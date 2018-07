5 tipuri de bacterii si microbi care se ascund in covorul si mocheta ta. Afla cum poti scapa de "musafirii nepoftiti"!

Eliminarea acarienilor

Se vor elimina astfel bacteriile, parazitii si microbii care se ascund in tesaturi si care provoaca o serie de afectiuni mai ales pentru copii.te asteapta cu cele mai bune servicii de curatare covoare existente.Aparitia mai multor tipuri de daunatori pe covoare poate fi influentata de foarte multi factori. In cazul in care stai in case private sau apartamente si ai animale de companie va trebui sa faci o curatare profunda a covoarelor in mod regulat, pentru ca acolo se ascund numeroase tipuri de microbi si bacterii.Printre insectele, microorganismele si parazitii care pot sa apara in covoare se pot identifica urmatoarele tipuri: purici, acarieni, plosnite, molii si mucegaiuri.Pentru a scapa de toate acestea apeleaza cu incredere laColaborarea cu o spalatorie profesionala si de incredere implica o serie de avantaje si beneficii considerabile.Covoarele tale vor si spalate utilizand doar substante si produse de cea mai buna calitate pe care de cele mai multe ori tu nu le gasesti pe piata pentru ca nu exista in supermarketuri, iar ca sa le poti cumpara va trebui sa achizitionezi cantitati foarte mari de la fabricile producatoare.Pe langa substante ai nevoie si de masini speciale de spalat, clatit si uscat pentru a obtine rezultate similare cu cele dintr-o spalatorie de covoare profesionala.Alegand sa lucrezi cu spalatorii de covoare beneficiezi de colaborarea cu o echipa de profesionisti care stiu exact cum se curata corect covoarele si ce trebuie sa faca pentru a elimina toate microorganismele care traiesc in ele.Daca alegi spalatoria potrivita nici nu trebuie sa gasesti solutii pentru a duce covorul pana acolo pentru ca imediat ce iti faci programare o echipa va veni sa le ia de la tine si le va aduce inapoi imediat dupa ce se usuca.De foarte multe ori acarienii isi fac aparitia in covoarele care au parul lung, pentru ca sunt mai greu de curatat si praful e mult mai aproape de substrat.Toti acarienii sunt inofensivi in cazul omului, dar excrementele lor sunt foarte periculoase pentru ca pot ajunge in aerul din camera unde exista covorul si pot genera aparitia unor reactii alergice, in special in cazul copiilor care se vor manifesta sub forma de tuse si stranut.Este foarte posibil sa scapi de acarieni din covoare insa aceasta nu este o sarcina deloc usoara pentru ca acarienii se vor reproduce repede si vei avea nevoie de foarte mult efort pentru a ii elimina.E indicat ca mocheta sa fie aspirata de foarte multe ori si foarte atent, camerele trebuie sa fie foarte bine aerisite si este recomandat de asemenea folosirea unui dezumidificator.Apeland la un centru de spalat covoare, mochetele si covoarele sunt curatate in profunzime cu ajutorul masinilor automate si a substantelor dezinfectante de cea mai buna calitate pentru a elimina toti acarienii care stau in praf. Apoi, sunt foarte bine uscate intr-un spatiu special amenajat si livrate clientului.Puricii pot sa apara chiar si atunci cand nu exista animale de companie in casa ta. Ii poti aduce in interior pe pantofi sau pe haine si se pot infiltra in apartamentul tau venind de la vecinii care au un animal de companie.Printre locurile preferate ale puricilor se numara mocheta sau covorul unde ei se pot ascunde si se simt in siguranta. Pentru ca puricii musca nu vor fi trecuti cu vederea si daca se afla in casa vei sti cu siguranta. In cazul in care descoperi prezenta lor se impun masuri rapide pentru combaterea lor.In primul rand va trebui sa incepi lupta contra puricilor cu aspiratorul in mana. Trebuie sa aspiri de cateva ori pe zi intens. Daca ai un covor gros, vei descoperi ca aspiratorul nu este cea mai buna solutie si va fi necesar sa iti cumperi solutii si sprayuri speciale pentru a elimina puricii. Spray-urile sunt solutii utile doar daca dupa ce pulverizezi freci mocheta sau covorul utilizand o carpa umeda.Dupa ce se aplica tratamentul acesta, va trebui sa pui covorul intr-o camera ventilata pentru cel putin o zi si apoi va trebui sa il aspiri din nou si sa il cureti.Poti scapa foarte simplu si usor de purici fara efort din partea ta, mergand la o spalatorie de covoare profesionala.Plosnitele sunt niste insecte de dimensiuni mici care nu au aripi si au culoarea maro, iar prezenta lor in casa nu va promite proprietarilor nimic bun. Printre principalele probleme care apar cu plosnitele este ca ele vor musca si se vor hrani cu sangele animalelor de companie sau ale oamenilor.Insectele acestea urasc lumina si vibratiile motiv pentru care activitatea lor de baza se va manifesta noaptea atunci cand toti dorm.In cazul in care plosnitele se afla in covor, doar cu o aspirare frecventa vei putea scapa de ele sau poti incerca sa le bati in strada. Plosnitele urasc pelinul si aceasta planta este pe lista de recomandari a specialistilor ca fiind un remediu bun pentru plosnitele existente in casa.O alta metoda foarte eficienta care nu va da niciodata gres este sa duci covorul la spalatorie unde beneficiaza de un tratament profesional si plosnitele dispar cu certitudine pentru ca mocheta sau covorul tau vor fi supuse la temperaturi ridicate, substante puternice si forte de rotatie mari.Iti poti cumpara prafturi, spray-uri sau substante lichide dar ele nu sunt foarte eficiente pentru combaterea daunatorilor. Lucrul acesta se va datora faptului ca insectele pot sa fie gasite sub covoare sau in covoare insa in cele mai multe situatii ele se vor asunde in locurile intunecate si inaccesibile din acasa.Moliile sunt insecte mici si maro sau negre care se hranesc cu piele, blana si pene sau fibre naturale. Pentru toate lucrurile din casa, inclusiv pentru covoare, moliile sunt foarte periculoase iar larvele de forma alungita ingusta la cap si coada sunt la fel de periculoase.Este usor sa recunosti larvele de molii pentru ca au forma anterior descrisa si o culoare brun deschis cu mai multe fire de par pe coada. Moliile pot sa ajunga in interiorul casei pe ferestre sau pe usi deschise si pot sa fie purtate pe pantofi sau pe haine atat de tine cat si de cei care te viziteaza.Daca vezi ca ai o molie in interior este recomandat sa iei toate masurile pentru a putea scapa de molii. Curatenia poate sa dureze pana la cateva zile si aspirand foarte bine toate covoarele sau curatand podelele din incaperi sau incercand sa atingi toate zonele foarte greu accesibile din mobila.Pentru ca este foarte greu sa faci asta, cel mai bine este sa iei covorul si sa il duci la o spalatorie chimica unde vor fi tratate utilizand abur si produse speciale chimice eliminand totodata si larvele.Este de remarcat faptul ca ele sunt insecte care se tem foarte tare de lumina si le poti gasi de cele mai multe ori in locuri intunecoase cum ar fi zona de sub mobila sau interiorul sau, in sau sub covoare si mochete.Indiferent de tipul de covoare pe care il ai in casa, ca sunt facute din materiale sintetice sau naturale, retine ca toate cu timpul pot sa acumuleze mai multe bacterii si microorganisme.Daca mocheta sau covorul este umed si sta in locuri in care exista umiditate excesiva poate sa apara mucegaiul. Pentru a face o curatenie in profunzime a covoarelor o data la fiecare cateva luni se pot folosi solutii special destinate pentru covoare care chiar daca nu sunt foarte eficiente pot sa ajute la eliminarea bacteriilor si mizeriei daunatoare.Mucegaiul se inmulteste de obicei prin spori si sporii plutesc in aer sau ii poti inspira si vor ajunge rapid in plamani. Aici pot sa genereze o serie de afectiuni in special pentru copii sau daca sistemul imunitar este slabit.Exista un numar mare de produse pe piata care ajuta la eliminarea mucegaiului, precum si o serie de remedii populare cum ar fi utilizarea otetului dar recomandarea este sa faci o curatenie profunda a covorului mergand cu el la o spalatorie profesionala.Toate echipamentele si detergentii speciali vor oferi covoarelor o curatare profunda si de asemenea vor asigura si eliminarea bacteriilor sau a microorganismelor.Se poate spune si ca nimeni nu e imun la diferiti paraziti care pot sa apara in casa. Acestia pot genera o serie de probleme si principalul lucru este sa raspunzi la astfel de infestari in timp util contactand specialistii pentru a elimina cu mare atentie si eficienta toti acesti daunatori.Sfatul este sa mergi cu covoarele la o curatatoria profesionala HelloWash pentru eliminarea puricilor, parazitilor, plosnitelor si altor insecte sau microorganisme care traiesc pe mochete si covoare.