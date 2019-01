Cat costa un aspirator robot in 2019? Plus 10 motive sa-l comanzi chiar AZI

Roboti de aspirare - ce sunt?

Avantajele unui aspirator robot

Cat costa un robot vacuum?

Aspiratoare ieftine robotizate de la Taurus

Aspiratoare ieftine:

Va ganditi daca merita sa investiti intr-un robot vacuum?

Daca v-ati uitat la oferta de aspiratoare robot high-tech cu siguranta ati remarcat ca acestea au preturi mai mari comparativ cu un aspirator umed uscat vertical sau aspirator canistra pentru interior sau aer liber, aspirator cu sac sau aspiratorul fara sac traditional.De ce? Si mai ales merita sa platiti mai mult pentru un aspirator robot? Dar cat costa cel mai ieftin aspirator robot sau la ce pret ati putea cumpara un model cu functii avansate?Haideti sa aruncam o privire asupra cele mai importante avantaje ale aspiratoarelor inteligente ca sa vedeti daca merita investitia, iar spre final va spunem exact cat costa in aspirator robot in 2019.Un aspirator cu spalare robotizat este un tip aspirator autonom care este gandit sa curete covoarele, podeaua si pardosela de praf, mizerie si resturi. Pana aici, nimic deosebit - acelasi scop il au si aspiratoarele "de mana".Diferenta principala a versiunilor robotizate consta in capacitatea lor de a minimiza cantitatea de munca pe care trebuie sa o depuna utilizatorul. Intuim acest lucru chiar din denumirea lor.Dupa ce a fost lansat la sfarsitul anilor '90, aspiratorul robot a concurat cu aspiratorul vertical si cel clasic, la inceput foarte timid. Dar dupa 20 de ani de inovare si dezvoltare continua a echipamentelor electrocasnice de curatare, iata ca acesti roboti de aspirare reusesc sa se bucure azi de o popularitate imensa.In ultimii ani tot mai multe persoane sunt interesate de achizitionarea unui robot vacuum cu filtru hepa - la inceput din curiozitate si apoi datorita avantajelor de eficienta si flexibilitatea pe care le implica noile modele.Interesul sporit pentru aspiratoare robot se datoreaza si faptului ca preturile lor au devenit mai accesibile decat erau acum cativa ani.Daca in prezent intentionati sa cumparati un aspirator pentru acasa sau pentru birou, merita sa luati in calcul si ofertele pentru aspiratoare robotizate cu incarcarea automata.Pentru a va decide care model este mai potrivit pentru dumneavoastra, vom detalia beneficiile de care va puteti bucura avand in posesie un aspirator robot.Aspiratoarele robot moderne pot gestiona mai multe sarcini de lucru. In afara de faptul ca pot curata eficient diverse suprafete, ele pot sa memoreze particularitatile spatiului, sa elimine murdaria pe care o colecteaza si chiar sa mearga sa-si incarce singure bateriile.Deja exista aspiratoare robot cu incarcarea automata de ultima generatie echipate cu senzori avansati care pot trece cu usurinta de la un tip de suprafata la alta (fara interventii manuale) . Altele pot fi controlate direct printr-o aplicatie de pe smartphone.O caracteristica aparte a aspiratoarelor robot este faptul ca au o miscare metodica - inainte si inapoi care ajuta la curatarea eficianta a fiecarui centimetru de podea. In final casa dumneavoastra va fi mult mai curata.Unul din cele mai importante avantaje ale unui aspirator robot consta in usurinta de utilizare. Este suficient sa programati aspiratorul pentru un anume spatiu si sa setati timerul, iar aspiratorul va incepe sa curete suprafata pentru dumneavoastra. Pur si simplu asezati aspiratorul robot pe podea si si porniti-l. Asta este tot.Chiar daca la inceput poate parea complicat sa ajustezi si sa "comunici" aspiratorului ce vrei de la el, de fapt este foarte simplu. In plus, ultimele modele de aspiratoare robot au fost astfel optimizate incat nici macar nu trebuie sa mai fie setate de catre utilizator - se autoregleaza.Tehnologia avanseaza uimitor. Nu trebuie sa va mai faceti griji cu privire la faptul ca aspiratorul ar putea sa se defecteze sau sa se intepeneasca undeva pe suprafata de curatat.In secolul vitezei toata lumea este foarte ocupata si cauta solutii de maxima eficientizare a timpului. Fiecare secunda conteaza. Intr-adevar multi-taskingul a devenit esential si parte din existenta noastra moderna.Din acest unghi de vedere, unul din beneficiile importante ale unui aspirator robot este ca nu solicita prezenta utilizatorului. Cand foloseste aspiratorul vertical sau aspiratorul canistra, utilizatorul este legat de activitatea respectiva. In cazul unui aspirator robot, lucrurile stau diferit.Pur si simplu, porniti aspiratorul inainte de a pleca de acasa, iar el va continua sa curete prin casa, cat timp sunteti plecat. Acest lucru inseamna ca timpul neutilizat pentru manevrare personala a aspiratorului, poate fi dintr-o data petrecut la serviciu, la plimbare, cu cei dragi din familie sau facand ceea ce va face placere.De la covoare si mochete pana la podea din lemn, de la linoleum pana la ciment. Deja am specificat faptul ca cele mai avansate modele pot face singure trecerea de la un tip de suprafata la altul.Daca aspiratorul pe care il veti cumpara nu are aceasta functie, atunci modificati setarea, asezati aspiratorul intr-un punct de pornire,programati-l si setati timer-ul ca de obicei.Aspirator robot Philips FC8794/01 SmartPro Easy (Negru) si Aspirator robot Philips SmartPro FC8822/01 (Negru/Gri)Pentru ca este proiectat sa aspire diferite suprafete, un aspirator robot autonom este capabil de fapt sa curete diverse tipuri de murdarie. De la praful de abia asezat pe parchet pana la scamele de pe covor, cele mai multe aspiratoare robot au capacitati puternice de aspiratie, chiar daca la prima vedere par mici si firave.Prevazute cu senzori incorporati, aspiratoarele isi dau seama ce fel de curatenie trebuie sa faca in diferite situatii. Astfel ele trec de mai multe ori printr-o zona pana cand o vor curata perfect. Comparativ cu alte aspiratoare si alte echipamente electrocasnice de curatat, acest nivel al detaliului este pur si simplu de neegalat.Aspirator Robot Samsung VR10M702HUW/GE, 0.3 L, robot de aspirare samsung cu 80 W (Alb/Negru)De exemplu Aspirator iRobot Roomba 980, Hepa, AeroFroce (Negru-Maro) are functie HALO perete virtual si wall follow. Ce se intampla de fapt? Aspiratoarele robot au capacitatea de a actiona doar intr-un spatiu dat - cel pe care il setati dumneavoastra. Lucrul acesta este benefic din mai multe puncte de vedere.Sa presupunem de exemplu ca aveti copii care se joaca intr-o alta incapere atunci cand aspiratorul robot este in functiune. In acest caz puteti seta aspiratorul robot sa nu treaca de anumite limite ca sa ajunga in zona de joaca a copilului.La fel, daca aveti animale de companie puteti limita usor aspiratorul ca sa nu treaca peste zona lor de confort (sa nu le sperie).Aspirator Xiaomi Roborock 2 196744, 5200 mAh (Negru) are doar 353 x 350 x 96.5, de exemplu - xiaomi mi robot vacuum este la fel de compact. Un aspirator vertical este mai compact fata de unul canistra, dar aspiratorul robot le intrece pe ambele.Este cel mai mic tip de aspirator ceea ce va ofera posibilitatea de a-l depozita cu usurinta oriunde doriti - inclusiv sub pat sau in debara.Un al doilea avantaj ce rezulta din dimensiunile sale mici este legat de usurinta de a fi transportat dintr-un loc in altul.Daca aveti de exemplu o casa de vacanta il puteti pune in portbagaj ca sa va insoteasca in concediu si sa va ajute la curatenie. Daca aveti doua locuinte, il puteti folosi cu randul dintr-o parte in alta.Pentru ca este usor (are putine kg) si compact nu e nevoie de un efort fizic suplimentar ca sa-l mutati dintr-o camera in alta sau dintr-o locatie in alta.In fine un al treilea beneficiu al formei compacte este ca aspiratorul se poate strecura cu abilitate sub mobila si poate ajunge in locuri altfel greu accesibile pentru un aspirator traditional.- Mop iRobot Braava 390 Turbo (Alb) este un model care ajunge cu usurinta sub mobila.- Un model cu design subtire este si Aspirator Philips SmartPro Compact FC8776/01, (Negru/Maro) = 1681 lei, cu Cap de aspirare TriActive XL si design subtire doar 601 x 330 mm, doua filtre in dotare, telecomanda si perii laterale, senzori cu infrarosu pentru evitarea obstacolelor, 4 stiluri de curatare, functie de programare, puteri de aspirare multiple.15 minute, o jumatate de ora, o ora - cat timp va ia in mod normal sa aspirati in casa? Ei bine, un robot vacuum este produsul ideal care va ajuta sa maximizati timpul petrecut pentru curatarea locuintei dumneavoastra - casa ori apartament.In timp ce aspiratorul lucreaza fara sa va solicite, dumneavoastra aveti timp sa va ocupati de alte activitati de curatenie in casa. Conlucrand in acest mod veti reduce semnificativ timpul necesar pentru curatenia generala.Pentru ca dispozitivul lucreaza fara sa fie nevoie ca o persoana sa-l manevreze (sa se aplece cand aspira si sa se miste cu aspiratorul in mana) dintr-o data devine ideal pentru cei in varsta si pentru cei care au o problema de mobilitate - de exemplu stau in scaunul cu rotile, au dureri de spate cronice, merg in carje etc.In mod obisnuit aceste persoane vor angaja menajere sau personal de curatenie pentru care vor cheltui mai multi bani. Prin urmare, economisind acesti bani puteti cumpara un robot vacuum care vine la pachet cu numeroase avantaje, dupa cum am relatat mai sus.Deja aspiratoarele robot sunt pe piata de doua decenii, timp in care producatorii au investit in cercetare si dezvoltare semnificativa. Le-au imbunatatit functiile foarte mult si procesul continua. Preturile aspiratoarelor inteligente nu (mai) sunt exorbitante.Preturile aspiratoarelor inteligente incep de la circa 700 - 800 lei si in functie de performante pot ajunge pana la 4500 lei.Cu un buget de 1200- 1500 lei va puteti procura un robot vacuum foarte performant, dotat cu functii moderne, cu capacitate de auto-incarcare, perfect pentru toate suprafetele, cu senzori pentru detectie a murdariei si forma compacta, mai multe moduri de curatare inclusiv indepartarea parului de animale.- aspirator automat Taurus Striker Mini = 752 lei; compact, cu senzori antilovire, doua perii circulare, curata eficient marginile si colturile, functie de aspirare si mop, LED pentru nivelul de incarcare, potrivit pentru orice suprafata, moduri de curatare multiple.- aspirator automat Taurus Hexa Striker, cu eficienta energetica avantajoasa, 13V = 623 lei; design special pentru colturi, perii circulare, indicator LED, filtru lavabil, capacitate mare de curatare, senzori antilovire.- Aspirator mini robot Sencor SVC 7020BK, 25W, 0.18l (Negru) = 345 lei; este silentios, util pentru parchet, linoleum, gresie, cu functie de "mop"Aspiratoare high- end- Aspirator Rowenta Smart Force Cyclonic RR8021WH, Tehnologie Robart, Autonomie 60min, App, 7 programe, Gri - 2000 lei - posibilitate de control prin wi-fi, perie pentru animale, tehnologie de curatare Cyclonic- Aspirator iRobot Roomba 696, iAdapt, 33 W (Negru) = 2079 lei - pentru toate tipurile de podele, inclusiv covoare, curatare intarziata, cos colector mare, Filtru AeroVac, re-incarcare automata, usor controlabil prin iRobot Home- Robot de aspirare irobot iRobot Roomba 896, iAdapt, 33 W (Negru/Maro) = 2399 lei - pentru toate tipurile de podele si covoare, functie de curatare intarziata, detecteaza inteligent murdaria, cos de colectare de capacitate mare, maner pentru transport facil, re-incarcare automata in baza - vezi detalii la evoMAG- roboti de aspirare iRobot Roomba 966, iAdapt, 33 W (Negru/Auriu) = 3600 lei - amanare curatenie, curatare dubla, reincarcare automata, indicator cos plin, sistem AeroForce de curatare pe 3 nivele cu perie laterala rotativa, doua extractoare din cauciuc si putere mare de aspirare, navigatie iAdapt- Aspirator cu filtrare iRobot Roomba 980, Hepa, AeroFroce (Negru-Maro) = 4500 lei - Navigatie iAdapt 2.0, aplicatie iRobot Home, functie Carpet Boost pentru covoare, se reincarca in timpul curatarii, perfect pentru parchet, mocheta, covoare si pardoseala dura, pentru locuinte cu animale de companie, curatare colturi, functie Dirt Deterct, curatare intarziata, functie HALO pentru perete virtual, filtru HEPA dublu.Tineti cont de avantajele prezentate mai sus si daca exista chiar si un singur punct, o sansa de a va imbunatati viata prin cumpararea unui aspirator robot, atunci aveti raspunsul.Merita sa eficientizati timpul dedicat curateniei din casa pentru ca acesti roboti aspira puternic. Tineti cont de avantajele prezentate mai sus si daca exista chiar si un singur punct, o sansa de a va imbunatati viata prin cumpararea unui aspirator robot, atunci aveti raspunsul.Merita sa eficientizati timpul dedicat curateniei din casa pentru ca acesti roboti aspira puternic. Avand o putere de curatare considerabila si o forma inovatoare, acesti roboti de aspirare devin alegerea ideala pentru multe persoane.