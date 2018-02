Ce intrebuintari poti sa ii dai unei canapele extensibile?

Ziare.

com

Pentru ca living-ul e spatiul in care cu totii petrecem cele mai multe momente de socializare alaturi de familie sau prieteni, e de la sine inteles ca spatiul trebuie sa fie extrem de primitor si de confortabil, nu?Una dintre piesele de mobilier indispensabile in living este canapeaua. Pentru weekend-urile lungi de iarna in care urmarim serialele noastre preferate, pentru dupa-amiezile lenese din timpul saptamanii cand tot ce ne dorim e sa continuam ultima carte inceputa, detinerea unei canapele extensibile pare a fi o alegere perfecta!Totodata, daca stai in apartament, este posibil sa nu ai o camera de oaspeti. Asa e ca ti-ar placea insa sa ai loc pentru musafiri?Alegerea unei canapele extensibile te asigura ca poti sa transformi living-ul intr-o camera de oaspeti, astfel incat atunci cand cei dragi vin la tine in vizita sa poti sa ii primesti in cele mai bune conditii.Din fericire, diferentele de pret intre alegerea unei canapele normale si alegerea uneia extensibile sunt destul de mici, acesta fiind un alt motiv extraordinar pentru care merita sa optezi pentru canapele extensibile.Daca esti o fire extrovertita si iti face placere sa cunosti oameni de peste tot din lume, acum poti sa faci asta chiar si de la tine acasa, nu doar atunci cand esti plecat in concediu!Serviciul international Airbnb iti ofera posibilitatea de a primi turisti la tine acasa. Cum? Tot ce trebuie sa faci este sa te inscrii pe site si sa iti pui living-ul la dispozitie pentru primirea turistilor. Cu ajutorul unei canapele extensibile, poti sa te asiguri ca acestia au un loc de dormit dupa ce viziteaza orasul in care si tu locuiesti si poate chiar sa construiesti legaturi de durata cu unii dintre ei!Daca te-ai convins ca alegerea unei canepele extensibile este o idee foarte buna, iti propun sa descoperi si care sunt principalele aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand o alegi: numarul de locuri creat in urma extensiei; materialele din care este alcatuita; dimensiunile canapelei si dimensiunile spatiului in care urmeaza sa fie amplasata; si, bineinteles, design-ul.