa apar si finisajele lustruite in peisaj.Avand in vedere multitudinea de texturi, este evident de ce mobila trebuie sa fie transportata de la magazin la resedinta in conditii optime, motiv pentru care se recomanda apelarea la firmele de mutari mobila.Manerele mici sau accesoriile minimaliste revin in tendinte si fac ca mobilierul sa iasa frumos in evidenta si sa straluceasca. Se folosesc tot mai des piese de mobilier care se deschid prin atingere, fara sa mai necesite manere.Cele mai frumoase accesorii in trend sunt cele negre, alaturi de finisajele indraznete si calde care vor da personalitate spatiului. Se recomanda otelul lucios, care poate fi prezent in bucatarie sub forma de accente pe chiuvete si mobilier. Se utilizeaza, de asemenea si poliester lustruit pentru stralucirea si contrastul oferit.Tendintele pentru 2019/2020 sunt minimaliste, iar usile fara cadru sau manerele delicate iau locul mobilierului din cinci piese. Desi designul se simplifica mult si un numar considerabil de persoane au tendinta de a crede ca isi pot transporta in regie proprie mobilierul, realitatea nu este aceasta.In realitate, mobilierul ar trebui mutat cu ajutorul unei firme de transport mobila pentru ca acesta sa ajunga la destinatie in starea cea mai buna.Avand in vedere ca noile piese sunt mai putin compacte, deci mai fragile, atunci cand mobila este transportata in propria masina, in conditii improprii, risca sa se deterioreze, ceea ce va face ca investitia sa fie complet inutila.Toate aceste caracteristici ale mobilierului modern il fac mult mai greu de transportat, de unde si nevoia de a apela de fiecare data la firme de mutari mobila, insa rezultatul final este unul de care fiecare proprietar va fi multumit.