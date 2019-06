Blatul de lucru din granit - o investitie pe viata

Ziare.

Granitul este unul dintre cele mai rezistente materiale din lume, pe locul doi dupa diamant. De fapt, granitul este atat de dur, incat piedestalul pe care sta Statuia Libertatii este facut din granit. Blatul din granit este, asadar, o investitie pe viata, fiind de zece de ori mai rezistent ca cel din PAL, iar diferenta de pret dintre cele doua materiale este mica.Inca din antichitate, granitul a fost folosit pentru construirea coloanelor, monumentelor, ornamentelor, pieselor de mobilier sau pentru placarea si pavarea strazilor, aleilor si spatiilor publice. Tehnologiile moderne permit taierea granitului in placi foarte subtiri si finisarea acestuia, facandu-l o alegere ideala pentru blaturile de lucru din bucatarie.Mai mult de atat, granitul este un material frumos, care poate imbunatati considerabil aspectul bucatariei tale. Granitul este disponibil in nuante variate - de la tonuri deschise, pamantii, pana la cele colorate si foarte inchise.Prin urmare, este imposibil sa nu gasesti o culoare care sa se asorteze perfect cu mobila de bucatarie. Daca iti doresti o culoare in tendinte anul acesta, opteaza pentru verde ocru, gri, caramel, bej, cafeniu, rosu teracota.Daca este impermeabilizat, blatul din granit se va mentine intact la contactul cu substante chimice, acide, la zgarieturi, umezeala, temperaturi extreme.Impermeabilizantul se aplica foarte usor si repede, dupa cum puteti vedea si in acest videoclip:Procurarea unui blat din granit pentru bucatarie este mai simpla decat ai crede, apeland la specialistii VINCA. Poti comanda online placi din granit de dimensiuni standard sau poti plasa online o comanda personalizata. Consultantii VINCA te ajuta in fiecare etapa a proiectului, de la masuratori si model, pana la montaj si intretinere.Vinca livreaza oriunde in tara si, celor care nu cred pana nu vad, le pune la dispozitie gratuit pana la 5 mostre de granit. Iar daca locuiesti sau esti in trecere prin judetele Bacau sau Neamt, viziteaza depozitele Vinca pentru a te convinge de profesionalismul echipei si de calitatea produselor.Pentru a vizualiza modelele de blaturi de lucru din granit prelucrate si comercializate de Vinca, viziteaza pagina web https://www.vinca.ro/granit/blaturi