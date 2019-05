Avantajele unei bucatarii albe

Aspecte de care sa tii cont daca amenajezi bucataria in alb

Ziare.

com

De la spatiu de gatit la zona de socializare si relaxare, bucataria a devenit un loc comun al tuturor celor care locuiesc intr-o casa. Astfel, provocarea de a gasi un design atractiv, complex si care sa satisfaca nevoile specifice ale fiecarei persoane in parte este mult mai mare.Apar intrebari legate de functionalitate, texturi, estetica si culori. Este necesar sa i se acorde o atentie deosebita materialului pentru mobilier.Indiferent daca e realizat la comanda, achizitionat din magazin sau executat de proprietar, sunt optiuni diferite de PAL, HDF, MDF sau PFL pentru mobila. Care ar fi aspectul cel mai practic? Bucatariile albe castiga teren deopotriva in preferintele decoratorilor si a clientilor.Cu toate ca este o miscare indrazneata, amenajarea unei bucatarii in alb cu siguranta te va face sa te simti rasfatat de alegerea facuta. Aceasta non-culoare are puterea de a reflecta lumina si de amplifica orice spatiu, inspira prospetime, minimalism si rafinament. Iata cateva dintre avantajele pe care le ofera o bucatarie alba:Fie ca locuiesti la bloc, intr-o casa moderna sau o cladire de epoca, o bucatarie alba va arata intotdeauna spectaculos. Este o culoare fina ce se adapteaza usor oricarui stil arhitectonic sau design interior. Pentru amenajarea bucatariei este important sa iei in calcul o investitie pe termen lung, iar albul se potriveste deoarece este extrem de versatil.Bucatariile albe trec cu brio testul timpului si raman mereu in stil. Ideile actuale de amenajare includ aceasta culoare pentru a extinde estetica si functionalitatea bucatariei.Daca alegi o mobila dintr-un material alb de calitate, iar pentru partea din spate a pieselor optezi pentru PFL lacuit, cu siguranta va fi mult timp in tendinte.Acest material este ideal pentru ca zonele inferioare ale mobilierului sa fie cat mai apropiate de restul designului si pentru o rezistenta ridicata. Ai la dispozitie PFL la un pret bun pentru a-ti personaliza elementele din bucatarie asa cum iti doresti.Albul face camera sa para mai mare si mai aerisita. Aceasta culoare reflecta lumina si face ca orice camera sa arate mult mai spatioasa.O amenajarea alba este ideala in bucatariile care nu beneficiaza de lumina naturala, cele inguste sau in forma de L. Potentialul albului este urias, mai ales ca se adapteaza usor celor mai pretentioase spatii.Pe langa faptul ca aduce simplitate si un look minimalist, albul este simbolul igienei si al curateniei. Din acest motiv, este potrivit pentru amenajarea bucatariei pentru ca nu ascunde murdaria prea usor.O bucatarie alba este fundalul perfect pentru orice schema cromatica. Mai mult, poti schimba oricand designul incaperii prin adaugarea unor culori de accent diferite. Orice nuanta poate fi integrata sub diferite forme in amenajare.Cu siguranta ar fi dificil sa mentionezi ce anume nu iti place la o amenajare all white. Linii curate, luminozitate, prospetime si estetica deosebita, dar trebuie sa tii cont de cateva aspecte atunci cand optezi pentru un decor alb.Aceasta non-culoare se poate etala intr-o multime de tonuri, printre care alb antic, alb pur, alb crem, alb mat, alb ivoriu. Din acest motiv, trebuie sa optezi pentru nuanta care ti se potriveste, tinand cont de subtonuri, finisaje si iluminatul natural al incaperii.Acorda atentie faptului ca nuantele mai calde de alb vor parea mai intunecate, in timp ce tonurile reci sunt mai stralucitoare.O bucatarie alba are nevoie de personalitate. Poti face asta prin utilizarea unei nuante lucioase de alb pentru dulapuri. Modelele geometrice sau detaliile gotice sculptate sunt deosebit de fermecatoare si functioneaza foarte bine intr-o astfel de bucatarie.Albul creeaza un contrast frumos cu lemnul, asa ca este perfecta o pardoseala din parchet laminat sau gresie care imita lemnul.Daca iti place albul, cel mai sigur vei alege si aparatura electrocasnica in aceleasi nuante. Exista anumite variatii de alb simplu, precum un email smaltuit care arata ca sticla alba, si se potriveste foarte bine intr-o bucatarie deschisa.Se poate opta si pentru aparate de culoare neagra sau cele inox, atat timp cat se pastreaza echilibrul cromatic. Cea mai simpla varianta pentru design este integrarea electrocasnicelor in mobilier, pentru a se pastra linia de amenajare.Pentru a sparge monotonia unui decor alb este perfect un blat de lucru din granit sau cuart, cu accente de gri sau negru. Se potriveste si marmura italiana alba si cu nervuri gri sau cea in nuante de negru care ofera un aspect extravagant.Clasicul contrast alb-negru este intotdeauna potrivit, dar poti opta si pentru obiecte ceva mai indraznete. Alege perdele cu imprimeu floral, un covor deosebit, tablouri sau cateva plante verzi pentru un plus de culoare.Tapiteria scaunelor sau fata de masa pot fi in nuante vibrante. Daca ai o colectie de vase speciale o poti aseza pe etajere, pe un singur perete. Vei adauga mai mult stil si eleganta bucatariei tale.O bucatarie alba ofera extrem de multe avantaje, mai ales ca ii poti schimba aspectul ori de cate ori iti doresti. Un astfel de decor nu se demodeaza in timp si este perfect pentru a transforma orice incapere intr-un spatiu confortabil si primitor.