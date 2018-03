5 intrebari si raspunsuri despre certificat energetic

Ce este un certificat energetic?

Exista o diferenta intre certificat energetic si audit energetic?

Cat de costisitor este un certificat energetic?

Cat dureaza eliberarea unui certificat energetic?

Merita achizitia unui certificat energetic?

Spre exemplu, trebuie sa se plateasca o asigurare obligatorie, trebuie sa se emita acte de la autoritatile competente iar in cazul instrainarii sau inchirierii imobilului trebuie sa aiba un certificat energetic.Desi este un document simplu de obtinut si foarte clar, exista o multime de nelamuriri in ceea ce il priveste, in conditiile in care este obligatoriu de doar 4 ani.Iata care sunt cele mai importante 5 intrebari si raspunsuri despre certificatul energetic.Un certificat energetic este un document care atesta performanta energetica a unei cladiri.Practic, in functie de o multime de factori externi si interni, auditorul energetic decide care este consumul de energie pe metru patrat si incadreaza imobilul intr-una din clasele A, B, C, D, E, F sau G.Clasa de eficienta energetica A reprezinta cladirile care au un consum mic de energie si rezultate foarte bune din punct de vedere al eficientei energetice, in timp ce clasa energetica G se refera la cladirile neperformante energetic.Cu siguranta, da! In primul rand, un audit energetic nu este obligatoriu la vanzarea sau inchirierea imobilului.Acesta poate sa fie, insa, foarte important pentru cei care doresc sa detina cladiri foarte eficiente din punct de vedere energetic.Auditul energetic ofera inclusiv solutii optime pentru imbunatatirea eficientei si ajuta la un consum din ce in ce mai mic de energie.O alta diferenta foarte mare este faptul ca un audit nu poate sa fie eliberat decat de un auditor energetic atestat de gradul I.Majoritatea oamenilor se asteapta la costuri foarte mari pentru obtinerea unui astfel de document. Din fericire, costul este unul destul de mic si incepe de la doar 130 de lei.Mai exact, certificarea unei garsoniere costa 130 de lei la majoritatea auditorilor, iar costul creste in functie de dimensiunile locuintei.Pentru un apartament cu 4 camere, spre exemplu, costul este de 180 de lei, asadar, diferentele nu sunt foarte mari.Durata pentru obtinerea unui astfel de document este de maxim 24 de ore din momentul in care auditorul energetic atestat ajunge in posesia actelor si informatiilor necesare. Odata ce este obtinut, documentul este valabil timp de 10 ani.Evident, daca se modernizeaza cladirea si daca aceasta devine mai eficienta energetic, este bine sa se emita un alt certificat energetic, deoarece acest lucru poate sa ii cereasca valoarea.Cu siguranta, da! Sarind peste faptul ca este obligatoriu si ca exista riscuri in cazul in care acesta nu este emis, acest certificat energetic se dovedeste util atat pentru vanzatori, cat si pentru cumparatori.Pentru vanzatori poate ajuta la cresterea pretului imobilului, iar pentru cumparatori contureaza o imagine exacta a lucrului pe care il cumpara. Se creaza, in felul acesta, un echilibru.Certificatul de performanta energetica (certificatul energetic) ii ajuta si pe cei care doresc sa renoveze si sa anvelopeze cladiri, deoarece pot descoperi care sunt punctele ce aduc ineficienta si pot actiona ca atare.Pe termen lung, acest act ofera conduce indirect la economie de energie si este o atestare excelenta pentru cladirile care sunt eficiente energetic.Chiar daca nu ar fi obligatoriu, acest document ar trebui sa fie emis in conditiile in care este destul de ieftin incat sa nu reprezinte o investitie imposibila si aduce extrem de multe avantaje.