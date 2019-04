Amforele Ceramico, magie si garantie de 100 de ani intr-un singur produs

Ziare.

Daca veti parcurge aceasta etapa veti vedea ca, exceptand vegetatia (arbusti flori, gazon) este foarte impresionant efectul ceramicii intr-o gradina. Este vorba de ghivecele de ceramica si mai ales la amfore.Indiferent de stilul gradinii sau terasei, ca e modern, japonez, mediteraneean, rustic etc, in afara de vegetatie, apa, pamant si pietre, ceea ce nu trebuie sa lipseasca sunt vasele ceramice.Pentru ochi si subconstient, o amfora ceramica adevarata, tinand cont de descoperirile arheologice in care sunt implicate, reprezinta un obiect in care arta si vechimea isi dau mana, un obiect de arta impregnat cu mii de ani de istorie, o punte de legatura intre noi si civilizatiile trecute.Ce poate fi mai frumos decat o amfora caramizie pe fondul verde al vegetatiei sau al pietrei naturale, frematand de vitalitate, daruind gradinii sau fatadei tale un strop de eternitate asa cum numai un obiect avand radacini adanci in istorie o poate face?Folosite ca decor sau ca ghivece pentru flori, vasele ceramice confera o magie aparte gradinii sau terasei. In ultima vreme tot mai multe persoane renunta la vasele din plastic si alte fake-uri si investesc in ceva ecologic, frumos, cu valente artistice si cu valoare crescatoare in timp.Plantele, daca ar putea vorbi, ne-ar spune ca iubesc ceramica. Pana de curand, oferta nu era foarte bogata in Romania, mai ales cu privire la vasele mari. Producatorii, in general, se feresc sa faca vase mari din cauza faptului ca acestea necesita cuptoare de ardere pe masura si deasemenea, confectionarea unei amfore mari necesita o foarte mare maiestrie deoarece din cauza marimii, in faza de confectie cand lutul e moale, constructia se poate prabusi sub greutatea lutului.De aproximativ un an, asemenea amfore si ghivece, se pot achizitiona online de la www.ceramico.ro , sau direct din depozitul situat in Constanta, vis-a-vis de complexul Maritimo.Vasele ceramice sunt aduse din insula Creta unde radacinile acestei traditii se intind pana la inceputul, cu 3000 de ani i.Hr. Amforele si vasele ceramice gasite aici au fost create in atelierul unui artist valoros si conservator in acelasi timp - Michalis Houlakis, artist ceramist, care exporta vase ceramice in toata lumea.Vasele, functionale si decorative in acelasi timp sunt confectionate dupa aceeasi reteta si tehnologie de acum cateva mii de ani.Modelele din colectia sa sunt aceleasi cu cele gasite in siturile arheologice din perioada minoica . In atelierul lui activitatea incepe cu pregatirea materialului pentru ziua respectiva, material pregatit de Michalis, singur, pentru a-si proteja reteta secreta mostenita de generatii.In atelier lucreaza mai multi mesteri olari. Ei incep modelarea vasului iar Mihalis, pe langa faptul ca el insusi confectioneaza, mai verifica, corecteaza, finiseaza si ce fac ceilalti. Proces creatie vas Mistato (click pentru vizualizare) . Cele care trec testul calitatii sunt stantate pentru atestarea autenticitatii si asezate la uscat.Urmatoarea etapa consta in arderea vaselor ceramice produse cu cateva zile in urma. Unii producatori au abandonat metoda traditionala, care este mai greoaie, a arderii cu combustibil traditional, folosind sisteme de incalzire pe gaz sau electric, integral automatizate.In atelierul lui Mihalis, arderea vaselor ceramice se efectueaza ca in urma cu mii de ani, intr-un cuptor alimentat cu rumegus din lemn de maslin. Mentinerea temperaturii dorite in interiorul cuptorului cere multa experienta si maiestrie. Michalis considera ca aceasta etapa e foarte importanta pentru obtinerea unei ceramici de calitate superioara.Un vas ceramic de calitate, cand este ciocanit, suna a metal. Vasele arse folosind rumegus din lemn de maslin sunt superioare calitativ celor obtinute prin utilizarea altor combustibili, din multe puncte de vedere, dar cel mai important este acela ca vasele arse prin aceasta metoda au rezistat mii de ani, trecand testul timpului.Durata de viata a vaselor ceramice este de cel putin 3000 de ani. Nu este nici o exagerare avand in vedere ca in Knossoss au fost descoperite foarte multe amfore intacte, datate cu o vechime de peste 3000 de ani, amfore executate dupa aceeasi reteta. Garantia de conformitate oferita de Ceramico este de 100 de ani.Procesul de ardere a vaselor creeaza legaturi incrucisate intre gruparile hidroxil din lut. Argila ceramica contine in mod natural sticla (silice), conferind rigiditate si rezistenta formei dupa ardere. Fara sticla, un ingredient nevazut, piesa ceramica s-ar descompune.Depozitul lui Michalis este plin, tirurile vin goale si pleaca incarcate cu ceramica in toate colturile lumii. Ceramico are prin contract exclusivitate pentru Romania. Vasele importate sunt ambalate cu grija si transportate cu tirul. Din Creta, trec cu feribotul in Grecia, apoi pe sosea catre Romania.Din pacate, imbarcarea tirului pe feribot si debarcarea, precum si starea proasta a drumurilor din Romania face ca la destinatie sa existe si sparturi.Amforele au fost folosite pentru a stoca si a transporta vin, cereale, petrol si alte marfuri pana in secolul al VII-lea. Acestea au fost gasite pe siturile arheologice din intreaga Europa, China si Imperiul Roman.Acum amforele sunt mai mult de decor, prea putini fiind cei ce produc vase functionale si ecologice cum sunt cele confectionate in atelierul lui Michalis.De ce merita sa achizitionati un asemenea vas ceramic (amfora)?- Vasele ceramice eco castiga teren.- Obtineti decoruri magice cu amforele ceramice achizitionate de la www.ceramico.ro- Pe langa utilitate, investiti intr-un obiect de arta ce va creste in valoare odata cu trecerea timpului.- Toate obiectele prezentate pe website-ul Ceramico sunt marcate pentru autenticitate de catre Michalis Houlakis.- Garantia este de 100 de ani.Si nu uitati: terasele, gradinilesi fatadele iubesc ceramica!