Avantajele linoleumului in locuinta sau in afacerea ta

In topul avantajelor se afla confortul, rezistenta si adaptabilitatea la diferite spatii. Linoleumul isi indeplineste cu succes functiile si se adapteaza tuturor tipurilor de incaperi.Linoleumul este un produs cu o grosime foarte mica, astfel ca ridicarea nivelului pardoselii este aproape insesizabila. Exista tipuri de linoleum cu un pret competitiv, clientii putand obtine un pret mult mai mic decat acela al pardoselilor ceramice.In plus, trebuie sa se ia in calcul si diferenta de manopera si pretul adezivului folosit in cazul linoleumului fata de cel al placilor din ceramica.Un alt avantaj este faptul ca linoleumul nu este la fel de rece ca gresia sau ca piatra naturala si are, in plus, proprietati antiaderente, fiind preferat de familiile cu copii, in detrimentul gresiei. Cu siguranta ca si modul de intretinere si de curatare al acestui material este mult mai simplu.Linoleumul nu are rosturi in care se poate acumula murdaria, fiind si mult mai rezistent la zgarieturi, ciobiri, loviri cu obiecte grele, care ar putea sparge placile din ceramica.Linoleumul este indicat in amenajari in care situatia impunea gasirea unei solutii in care nivelul pardoselii dintr-o anumita zona sa nu se ridice peste nivelul zonei alaturate si sa nu se poata sparge suprafata existenta ca strat suport pentru a permite folosirea unei alte placari cu o grosime mai mare.Linoleumul se va incadra perfect in stilul amenajarilor moderne si clasice, fiind functional atat tehnic, cat si din punct de vedere financiar.Linoleumul este cea mai ieftina si mai eficienta solutie pentru spitale, clinici, dar si pentru alte business-uri in care exista trafic intens.Linoleumul este rezistent la agentii chimici, este antistatic si antiderapant si prezinta o rezistenta deosebita, chiar si in cazul contactului cu substante chimice. In plus, linoleumul este alegerea perfecta pentru spatiile foarte circulate.Nu in ultimul rand, linoleumul se monteaza rapid si usor atat in spatii medicale, cat si in locuinte private. Linoleumul de calitate trebuie sa fie elastic si, spre deosebire de mocheta, sa nu aiba proprietati absorbante, ci, mai degraba, sa fie impermeabil.Linoleumul de calitate buna este un produs cu standarde tehnice ridicate, care ofera un plus de confort si senzatia de caldura in spatiile in care este instalat.In concluzie, linoleumul se preteaza la orice incapere si la orice tip de business, iar modelele si culorile sunt foarte variate. Linoleumul se poate monta pe ciment, gresie, pardoseala de lemn, chiar si peste un linoleum mai vechi, fiind o solutie rezistenta la trafic.Desi pare o investitie moderna, linoleumul dateaza inca din anul 1850, fiind inventat de un britanic in scopul de a completa aspectul amenajarilor interioare ale locuintelor proprietate personala sau ale afacerilor de succes.