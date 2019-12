Blocul tau are instalat sistem antiincendiu?

Centrala de detectie, adresabila sau conventionala.

Detectoare de fum, cu functii variate, de la cele tip bariera cu infrarosu la cele cu ionizare.

Detectoarele de temperatura, dar pot fi si cele care detecteaza monoxidul de carbon sau alte substante periculoase.

Module, izolatoare de bucla, repertoare si emulatoare, electromagneti.

Sirenele si indicatoarele optice, butoanele de panica.

Blocul in care locuiti are o singura intrare, respectiv iesire? Poate ca nu v-ati gandit la acest aspect pana acum. Dar in caz de incendiu ce se poate intampla? Locatarii unui bloc se inghesuie la singura iesire sau spre orice alta cale, dar aparte de ferestre nu exista vreuna.Un incendiu ia prin surprindere, asadar de multe ori panica va conduce la reactii imediate. In joc sunt vieti umane si uneori nu este vorba doar despre a unei singure persoane. Avem in grija copii, o familie pe care vom incerca sa o protejam. Dar cum?Cel putin a constientiza timpuriu care sunt riscurile inseamna a intelege ca este necesar sa existe un plan de evacuare. Cate scari de bloc au avertizare scrisa, vizibila "Acest bloc nu este prevazut cu sistem de detectie incendiu"? Cate au semnale catre iesirile de siguranta sau un plan de evacuare expus?Este adevarat ca pentru blocurile de locatari nu exista o lege care sa impuna obligatorie existenta unui sistem detectie incendiu bloc. Acest lucru nu inseamna insa ca nu ar trebui luate masuri de catre cei care singuri, prin nepasare sau ignoranta, se supun unor riscuri.Solutia este despre responsabiliatea umana, individuala si colectiva a celor care locuiesc intr-un bloc. Vor apela la firme specializate ce pot pune la dispozitie tot ce este necesar pentru instalarea unui sistem antiincendiu, inclusiv montajul acestuia, dar si service si mentenanta Atentie insa! Nu orice firma poate avea si autorizatie sa faca asta, deci trebuie sa va orientati spre cele ce au aprobare, cu autorizatie IGSU - spre exemplu, Sion Solution.Sistemele de detectie incendiu instalate de Sion Solution se refera la echipamentele ce pot detecta din faze incipiente un incendiu, care avertizeaza sonor datorita senzorilor detectoarelor de fum. Sistemul este unul complex si include mai multe componente, insa toate acestea sunt puse la dispozitie, incluse in oferta de pret. Vorbim despre:Un sistem detectie incendiu cartier rezidential sau bloc poate fi instalat intr-un termen de la 5 la 14 zile. Depinde de lungimea traseelor de cablu, inclusiv de cate nivele are blocul in care se va realiza montajul. Un timp scurt, pentru ca cererile adresate unei astfel de firme sunt imediat luate drept plan de pus in practica.Totusi ce castiga cei care aleg sa colaboreze cu o firma precum Sion Solution in vederea instalarii de sistem antiincendiu bloc? In primul rand vorbim despre calitatea vietii, a traiului, de linistea dobandita stiind ca exista un sistem complex ce poate alerta inca din primele secunde ale unui dezastru precum un incendiu in bloc.Marele castig este despre posibilitatea de a limita pagubele, umane mai ales, dar si materiale. Un incendiu poate afecta nu doar apartamentul sursa, ci si multe altele din jur. Pana cand locatarii isi dau seama ca este fum si foc si decid evacuarea si alte masuri pot trece minute bune, timp in care incendiul face pagube.Asadar, un sistem detectie incendiu bloc permite ca locatarii sa fie cu un pas inaintea unui posibil dezastru. Mergand pe acest principiu al preventiei, exista desigur si alte sisteme ce pot deveni solutii practice pentru locatari. Vorbim despre solutii de securitate, de sisteme supraveghere video in permanenta active si de sisteme de control acces precum interfoane.Acestea sunt deja dintre cele mai populare, permitand intrarea intr-o scara de bloc in mod controlat. Sion Solution poate instala si sisteme de parking si ticketing, spre exemplu, sisteme de bariere automate , moderne, deosebit de eficiente.Locatar la bloc sau detinator de resedinta, avem cu totii datoria de a gandi si a lua decizii favorabile pentru protectie impotriva incendiilor. O alegere facuta din timp va fi avantajul de mai tarziu, insa nimeni nu isi va dori sa i se demonstreze practic de ce sistemele antiincendiu sunt necesare.Solutiile moderne pentru blocuri sunt o necesitate in orice context, iar din lista acestora nu fac nici o exceptie nici sistemele de control acces, ori alte astfel de dispozitive regasite la Sion Solution.