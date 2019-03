Canapeaua - elementul central al livingului

Dimensiune

Canapeaua este elementul central al unui living, constituind o investitie importanta si pentru ca este facuta destul de rar de catre o persoana, este important sa te asiguri ca vei achizitiona modelul perfect, care iti va placea si te va incanta multi ani.Pentru realizarea unei alegeri corespunzatoare, este importanta respectarea unui scurt ghid, ce consta in acordarea unor sfaturi utile ce faciliteaza alegerea noii canapele in locuinta ta.Pentru cei cu putina imaginatie si creativitate, o varianta excelenta este orientarea spre canapele la comanda , care sa fie in totalitate rezultatul propriilor sale gusturi si preferinte.De asemenea, se poate opta si pentru modelele standard ce se afla in cadrul paginii online Prodesignart.ro.Amenajarea unei locuinte reprezinta o adevarata arta, al carei rezultat reflecta spiritul estetic si bunul gust al proprietarului, motiv pentru care este foarte importanta respectarea unei armonii vizuale in orice incapere si acordarea unei atentii sporite la fiecare element.Iar cum canapeaua este o piesa de baza in decorul, dar si functionalitatea oricarei locuinte, este important de precizat care sunt detaliile ce trebuie sa dicteze aceasta alegere.Indiferent ca vei apela servicii de mobila la comanda sau pur si simplu vrei sa alegi modelul potrivit din magazin, exista un lucru foarte important pe care va trebui sa il faci.Va trebui sa masori foarte bine locul in care vei aseza canapeaua, intrucat nu putine au fost cazurile in care in care dupa achizitie s-a observat ca piesa de mobilier nu se incadra locului destinat. Asadar, nu porni in cautarea unei canapele inainte de a cunoaste care sunt cu exactitate dimensiunile.In ceea ce priveste dimensiunea sa, este important de avut in vedere si numarul de persoane care o vor folosi.De exemplu, atunci cand este cazul unei familii mari, care isi petrece timpul vizionand cate un film in fiecare seara in sufragerie, este evident ca este necesara o canapea pe masura.Forma canapelei este dictata de stilul de amenajare, de dimensiunea camerei in care va avea loc amplasarea, precum si de pozitia pe care o va prezenta in incapere. Pentru apartamentele de tip open-space, o alternativa excelenta este redata de un coltar in forma de "L".Reprezinta o metoda foarte buna in delimitarea livingului de bucatarie. O canapea rotunda este ideala pentru camera in care vei aduna prietenii, in scopul vizionarii unui film sau practicarii unor jocuri.De asemenea, o alta varianta fata de acest model o constituie setul de canapele mai mici ca si dimensiuni, ce pot fi puse fata in fata, si eventual cu masuta de cafea intre.Tapiteria canapelei este extrem de importanta, insa nu este indicat sa te arunci in a cumpara o canapea doar din simplul motiv ca iti place stofa din care a fost realizata.Daca iti doresti sa te asiguri de faptul ca modelul ales va arata la fel de bine chiar si dupa o lunga perioada de timp, este necesar sa te asiguri ca tapiteria a fost realizata din tesatura de calitate, simplu de curatat.Opteaza pentru fibre sintetice, intrucat sunt mai rezistente si vor trece cu succes prin multiple curatari. De asemenea, materialele sintetice vor rezista mai bine in cazul in care se va varsa ceva pe canapea, pentru ca nu au aceeasi capacitate de absorbtie, cum sunt fibrele naturale.In mod normal, canapelele trainice si de buna calitate trebuie sa fie grele si solide, iar mai mult decat atat, o canapea de buna calitate nu se clatina pe scheletul sau de fiecare data cand este transportata.Daca iti doresti o canapea de calitate, care sa faca fata cu brio timpului, cauta una robusta. Nu sunt recomandate canapelele cu schelet metalic ori din plastic, acestea avand o durata de viata mai mica si trebuind sa fie inlocuite in 2 sau 3 ani de la cumparare.Este binecunoscuta ideea ca trendurile vin si pleaca, astfel ca alegerea culorilor nu ar trebui sa tina neaparat cont de ele. Cel mai recomandat este sa analizezi in termeni practici.De exemplu, culorile neutre sunt cam cele mai putin pretentioase - canapelele gri sunt cameleonice, se adapteaza fiecarui stil, simplu de intretinut si creeaza senzatia de confort si eleganta.Daca vei imprastia aceeasi nuanta prin toata camera si prin intermediul altor accesorii, vei obtine o culoare dominanta ce va reflecta personalitatea ta si va genera o anumita stare de spirit.Magazinul online Pro Design Art te asteapta cu o serie de oferte. Intra aici pentru a le descoperi si alege piesele de mobilier potrivite pentru a-ti completa locuinta cu stil.