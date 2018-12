Amenajarea unui living shabby chic: idei si sfaturi

Stilul shabby chic: principii de baza

Mobilierul potrivit pentru un living shabby chic

Tine cont de cromatica

Accesorii

Materiale, modele si texturi

Living in stil shabby chic - usor de realizat

Stilul shabby chic este extrem de popular si apreciat, iar daca si tie iti place, nu ai motive sa nu iti aranjezi livingul exact asa cum iti doresti.Inainte de a incepe amenajarea propriu-zisa a livingului in stilul shabby chic, este esential sa cunosti detaliile care sunt reprezentative pentru acesta.Pe scurt, stilul shabby chic reprezinta stilul rustic englezesc. Este cunoscut si sub denumirea de cottage style, intrucat este utilizat in casele si cabanele de vacanta ale englezilor, in zonele rurale.Stilul este apreciat si datorita faptului ca nu necesita o investitie mare, ci mai degraba creativitate. Este caracterizat prin frumusete naturala si imperfectiunile pieselor de mobilier. De asemenea, este un stil care imbina noul cu vechiul.Acum ca stii care sunt principiile stilului shabby chic, este momentul sa inveti cum sa iti amenajezi livingul in acest stil.Atunci cand alegi mobilierul pentru living, trebuie sa tii cont de confortul necesar, spatiulde care dispui, dar si de imbinarea armonioasa a pieselor de mobilier. In primul rand, vei avea nevoie de o canapea confortabila. Poti opta pentru o canapea extensibila 2 locuri Alege o canapea extensibila cu o tapiterie in tonuri calde, precum lila, roz peach, sau galben pai. Poti gasi chiar canapele extensibile ieftine cu imprimeu floral - o alegere ideala pentru livingul in stil shabby chic.De asemenea, tine cont ca stilul shabby chic este caracterizat de rotunjimi. Astfel, poti alege o canapea extensibila 2 locuri cu marginile rotunjite.Poti amplasa cate un fotoliu in partea dreapta si stanga a canapelei. Poti opta pentru scaune sau fotolii rotunde, cu picioare din lemn, sau chiar fotolii capitonate, care dau un art romantic si relaxat livingului.Nu uita de masuta de cafea. Poti alege un model din lemn antichizat, in culori deschise, sau o masuta de cafea cu sertare si manere chic, metalice, decorata cu portelan.De asemenea, poti adauga in living cateva spatii pentru depozitare, precum o biblioteca din lemn cu aspect antic, in care sa iti asezi cartile preferate.Stilul shabby chic este caracterizat de culori delicate, pastelate. Albul este omniprezent in incaperile care sunt amenajate in acest stil, intrucat ofera luminozitate spatiului si iti da posibilitatea de a folosi orice combinatii cromatice.Printre culorile recomandate in stilul shabby chic se numara roz pastel, albastru deschis, turcoaz si verde pal.Sunt recomandate draperiile in culori pastelate, pernutele decorative cu imprimeuri florale si tablourile cu teme retro. De asemenea, poti alege un lampadar cu abajur interesant, pentru a completa aspectul armonios al livingului tau. In plus, poti adauga tablouri, statuete si lumanari, pentru a personaliza spatiul.Pentru scaune, alege perne de scaun cu margini dantelate. Daca iti doresti un ceas in living, opteaza pentru unul retro, cu motive florale. In ceea ce priveste iluminatul, poti opta pentru un candelabru cu cristale.Pentru a amenaja un living in stilul shabby chic, este recomandat sa alegi piese de mobilier din lemn, pernele decorative si alte materiale din bumbac sau in, si diverse obiecte din metal.Asigura-te ca vopseaua lemnului are aspect scorojit iar metalul aspect de rugina. Perdelele, servetele si fetele de masa trebuie sa fie din bumbac si dantela. In ceea ce priveste texturile, este recomandat sa optezi pentru materiale cu imprimeu floral.Este usor sa amenajezi un living in stil shabby chic, odata ce stii care sunt principiile care definesc acest stil. Este reprezentat de mobilier din lemn, cu margini rotunjite, culori pastelate si imprimeuri florale.