Cand trebuie sa schimbi aparatul de aer conditionat? 4 indicii clare

Un aer conditionat trebuie sa fie eficient din punct de vedere energetic si capabil sa mentina un confort optim in fiecare colt al locuintei. Unitatea ar trebui sa minimizeze cu succes nivelul de umiditate si gradele care o iau rapid razna in timpul verii. Totul ca sa puteti sa va odihniti bine noaptea si sa va bucurati de activitatile din timpul zilei.Chiar daca va conformati tuturor recomandarilor de intretinere, adevarul este ca la un moment dat aparatul de aer conditionat poate ajunge intr-un punct in care nu mai functioneaza corespunzator.Unul din motivele pentru care ar trebui sa schimbati un aparat vechi de 7 - 10 ani tine de evolutia tehnologica, in speta de optimizarile aduse pe segmentul consumului de energie. Un aparat de aer conditionat nou din oferta EVOMAG este cu mult peste un model vechi de un deceniu, in ceea ce priveste consumul.Iata 4 semne care ar trebui sa va puna pe ganduri ca este timpul sa schimbati aerul conditionat.. Durata medie de utilizare a unui sistem de aer conditionat este de 10 - 15 ani (cele mai bune modele de azi pot ajunge cu brio si la 20 de ani) . Daca aveti un sistem mai vechi de 10 ani este recomandat sa-l inlocuiti.Nu va complicati cu reparatia. Cheltuielile de incalzire/racire inseamna circa 44% din costurile facturii de energie electrica. Daca platiti peste media zonei dumneavoastra, este posibil ca sistemul sa nu mai fie atat de eficient.Noile solutii de climatizare sunt fabricate in conformitate cu cele mai actuale reglementari si sunt proiectate pentru a fi mai eficiente. Sunt mai ecologice, imbunatatesc semnificativ calitatea aerului din incapere si in plus cresc valoarea de revanzare a locuintei.. Praful este prezent in mod constant in casa dumneavoastra, chiar si dupa ce faceti curatenie? In timpul functionarii aparatul de aer conditionat emite zgomote puternice asemenea unora zornaituri? Desi uneori problema poate fi solutionata temporar de un specialist, ea poate continua sa apara. Prin urmare, cel mai bine este sa incepeti cautarile pentru o noua solutie de climatizare.. Factura de la curent este din ce in ce mai mare sau cheltuiti prea mult cu intretinerea si reparatiile? Ambele sunt semne care arata ca sistemul dumneavoastra actual nu mai functioneaza in parametri optimi de eficenta.. Sistemul de aer conditionat trebuie sa combata umiditatea din aer pentru ca existenta acesteia in exces produce inconfort. Un aparat eficient poate sa mentina temperaturi constante in camera.Daca vi se pare ca aerul este prea umed sau aparatul nu reuseste sa creeze acea atmosfera agreabila si confortabila de care aveti nevoie in zilele caniculare de vara, atunci nu mai stati pe ganduri.Nu are rost sa risipiti in continuare timp si bani cu reparatia unui sistem depasit, defectuos. Renuntati la vechea unitate, cumparati un aparat nou de aer conditionat, bucurati-va de toate avantajele si functiile avansate cu care vine acesta la pachet.Vreunul din aceste 4 indicii caracterizeaza sistemul de aer conditionat pe care il utilizati in prezent? Daca raspunsul este afirmativ, va invitam pe evoMAG.ro cu noi modele de unitati de aer conditionat mai eficiente, mai performante si care se aliniaza celor mai noi standarde de climatizare inteligenta. Optiuni pentru orice buget!