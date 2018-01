Arhitectii din Hong Kong construiesc locuinte moderne in conducte de apa

Ziare.

Numite OPod Tube, aceste locuinte tubulare reprezinta cel mai recent curent in sectorul micro-caselor si au aparut ca raspuns la criza de locuinte din Hong Kong, care este una dintre zonele cu cea mai mare densitate a populatiei din lume. Arhitectii de la James Law Cybertecture propun OPod ca solutie temporara pentru tinerii din toate marile orase ale lumii, unde preturile locuintelor traditionale sunt foarte ridicate."Casele" create din conducte nefolosite cu o lungime de cinci metri si cu un diamentru de aproximativ doi metri au fost prezentate la o expozitie care a avut loc luna trecuta in Hong Kong. Cu o suprafata cuprinsa intre 9 si 11 metri patrati, aceste structuri sunt potrivite pentru o persoana sau cel mult doua.Interiorul include un living mobilat cu o canapea extensibila si o baie cu dus. Locuinta este prevazuta cu un mini frigider si un cuptor cu microunde si dispune de suficient spatiu de depozitare pentru lucrurile personale. Usile transparente, care sunt controlate prin intermediul unui smartphone, asigura lumina naturala din plin."Mi-a venit ideea pentru OPod cand eram pe un santier. Am intrat intr-o coducta si am ramas surprins de cat de mare era", spune James Law, CEO-ul companiei, pentru CNN.Asa ca a decis sa transforme conductele nefolosite in locuinte temporare accesibile si atractive pentru tineri. Costurile de constructie ale unei astfel de structuri se ridica la 15.350 de dolari.Nu sunt tocmai usoare, fiecare tub cantarind 22 de tone, dar locuintele pot fi ridicate cu macaraua si pot fi transportate oriunde cu un camion. Arhitectii sugereaza amplasarea lor in spatiile neutilizate din orase - sub poduri, in spatiile inguste dintre cladiri sau chiar pe acoperisul acestora.Mai mult, pot forma un fel de stive, care seamana cu blocuri de locuinte moderne.Spatiile mici nu sunt ceva neobisnuit in Hong Kong, unde sunt multi cei care nu-si permit locuinte decente. Imagini de aici cu apartamente subdivizate - sectionate in spatii multiple cu placi de lemn sau plasa de sarma -, emanand un aer sufocant si insalubru, au facut inconjurul lumii in ultimii ani. In Hong Kong, pretul pe metru patrat depaseste in medie 1.500 de dolari, iar apartamente noi de 17 metri patrati s-au vandut cu aproximativ 200.000 de dolari.Arhitectii de la James Law Cybertecture spun ca exista si o cale de mijloc."Trebuie sa traim restrans in oras pentru ca nu ne permitem spatiul. Insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa traim in medii mizere, inumane, ca apartamentele subdivizate sau casele-cusca", spune Law. Tinerii pot inchiria locuintele sale cu 383 de dolari pe luna, pana cand isi vor permite unele mai spatioase, sugereaza arhitectul.