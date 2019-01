5 Stiluri de bar pentru casa ta

Stilul Industrial

Stilul modern

Stilul clasic

Stilul traditional

Stilul retro

Ziare.

com

Desi stim ca orice barbat isi doreste un coltisor pe care sa il transforme in bar, acest spatiu necesita inspiratie si stil, deorece va reflecta personalitate dumneavoastra.Fie ca este un spatiu mic, fie ca face parte din bucatarie sau este parte a unui open space mai complex, barul poate aduce un plus incaperii, centrand atentia asupra acestui loc.Pentru ai intampina pe cei ce cred ca barul este un musai va oferim in cele ce urmeaza 5 stiluri de amenajare a barului.Stilul industrial este un concept care ia amploare pe zi ce trece si care se gaseste atat in casele oamenilor cat si in multe din barurile din lume.Acest stil are la baza cele patru materiale fara de care nu se poate realiza nici o constructie: lemn, metal, beton sau caramida. Combinate la nivel de textura, culoare sau chiar si design cele patru elemente creaza un stil nou.Stilul industrial aduce in prim plan, scaune de bar realizate din metal si lemn , blaturi de bar de beton accesorizate cu lemn, rafturi realizate din tevi vopsite si multe alte combinatii din cele patru materiale.Pentru cei ce nu vor sa se complice si prefera simplicitatea, stilul modern este cel mai usor de folosit pentru barul dumneavoastra. Acesta implica folosirea liniilor drepte, culorilor uni si a eficientizarii spatiului.Materialele folosite in crearea barului trebuie sa fie simple si sa creeze un spatiu uniform, aproape simetric. Plusul este dat de tehnologie si de folosirea tuturor accesoriilor moderne precum scaune de bar cu forme ergonomice, sau electrocasnice de ultima generatie.Pentru cei ce vor un bar care nu se va demoda niciodata va recomandam stilul clasic. Realizat in acest stil, barul dumneavoastra prinde viata, intreg spatiul fiind creat in jurul piesei principale.Acest stil pune accentul pe accesorii de culori indraznete, scaune de bar tapitate cu materiale viu colorate, in centrul carora barul capteaza atentia. Realizat din lemn, gravat pe alocuri pentru a crea impresia de volum, piesa principala va fi vopsita in culori inchise.Realizat in acest stil, barul dumneavoastra va fi cu adevarat original. Deoarece stilul traditional presupune folosirea de materiale naturale, culori calde si are la baza piese de mobilier mari, va sugeram sa amplasati barul intr-un spatiu generos. Materialul principal este lemnul, atat pentru scaune cat si pentru barul in sine.Accesorizat corespunzator cu piele si lemn de culori diferite. Realizate in dimensiuni impunatoare vor crea stilul traditional. Barul va fi accesorizat cu instrumente de lemn, rafturi la vedere si rastele de lemn pentru coletia de bauturi.Stilul retro va depinde foarte multe de perioada din care doriti sa va inspirati. Teoretic acest stil pune accentul pentru tot ceea ce inseamna cultura pop al unei perioade. Are la baza elemente din toate genurile de mai sus, care au musai apartenenta in aceste tendinte, singura diferenta este ca sunt reinterpretate.Desi este un amalgam de elemente, in acest stil vor folosii culori aprinse pentru scaunele de bar si tapiterii textile colorate.Pe bar se pot aplica printuri cu forme geometrice, blatul in sine poate fi taiat intr-o forma abstracta. Diferenta este facuta de accesorii precum pahare de diferite forme, ustensile de bar realizate din lemn, metal sau sticla si imagini sau reclame din diferite perioade.Definit de unul din stilurile de mai sus, indiferent de alegerea scaunelor de bar si a acesoriilor, barul dumneavoastra va deveni piesa principala din casa si locul preferat de invitati.De aceea dorim sa va oferim cinci idei unice de amenajare a spatiului destinat discutiilor interminabile, povestilor frumoase si de ce nu locul in care prieteniile se leaga si se vor consolida pentru anii ce trec.