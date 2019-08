Ziare.

Cu toate acestea, nu multi suntem constienti de avantajele si dezavantajele canapelelor sau coltarelor extensibile.Canapelele sau coltarele extensibile sunt piese de mobilier foarte utile, ele putand fi folosite pe post de canapea sau pe post de pat.Sunt ideale pentru a economisi spatiu si, totodata, pentru a oferi locuri suplimentare de dormit cand vin musafirii, sau in alte situatii.Canapelele si coltarele extensibile se pot gasi intr-o multime de modele si sunt fabricate din materiale rezistente si care se pot intretine usor.Multe dintre modelele de canapele sau coltare extensibile ofera spatii foarte generoase pentru depozitare. Astfel, veti avea loc pentru a ascunde pernele, paturile sau pilotele pe care doriti sa le utilizati doar dupa ce desfaceti canapeaua sau coltarul.Daca va orientati catre coltare extensibile , pe langa dubla functionalitate de care veti beneficia, veti mai avea si avantajul ca ele se pot aseza in colturile camerelor, oferind un spatiu generos pentru toti membrii unei familiii, prieteni sau musafiri.Astfel, toti vor beneficia de acelasi confort pentru a putea urmari un film la televizor sau, pur si simplu, pentru a se bucura de timp placut petrecut in familie sau cu prietenii, jucand diverse jocuri sau discutand.De obicei canapelele si coltarele extensibile sunt mai grele si nu se pot muta usor dintr-o camera in alta. Unele sunt foarte late si ridica probleme la transportul pe scari sau trecerea lor prin cadrul usilor.Coltarele si canapelele, desi sunt extensibile, nu sunt toate proiectate pentru dormit, de aceea unele pot fi foarte incomode.Mecanismul sistemului de extensie, daca nu este unul de calitate, poate ceda in timp si nu mai puteti beneficia de functia dubla a extensiei.Cu toate acestea, se pot gasi si modele foarte usoare de canapele extensibile , de calitate superioara si excelente pentru dormit. Trebuie doar sa cautati cu atentie si sa tineti cont de masurile spatiului disponibil.Daca ati decis ca aveti nevoie de ceva extensibil pentru a putea dispune oricand de un pat suplimentar pentru diverse ocazii, inainte de a face achizitia, ar trebui sa tineti cont de cateva lucruri:- Daca doriti un coltar extensibil, stabiliti ferm in ce colt al camerei doriti sa fie pozitionat si masurati cu mare atentie spatiul de care dispuneti.- Masurati latimea usilor si a holurilor prin care va trebui sa treceti cu canapeaua sau coltarul respectiv. In acest mod eliminati posibilitatea de a constata ca, pur si simplu, ceea ce ati cumparat nu poate fi transportat in camera dorita.- Alegeti materiale care sa se armonizeze cu culoarea peretilor si care sa fie si usor de intretinut.- Verificati calitatea saltelelei si a mecanismului de extensie.