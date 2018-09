Amenajarea unui dressing - sfaturi practice, mobilier, iluminatul din acest spatiu

Locul ideal de amplasare

Mobilierul utilizat in dressing

Luminile din dressing

Totul poate avea un sens in acest spatiu, atat timp cat mobilierul pentru dressing o permite. Este dressing-ul un capriciu de care ai putea sa te dezici cu usurinta? Noi credem ca doar tu poti decide acest lucru, plecand de la numarul de haine pe care le ai, insa am vrea totusi sa iti prezentam o lista cu sfaturi practice, in cazul in care decizi intr-o zi sa transformi o camera in dressing. Sa incepem:Fara doar si poate, cel mai bun loc in care poate exista un dressing este langa dormitor. Daca iti construiesti casa de la 0, discuta cu echipa de arhitecti despre varianta unui astfel de spatiu, in care sa poti intra direct din camera ta de somn.Insa daca discutam despre transformarea unei incaperi cu o alta intrebuintare in dressing, iti recomandam sa alegi un spatiu cat mai aproape de dormitor, sau macar cat mai aproape de baie. Aceste locuri reprezinta spatii-cheie ale diminetilor tale, de aceea, vrei ca pregatirile matinale sa presupuna (printre altele) drumuri cat mai scurte intre aceste zone si dressing.Modul in care va arata viitorul tau dressing pleaca de la volumul garderobei tale. In cazul in care cateva rafturi simple nu sunt suficiente pentru a depozita mormanele de haine pe care le-ai strans in ultimii ani, iti recomandam sa iei legatura cu o firma care executa mobilier la comanda in Bucuresti , sau in orice alt oras din tara, cat mai aproape de casa ta, cat mai aproape de planurile tale de reamenajare.Vrei ca atunci cand iti alegi tinuta din dressing sa te poti bucura de cea mai buna lumina. Conteaza acest aspect? Absolut, pentru ca daca ai parte de o luminozitate excelenta in acest spatiu, poti vedea mult mai bine nuantele si texturile, combinandu-le asa cum vrei si de cate ori vrei in fata oglinzii, pana ajungi la solutia perfecta.Daca te gandesti la dressing inca din faza de concept a casei, discuta cu echipa de arhitecti sa ia in calcul varianta unui geam cat mai mare pentru acest spatiu, pentru ca lumina naturala scoate cel mai bine in evidenta detaliile, formele, culorile. Daca dressing-ul nu se bucura insa de lumina naturala, mergi pe varianta unui iluminat cu lumina rece, perfecta pentru a contura mult mai bine piesele vestimentare din garderoba ta.Iata cateva detalii de care sa tii cont, atunci cand alegi sa transformi o camera a casei tale in dressing. Este important sa pleci de la volumul de haine pe care vrei sa il depozitezi in acest spatiu, pentru a sti exact de cand loc si (mult mai important) de cate corpuri de mobilier este nevoie pentru o depozitare fara probleme a hainelor tale.