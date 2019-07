Asigurati-va o aerisire corespunzatoare cu ajutorul unui sistem de ventilatie de la Julien Expert!

Ziare.

Cu o ventilatie bine pusa la punct va puteti proteja sanatatea cat si asigura confortul necesar, fie ca este realizata fortat, fie ca este realizata natural sa prin diverse alte mijloace mecanice. Cu o ventilate facuta ca la carte, veti scapa de particulele din aer precum praful sa alergenii ce sunt motivul aparitie unor probleme grave de sanatate, probleme respiratorii de regula.Desi pare o solutie mult mai buna, mai naturala, deschiderea geamurilor nu va aduce in interior doar aer proaspat, ci va patrunde atat polen cat si praf, iar mai nociv de atat va fi gazul de esapament care va intra in spatii, in special daca este vorba despre o zona intens circulata, din centrul unui oras de exemplu.De asemenea, nici de zgomotul deranjant nu veti scapa, iar pierderile termice cu siguranta se vor simti, in cazul in care temperaturile exterioare sunt scazute. Desigur ca ventilatia naturala este cea mai buna solutie pentru organism, insa adesea poate fi mai mult daunatoare.Compania Julien Stile S.R.L. are ca obiect de activitatea importul si distributia de echipamente electrice si sisteme de ventilatie, fiind prezenti pe toate segmentele de pe piata, de la bricolaj, distributie sau instalatii si pana la constructii.Aceasta companie a luat nastere in anul 1993, timp in care si-au dezvoltat un portofoliu de produse si parteneriate impresionante, consolidandu-si astfel pozitia de lider de piata in ceea ce priveste sistemele de ventilatie casnica sau industriala, cat si in domeniul distributiei de echipamente electrice si de iluminat.Inca din anul 2014, a fost creat brandul propriu Julien Expert, brand sub care in ziua de azi sunt distribuite toate produsele prezente in portofoliu, fiind disponibile pe site-ul julienexpert.roGama acestora de produse, se imparte in urmatoarele categorii:- Ventilatie casnica- Ventilatie industriala- Accesorii ventilatie- Incalzire si climatizare- ElectriceIn ceea ce priveste corpurille de iluminat care si acestea sunt extrem de importante in viata de zi cu zi, puteti achizitiona sisteme de iluminat clasice sau cu LED, ce sunt fabricate de companii renumite precum Lamkur, Skoff, Zamel sau Britop, in toata aceasta gama de produse de iluminat comercializata de catre Julien Expert, fiind pus accesntul atat pe design clasic sau modern, cat si pe calitate mai ales astfel incat clientii sa se poata bucura de combinatia perfecta si la un pret accesibil.Cand discutam despre Julien Expert, discutam despre satisfacerea constanta a nevoilor tuturor clientilor cu produse si servicii de-o calitate superioara si la preturi corecte, protejand in acelasi timp si mediul inconjurator cu ajutorul solutiilor tehnologice inovatoare, eficiente si economice.Daca veti apela la Julien Expert veti beneficia de cele mai bune produse si servicii, produse ce sunt distribuite in marile magazine alte tarii, produse ce provin de la furnizori preocupati constant de calitatea produselor, de inovatie, care pun nevoile clientilor pe primul loc.