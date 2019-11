Beneficiile unui umidificator de aer in sezonul rece

Ziare.

Atunci cand temperatura aerului scade frecvent sub 0 grade C, umiditatea aerului scade sub nivelul optim, atat in exterior cat si in interior, iar organismul uman are de suferit. Un aer mult prea uscat aduce un disconfort intregului corp si favorizeaza raspandirea virusurilor.Daca nivelul de umiditate este situat sub 40 %RH, persoanele care locuiesc in acest mediu vor avea mancarimi sau iritatii ale pielii, iar ochii vor fi mai uscati si mai iritati. Intr-un astfel de mediu, se pot contacta mult mai usor virusuri si bacterii.De altfel, cele mai recente studii indica o corelatie directa intre un nivel scazut al umiditatii si cresterea incidentei virusurilor gripale.Un aer mult prea uscat poate crea, accentua sau declansa diverse probleme respiratorii precum astmul bronsic, bronsita, sinuzita, dar si deshidratarea organismului, fluidele fiind eliminate prin transpiratie.La nivelul pielii, in special in zona coatelor, genunchilor si talpilor, apar microfisuri sau diverse eczeme.Pentru a urca nivelul umiditatii la parametri optimi, este necesar un aport suplimentar de apa in aerul respirat ce poate fi adus, cu usurinta, prin utilizarea unui umidificator casnic Acesta are rolul de a raspandi in incapere vapori de apa care sa regleze nivelul de umiditate. Daca umidificatorul este dotat si cu un higrometru, aparatul se poate programa sa functioneze pana la atingerea unui nivel de umiditate setat.Umidificatorul ar trebui sa fie folosit in orice mediu in care oamenii isi desfasoara activitatea, nu doar acasa. Ar fi foarte util la birou, in gradinite, scoli sau saloane de asteptare si in orice alte spatii inchise in care sunt prezente mai multe persoane simultan. Astfel, se poate reduce considerabil riscul transmiterii virusurilor in anotimpul rece.Dar nu numai sanatatea este afectata de o umiditate scazuta. Chiar si obiectele din camera, documentele, cartile, tablourile de valoare sau piesele de mobilier pot fi afectate de o umiditate scazuta sau de fluctuatii mari ale umiditatii.Pentru incaperi foarte mici, se poate folosi un umidificator simplu care sa fie folosit ori de cate ori este nevoie, insa pentru sufragerii, birouri, sali de asteptare sau alte spatii mai mari, trebuie sa va orientati catre un umidificator cu o putere mai mare de vaporizare, un rezervor mai generos si, ideal, cu higrometru incorporat pentru un control mai eficient.Alegerea umidificatorului potrivit se face, in primul rand, in functie de spatiul ce trebuie deservit.Un model potrivit pentru un spatiu de pana la 30 mp este umidificatorul AlecoAir U30 Ionic . Acesta are capacitatea de umidificare de 9,6 l/zi si un consum redus de energie.AlecoAir U30 Ionic umidifica prin ultrasunete, are trei trepte de umidificare si dispune de un higrostat incorporat.In timp ce umidifica, aparatul contribuie si la purificarea aerului, gratie functiei de ionizare.Dispune de Timer pentru setarea opririi aparatului intr-un interval de 1-9 ore, astfel incat sa nu va faceti griji daca l-ati uitat pornit.U30 Ionic este usor de controlat si intuitiv, avand display digital, panou de comanda cu touch si telecomanda.Multe alte tipuri de umidificatoare, de la cele pentru camera - foarte mici, pana la umidificatoare profesionale - pentru spatii foarte mari, pot fi gasite pe alecoair.ro.