Aspirator vertical - 9 sfaturi pentru a-l alege pe cel mai bun

Cum sa alegeti cel mai bun aspirator vertical?

Puncte de avut in vedere atunci cand cumparati un aspirator vertical

Aspirator vertical ieftin versus cel mai performant model

Aspiratoare verticale fara fir (aspirator vertical cu acumulatori) versus aspiratoare canistra canistra

Aspirator vertical - Concluzie

Ziare.

com

Exista persoane care doresc un aspirator vertical pentru a curata parul animalelor de companie.Exista de asemenea persoane care sustin ca filtru HEPA este cel mai important factor de selectie a unui aspirator vertical - mai ales daca vrei sa ai o casa impecabila, fara probleme cauzate de existenta alergenilor.Ca si optiuni, veti descoperi ca exista o multime de tipuri de aspiratoare in magazinele online sau direct in magazinele clasice.Aspiratoare verticale, aspiratoare tip canistra, aspiratoare autonome, roboti sau alte solutii electrice de curatare - toate sunt disponibile si fiecare vine cu specificatiile sale, fiind proiectat pentru anumite scopuri de curatare.Un aspirator vertical este unul din cele mai populare alegeri in prezent pentru cei care cauza solutii rapide si eficiente de indepartare a prafului si murdariei. El se bucura de o apreciere atat de mare datorita faptului ca este usor de folosit si usor de manevrat.In plus, se dovedeste foarte eficient pentru curatarea covoarelor din casa si a zonelor mai greu accesibile (de exemplu prin colturi sau de-a lungul marginilor).Daca sunteti atras de ideea de a comanda un aspirator vertical, este indicat sa luati in considerare caracteristicile sale tehnice, puterea de suctiune, usurinta de manevrare, masurile necesare pentru o intretinere de durata.Inainte de a cumpara un aspirator vertical, cititi recenziile clientilor care au comandat inaintea dumneavoastra sau cele realizate de specialisti in domeniu ori persoane pasionate de comparatii minutoase. Toate acestea va pot fi de folos daca doriti sa faceti o alegere cat mai buna.Cu scopul de a va ajuta in luarea deciziei de cumparare a unui aspirator vertical, notam mai jos cateva caracteristici cheie.Pe jos in casa aveti fie parchet, fie gresie, fie o alta suprafata solida. Cat de usor se poate curata aceasta cu un anumit aspirator vertical? Iata intrebarea la care trebuie sa dati raspuns.Daca va place ideea de a curata casa cu un aspirator in pozitie verticala, trebuie sa va informati daca modelul pe care doriti sa-l alegeti este potrivit pentru suprafata respectiva. In caz contrar, un aspirator necorespunzator va poate zgaria parchetul de exemplu.Acum priviti la covoarele pe care le aveti in casa. Acestea capteaza foarte mult praf si murdarie. De cele mai multe ori sunt greu de curatat. La fel se intampla si in cazul mochetelor. De aceea, veti avea nevoie de un aspirator mai puternic, cu un motor potent si capacitate mare de suctiune.Un aspirator prea docil nu va reusi sa extraga mizeria afundata bine in covoare si mochete. Unele modele de aspiratoare verticale sunt echipate cu tehnologii inovatoare (senzori de murdarie) care va ajuta sa aspirati chiar si cele mai mici urme de praf din mochete si covoare.Exista multe electrocasnice mici si electrocasnice mari la care zgomotul reprezinta un factor aparte de selectie. Poate ca in prima instanta suneti tentat sa treceti cu vederea acest aspect, insa uneori un nivel de zgomot prea mare va poate crea probleme. Si nu ma refer neaparat la situatia in care copilul doarme la etaj si dumneavoastra vrei sa aspirati parterul in acest timp.Nu va sfiiti sa acordati atentia necesara acestui factor de selectie, aparent banal. In cele din urma zgomotul va poate afecta disponibilitatea si dorinta de a utiliza aspiratorul.Desigur, este de preferat sa gasiti un model care sa asigura o curatare relativ silentioasa si plata.Daca sunteti un mare iubitor de animale de companie si aveti un astfel de animalut acasa, cunoasteti din plin problema parului excesiv pe care acestea il lasa peste tot. Indiferent daca vorbim de pisicute sau caini, parul imprastiat prin toata casa poate fi extrem de inestetic si nesanatos pentru aparatul respirator uman.Este bine stiut ca animalele de companie reprezinta o sursa imensa de alergeni pentru oameni. Lucrul acesta este cu atat mai important daca aveti copii sau persoane predispuse la alergii.Din fericire, exista solutii eficiente pentru a scapa de parul nedorit provenit de la animalele de companie. Pentru a-l indeparta, trebuie sa folositi un accesoriu special disponibil cu unele aspiratoare verticale.Cititi cu atentie specificatiile din descrierea produsului si veti putea afla direct de la producator daca un anumit echipament este conceput si pentru aspirarea eficienta a parului animalelor de companie.Este una din caracteristicile de baza pentru care multe persoane prefera un aspirator vertical, in detrimentul variantei clasice, cu canistra si furtun de aspirare. Da, aspiratorul vertical ramane cea mai populara alegere in randul clientilor datorita faptului ca este usor de folosit si de manevrat.In plus, aceasta caracteristica atrage dupa sine usurinta in depozitare si eficienta in curatarea scarilor si a tavanului. Ganditi-va putin. Aspiratoarele canistra sunt dificil de manevrat pe scari si la unele modele aproape ca nici nu poate fi vorba despre curatarea tavanului.In schimb, aspiratorul vertical este mult mai practic din acest punct de vedere. Il puteti muta usor dintr-o camera in alta, astfel ca operatiunea de curatare a locuintei nu mai devine un povara.Multe modele noi au functii speciale de ajustare a inaltimii rolei/ periei de curatare, ceea ce faciliteaza si mai mult accesul in anumite zone dificil de curatat. In magazine puteti gasi si accesorii aspiratoare pentru inlocuirea celor uzate (de exemplu capul de aspirare, accesorii aspirare uscata etc).Cumparati un aspirator vertical cu o greutate redusa, pe care sa-l puteti manevra usor. Persoanele in varsta sau cu mici dizabilitati vor gasi perfect oportuna achizitionarea unui aspirator vertical usor si versatil.Pana la urma cu totii apreciem un aparat de curatat pe care sa-l putem muta usor si rapid prin toata casa, pentru a curata toate zonele.Aproape orice aspirator este proiectat sa curete suprafetele si sa emane un aer proaspat in urma. O problema delicata insa, in ceea ce priveste folosirea aspiratoarelor, este cea legata de filtrarea aerului din casa.Exista cateva modele de aspiratoare verticale care vor asigura o filtrare adecvata. Filtrele cu nivel de micron pot capta si cele mai mici particule de praf, murdarie si alergeni.In mod uzual, veti gasi cu usurinta si aspiratoare verticale cu filtre HEPA (si chiar filtru hepa lavabil) - acestea fiind recomandate datorita capacitatii de reducere a emisiilor si protejare a persoanelor care sufera de alergii si astm.Nu treceti superficial peste caracteristicile ce tin de filtrul din dotare a aspiratoarelor verticale. Praful pe care acestea il emana poate fi extrem de daunator pentru aparatul respirator uman, chiar daca in prezent vi se pare ca nu sunteti sensibil la praf. In timp, puteti dezvolta alergii.Daca aveti copii in casa, ori batrani, ori persoane predispuse la alergii, atunci acest factor legat de calitatea filtrului ar trebui sa fie printre cele mai importante de care tineti cont inainte de a adauga in cos un aspirator vertical si de a-l comanda online.Aspiratoarele verticale pot fi cu sac sau fara sac. La o scurta cautare privind comparatia dintre cele doua tipuri, veti descoperi ca exista pareri pro si contra ambelor variante.Unele aspiratoare verticale sunt prevazute cu saci de aspirare HEPA. Pe de alta parte, alte modele au o caracteristica speciala de protectie impotriva alergenilor. Acestea au filtre excelente si nu au nevoie de saci pentru a capta 99% murdarie si praf.Atentie: in cazul unui aspirator cu sac este important sa inlocuiti sacul aspiratorului vertical in fiecare luna sau la doua luni, in functie de frecventa si intensitatea utilizarii.Cele mai multe aspiratoare verticale au un comutator amplasat la indemana, pe maner sau in alt loc usor de ajuns. Cu ajutorul acestui buton puteti porni sau opri aspiratorul si puteti regla gradul de aspirare - de exemplu cand aspirati draperiile aveti nevoie de un nivel mai scazut de aspirare, dar cand curatati mocheta, puteti creste viteza de aspirare.Pentru un plus de eficienta energetica, este de dorit sa verificati unde se afla pozitionat butonul de pornit/ oprit, inainte de a va hotari la un anumit model de aspirator vertical.Puterea de aspirare pe care o are un aspirator vertical reprezinta un indiciu puternic despre cat de eficient va fi acesta in curatarea locuintei dumneavoastra.Cu un aspirator de putere scazuta, sa faci curat poate deveni un adevarat chin. In schimb, acolo unde este oportun (tinand cont si de tipul suprafetei de aspirat), un aspirator performant va poate ajuta sa terminati mai repede de curatat.Un aspirator mai puternic va aspira mai bine, iar dumneavoastra va veti putea bucura de o casa mai curata. Cele mai calitative modele permit un control facil al puterii de aspirare.Este important sa puteti controla eficient puterea de aspiratie si sa o ajustati in functie de suprafata de curatat: covor, mocheta, perdea, tapiterie etc.De exemplu, cand curatati perdelele si draperiile, trebuie sa reglati aspiratorul la un nivel scazut de suctiune. Pentru suprafetele solide insa, veti avea nevoie de o putere de aspiratie mai intensa. Deci alegeti un model care sa va permita sa treceti rapid de la o putere de suctiune la alta.Aspiratoarele verticale se intind intr-o gama de preturi cuprinse intre 200 si 2000 de lei.La circa 2100 lei gasiti Aspirator Philips AquaTrio Pro FC7088/01, 500W (Negru), un model cu sistem de filtrare Ciclonic, tehnologie inovatoare Triple-Acceleration si o putere e 500W.Are la baza un sistem de aspirare umed si uscat, cantareste putin peste 6 kg si are indicatoare LED care va informeaza cand sa interveniti. Cand indicatorul se coloreaza in verde inseamna ca aspiratorul este bine pregatit pentru curatenie. Cand rezervorul se goleste sau este plin, indicatorul devine albastru.In fine, cand indicatorul se schimba in rosu inseamna ca periile se lovesc de un obstacol, pe care trebuie sa-l indepartati ca sa continuati curatenia in cele mai bune conditii.Daca aveti deja un aspirator canistra in casa si va surade foarte mult ideea de a va completa arsenalul de echipamente electrocasnice cu inca un model vertical (fara sa investiti mult in noua achizitie), puteti avea in vedere un model similar acestui Aspirator de mana Bissell Featherweight Pro 2 in 1, 520 W, 0.5 L (Negru/Albastru).Pretul pentru un astfel de aspirator este putin peste 200 de lei, iar caracteristicile sale sunt de tip basic. Are o putere de 520W, este foarte usor (cantareste doar 1.6 kg fiind extrem de simplu de manevrat prin toata casa) si un aspect placut.Daca trebuie sa decideti intre cele doua tipuri de aspiratoare sa stiti ca de fapt trebuie sa alegeti intre manevrabilitate si putere.Aspiratoarele verticale sunt frumoase, "slabute", usoare, atractive, dar nu sunt la fel de puternice ca aspiratoarele canistra. In cazul anumitor modele am putea chiar sa afirmam ca nici nu sunt la fel de fiabile (cu unele exceptii).Da, merita sa aveti la indemana un aspirator vertical, pe care sa-l puneti in functiune oricand aveti nevoie - in caz de accidente (de exemplu s-a varsat o farfurie), daca aveti copii si in general pentru sesiunile scurte de aspirare.Daca vreti sa cumparati cel mai bun aspirator vertical in functie de necesitatile de curatare, discutia de mai sus va poate fi de ajutor pentru analizarea optiunilor pe care le aveti la dispozitie.Exista o varietate impresionanta de modele verticale. Exista o varietate impresionanta de modele verticale. Prin urmare, puteti face o lista cu cele mai importante si mai putin importante caracteristici pentru dumneavoastra.