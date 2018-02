Care sunt criteriile de care trebuie sa tinem cont atunci cand cumparam un aparat de aer conditionat?

Ziare.

Astfel, daca in sezoanele de vara trecute ati infruntat acasa cu stoicism caldura infernala, de aceasta data doriti sa intampinati noul sezon estival bine pregatiti si sa achizitionati din timp un aparat de aer conditionat, pentru a beneficia de racoare si temperaturi optime in propria locuinta.Iar pentru a va bucura de toate beneficiile unui astfel de echipament de climatizare, trebuie sa tineti cont de cateva criterii, pentru ca alegerea sa fie una corecta si potrivita spatiului in care va fi instalat.Prin urmare, ne vom informa in legatura cu tipul de capacitate a aerului conditionat de care vom avea nevoie pentru ca dispozitivul sa functioneze eficient in camera in care il vom instala.Daca este vorba despre o incapere de mici dimensiuni, cuprinsa intre 10 si 25 metri patrati, in care se incadreaza majoritatea camerelor de apartamente, avem nevoie de o capacitate de 9000 BTU, pentru spatii pana in 35 metri patrati, 12000 BTU, pentru incaperi ample, cuprinse intre 30 si 50 metri patrati, corespunde o capacitate de 18000 BTU, iar pentru cele foarte mari, intre 40 si 70 metri patrati, capacitatea de 24000 BTU este cea potrivita.De asemenea, vom verifica in ce clasa energetica se incadreaza aparatul de aer conditionat, fiind bine stiut ca un consum mai redus de energie, implicit facturi mai mici la curent, este specific in cazul celor de la clasele A si B.Magazinul de unde achizitionam este important, trebuie sa fie unul specializat, care ofera garantie, include instalare si montaj aer conditionat in Bucuresti si in alte zone din tara, vezi SuperKlima , care ofera si transport gratuit pentru clientii din Capitala.Totodata, analizeaza ce functii poate indeplini aparatul de climatizare, respectiv functii de racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare, programare, autocuratire si daca are in dotare filtre precum cele pentru eliminarea bacteriilor, dezodorizante, electrostatice si antibacteriene, antipraf etc si orienteaza-te catre acele dispozitive care contin elementele care te intereseaza pentru obtinerea unui confort sporit in casa ta.