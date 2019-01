Ce probleme este posibil sa intampini la semineele din casele batrane

Lipsa garniturilor, atat la semineu cat si la horn

Degradare cauzata de diversi factori

Posibilitatea pirolizei

Pe vremuri, toata lumea avea seminee pe lemne pentru incalzirea locuintei, de aceea majoritatea caselor batrane vor avea acest element in structura lor. Daca vei dori sa il readuci la viata si sa il folosesti, vei putea face acest lucru. Dar, in acelasi timp, trebuie sa te asiguri ca nu sunt probleme cu semineul, hornul, si functionalitatea ambelor.Mai jos sunt prezentate cel mai des intalnite probleme in cazul semineelor din casele batrane:Multi detinatori de case batrane nu au garnituri la semineu si horn, si poate nici nu cunosc cu adevarat importanta acestor garnituri. In cazul in care ai o casa batrana, trebuie sa ai in vedere ca aceste garnituri pot lipsi cu desavarsire.De ce este important sa pui garnituri la semineu si horn inainte sa folosesti semineul? Sunt cateva motive bune pentru care ar trebui sa te ocupi de acest aspect cat mai repede.De exemplu, de fiecare data cand faci foc in semineu, rezulta creozot si funingine, doua substante inflamabile ce se pot aprinde de la o scanteie. In lipsa garniturilor, un incendiu pornit astfel se poate propaga foarte repede.Daca doresti sa folosesti o instalatie de gaz in semineu, cantitatea mare de condens produsa se va lipi de peretii semineului si a hornului. In timp, ea va trece prin cicluri de inghet-dezghet ce vor duce la slabirea zidariei casei.Atunci cand un semineu nu are garnituri, exista sanse mult mai mari ca monoxidul de carbon si alte gaze periculoase sa ajunga in interiorul case, trecand prin crapaturile mici ale structurii semineului. In acelasi timp, aceste mici fisuri si lipsa garniturilor duc la o eficienta scazuta a semineului, din cauza lipsei unui curent de aer suficient.In cazul in care iti asiguri locuinta iar semineul sau hornul provoaca un incendiu, este posibil sa iti fie refuzata despagubirea daunelor in cazul lipsei garniturilor adecvate.Desi caramizile ce au fost facute intre anii 1600 si 1700 sunt mult mai rezistente decat cele produse in zilele noastre, problemele vin de la deteriorarea mortarului utilizat pentru prinderea caramizilor intre ele.Daca sectiunile cu mortar degradat nu sunt reparate, semineul sau hornul se va inclina treptat, pana la punctul in care se va prabusi sub propria greutate.Din fericire, sunt metode ce permit inlaturarea mortarului vechi si inlocuirea lui cu mortar proaspat.Nici nu va fi nevoie sa demontezi semineul sau hornul, atata timp cat te ocupi de acest aspect din timp. In acest fel, semineul va capata forma initiala si vei rezolva orice problema a structurii sale.E bine de stiut ca atunci cand mortarul este deteriorat, semineul este mult mai susceptibil la stricaciuni provocate de umezeala, ce pot duce la o serie de probleme ce sunt destul de costisitoare pentru a fi remediate.In trecut, separarea semineului si hornului de materialele usor combustibile nu era considerata o problema de siguranta. Recent, s-a descoperit ca piroliza poate avea loc chiar si dupa trecerea multor ani.Asta inseamna ca barne de lemn, ce au fost expuse caldurii generate de un semineu pentru 50 de ani sau chiar mai mult, se pot aprinde spontan, din cauza procesului de piroliza.Acest proces face ca lemnul sa fie deosebit de inflamabil. Daca observi structuri de lemn in imediata vecinatate a semineului sau chiar lipite de semineu, riscul pirolizei este foarte ridicat.In acest caz trebuie chemati cei specializati in ingrijrea semineelor care sa determine gravitatea problemei si sa ia masuri adecvate.